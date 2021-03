Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlemény arra hívja fel a figyelmet, hogy a dolgozók csak egy részének biztosítottak védőoltást, miközben életveszélyben vannak.","shortLead":"A közlemény arra hívja fel a figyelmet, hogy a dolgozók csak egy részének biztosítottak védőoltást, miközben...","id":"20210329_19_szervezet_szocialis_agazat_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222503b2-3147-4cee-9eb8-5c7f74ea0ddc","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_19_szervezet_szocialis_agazat_vedooltas","timestamp":"2021. március. 29. 14:55","title":"19 szervezet követeli a szociális dolgozók beoltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nyugati részén 20 fok fölötti hőmérséklet várható, északkeleten épp 10 fok fölött lehet a napi maximum.","shortLead":"Az ország nyugati részén 20 fok fölötti hőmérséklet várható, északkeleten épp 10 fok fölött lehet a napi maximum.","id":"20210330_idojaras_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318bbf0a-69f5-44e5-965a-7d9bf6f34056","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_idojaras_omsz","timestamp":"2021. március. 30. 05:10","title":"Van olyan helye az országnak, ahol akár 22 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c68ece1-3e9c-46b5-b4f4-6f87675a1ab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maradnak, amíg le nem cseng a járvány, és amíg megfelelő csereingatlant nem kapnak. Emberséget, együttérzést, szolidaritást kért a nemzeti vagyonért felelős minisztertől.","shortLead":"Maradnak, amíg le nem cseng a járvány, és amíg megfelelő csereingatlant nem kapnak. Emberséget, együttérzést...","id":"20210330_szabolcs_utcai_hajlektalankorhaz_karacsony_gergely_mager_andrea_level","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c68ece1-3e9c-46b5-b4f4-6f87675a1ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbe859c-8888-464b-8732-3385f96da43e","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_szabolcs_utcai_hajlektalankorhaz_karacsony_gergely_mager_andrea_level","timestamp":"2021. március. 30. 16:53","title":"Karácsony megírta Mager Andreának: Nem költözik a hajléktalankórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082ffe6e-0c77-47ec-b1b9-401f9c7804b6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem csak azért, mert mindkettő egyértelműen káros.","shortLead":"Nem csak azért, mert mindkettő egyértelműen káros.","id":"20210330_Megeri_az_alkohol_mellett_a_cigit_is_letenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=082ffe6e-0c77-47ec-b1b9-401f9c7804b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4915dda1-76bb-4cc8-b5aa-2fd504c5bdaf","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210330_Megeri_az_alkohol_mellett_a_cigit_is_letenni","timestamp":"2021. március. 30. 12:30","title":"Megéri az alkohol mellett a cigit is letenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7ab7e3-b552-4820-b148-5005bce46264","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. ","shortLead":"Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. ","id":"20210329_Hatalmas_mertekben_no_az_elektromos_autokba_tankolt_aram_mennyisege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b7ab7e3-b552-4820-b148-5005bce46264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845d598c-e33c-469c-b5d2-fccb4be8a782","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_Hatalmas_mertekben_no_az_elektromos_autokba_tankolt_aram_mennyisege","timestamp":"2021. március. 29. 11:59","title":"Harminc százalékkal több áramot töltenek az elektromos autókba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138dabf4-26a7-4f0b-bfb1-5c42bfea7351","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Julius-Maximilian Egyetem mérnökei egy gömb alakú robotot készítenének, ami képes megmondani, mennyire alkalmas az életre egy Holdon lévő barlang.","shortLead":"A német Julius-Maximilian Egyetem mérnökei egy gömb alakú robotot készítenének, ami képes megmondani, mennyire alkalmas...","id":"20210329_robot_daedalus_hold_barlang_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=138dabf4-26a7-4f0b-bfb1-5c42bfea7351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46eae6ce-9f36-4fa6-b45b-52c6ff321a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_robot_daedalus_hold_barlang_urkutatas","timestamp":"2021. március. 29. 13:03","title":"Gömb alakú robottal térképezheti fel a Hold barlangjait az Európai Űrügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sorban adják át az új szénerőműveket, és még újabbakat is építenek: amíg 2015-ben a világ szénenergiájának 44 százaléka származott Kínából, 2020-ra 53 százalékra emelkedett ez az arány. ","shortLead":"Sorban adják át az új szénerőműveket, és még újabbakat is építenek: amíg 2015-ben a világ szénenergiájának 44 százaléka...","id":"20210329_kina_szenenergia_szeneromu_legtobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c013ae75-e0d7-4eee-a969-0dd58ff2e08d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210329_kina_szenenergia_szeneromu_legtobb","timestamp":"2021. március. 29. 10:54","title":"Kína egyedül több szenet égetett tavaly, mint a többi ország együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b86a33-8982-4261-b493-152967e74dfb","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tavalyi rekordalacsony forgalomhoz képest 3–4 százalékkal lehet nagyobb az idei. Ez még így is sokkal kevesebb, mint a járvány előtti utolsó évben.","shortLead":"A tavalyi rekordalacsony forgalomhoz képest 3–4 százalékkal lehet nagyobb az idei. Ez még így is sokkal kevesebb, mint...","id":"20210330_husvet_jarvanyhelyzet_edesseggyartok_csokinyul_csokitojas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43b86a33-8982-4261-b493-152967e74dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70679c5b-3112-4cbf-9ad0-d7f4bd15388c","keywords":null,"link":"/kkv/20210330_husvet_jarvanyhelyzet_edesseggyartok_csokinyul_csokitojas","timestamp":"2021. március. 30. 17:05","title":"Kicsivel jobb húsvétra számítanak az édességgyártók a tavalyinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]