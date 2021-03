Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d55bd3af-9abc-4c42-b0d7-aa5d96b2da15","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"A kulturális-politikai elit megrázkódtatásai árán, de megszülethet egy törvény Franciaországban a szexuális élet beleegyezési korhatáráról. A családon belüli abúzusok elleni kampány össztársadalmi üggyé vált.","shortLead":"A kulturális-politikai elit megrázkódtatásai árán, de megszülethet egy törvény Franciaországban a szexuális élet...","id":"202112__szembenezes_franciaorszagban__cinkos_elit__metooinceste__veszes_viszonyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d55bd3af-9abc-4c42-b0d7-aa5d96b2da15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aaf7466-1977-4f4a-87c7-9f0a5082aea7","keywords":null,"link":"/360/202112__szembenezes_franciaorszagban__cinkos_elit__metooinceste__veszes_viszonyok","timestamp":"2021. március. 29. 17:00","title":"Pedofília és vérfertőzés: leleplezések tépázzák a francia elitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"24 ország, valamint nemzetközi szervezet vezető írták alá azt a felhívást, amely szerint soha nem látott nemzetközi összefogás rendszerét kell kidolgozni, hogy elkerüljük a koronavírushoz hasonló pandémiákat.","shortLead":"24 ország, valamint nemzetközi szervezet vezető írták alá azt a felhívást, amely szerint soha nem látott nemzetközi...","id":"20210330_jarvany_koronavirus_osszefogas_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a5255-63d0-4ac4-a49f-4eaf981614ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_jarvany_koronavirus_osszefogas_who","timestamp":"2021. március. 30. 05:53","title":"Olyan összefogást kérnek vezető politikusok a további járványok megelőzéséért, amilyen a második világháború óta nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad9d562-818c-45e2-931e-f74fff627c24","c_author":"HVG","category":"360","description":"2016-ban Lázár János akkori kancelláriaminiszter keményen fellépett a mutyi ellen. Az ügyben újra nyomoznak, őt is kihallgatták.","shortLead":"2016-ban Lázár János akkori kancelláriaminiszter keményen fellépett a mutyi ellen. Az ügyben újra nyomoznak, őt is...","id":"202112_akarattya_invest_feneketlento_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ad9d562-818c-45e2-931e-f74fff627c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f94404-c4fe-44d9-8315-09b32ec6a55c","keywords":null,"link":"/360/202112_akarattya_invest_feneketlento_utan","timestamp":"2021. március. 29. 10:00","title":"A Feneketlen-tavi botrányban elhíresült cég a Balatonnál építkezne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aaec7c0-eb63-46fc-ac86-2d1a62a45b84","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Legalábbis ebben reménykedik sok kibocsátó ország, amely visszavárja immár távmunkát végző szakembereit.","shortLead":"Legalábbis ebben reménykedik sok kibocsátó ország, amely visszavárja immár távmunkát végző szakembereit.","id":"20210330_A_koronavirusjarvany_miatt_erhet_veget_az_agyelszivas_Europa_szegenyebb_reszeibol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aaec7c0-eb63-46fc-ac86-2d1a62a45b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d518a3-00de-4ab7-8a5e-219aed98265f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_A_koronavirusjarvany_miatt_erhet_veget_az_agyelszivas_Europa_szegenyebb_reszeibol","timestamp":"2021. március. 30. 12:57","title":"A koronavírus-járvány miatt érhet véget az agyelszívás Európa szegényebb részeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e709c1c-936b-4d35-a459-edaf1d6caac2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megfejtették a fehérfejű rétisasok különös betegségének titkát. Sok egyed elhullását egy kékmoszatok által termelt méreganyag okozza – számoltak be eredményeikről német és amerikai kutatók.","shortLead":"Megfejtették a fehérfejű rétisasok különös betegségének titkát. Sok egyed elhullását egy kékmoszatok által termelt...","id":"20210330_feherfeju_retisasok_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e709c1c-936b-4d35-a459-edaf1d6caac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f2343c-2d69-4d32-ae29-09ecb8f1b92a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_feherfeju_retisasok_betegseg","timestamp":"2021. március. 30. 07:03","title":"Rejtélyes betegség tizedeli a rétisasokat – úgy tűnik, most megfejtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c649441c-9d85-4133-ab58-c75211b07f3b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vadorzás és az élőhelyek elvesztése miatt a kihalástól fenyegetett kategóriába került az erdei elefánt (Loxodonta cyclotis) a Természetvédelmi Világszervezet (IUCN) vörös listáján. ","shortLead":"A vadorzás és az élőhelyek elvesztése miatt a kihalástól fenyegetett kategóriába került az erdei elefánt (Loxodonta...","id":"20210328_kihalas_erdei_elefantok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c649441c-9d85-4133-ab58-c75211b07f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae898ef-430f-49a5-97a8-a6cb62d02848","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_kihalas_erdei_elefantok","timestamp":"2021. március. 28. 16:03","title":"31 év alatt –86%: kihalás fenyegeti az erdei elefántokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03174afb-d40c-4752-a0a3-9500b6a11249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvost korábban megfenyegették.","shortLead":"Az országos tiszti főorvost korábban megfenyegették.","id":"20210329_muller_cecilia_tiszti_foorvos_szemelyi_vedelem_rendorseg_fenyegetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03174afb-d40c-4752-a0a3-9500b6a11249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d49469-eee6-43d4-a39d-0ca57b9b53f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_muller_cecilia_tiszti_foorvos_szemelyi_vedelem_rendorseg_fenyegetes","timestamp":"2021. március. 29. 06:26","title":"Továbbra is rendőrök őrzik Müller Cecíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig több mint feleannyian akarnak a kaposvári egyetemen színésznek tanulni, mint az előző években.","shortLead":"Alig több mint feleannyian akarnak a kaposvári egyetemen színésznek tanulni, mint az előző években.","id":"20210330_A_Vidnyanszkyfele_kaposvari_szineszkepzesre_is_sokkal_kevesebben_jelentkeztek_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8df1593-7f8f-44c9-a208-5b5acab7bc32","keywords":null,"link":"/elet/20210330_A_Vidnyanszkyfele_kaposvari_szineszkepzesre_is_sokkal_kevesebben_jelentkeztek_iden","timestamp":"2021. március. 30. 10:48","title":"A Vidnyánszky-féle, kaposvári színészképzésre is sokkal kevesebben jelentkeztek idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]