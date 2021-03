Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3aaff893-56d8-4476-9208-a938346620f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állítólag nem tréfa, az Egyesült Államokban „Voltswagen” néven fognak futni az elektromos VW-k.","shortLead":"Állítólag nem tréfa, az Egyesült Államokban „Voltswagen” néven fognak futni az elektromos VW-k.","id":"20210330_Elneztek_a_naptarat_Voltswagenre_csereli_nevet_a_Volkswagen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aaff893-56d8-4476-9208-a938346620f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a51b49f-b2a0-4cc4-a820-2f028f9e2171","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_Elneztek_a_naptarat_Voltswagenre_csereli_nevet_a_Volkswagen","timestamp":"2021. március. 30. 09:21","title":"Elnézték a naptárat? Voltswagenre cseréli nevét a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b77b87e-b71c-47f6-afe7-ee975c74ef70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sonkák után az üveges tormákat is ellenőrizte a Nébih.","shortLead":"A sonkák után az üveges tormákat is ellenőrizte a Nébih.","id":"20210330_nebih_torma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b77b87e-b71c-47f6-afe7-ee975c74ef70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f538122f-44b4-473c-8886-d49726edba49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_nebih_torma","timestamp":"2021. március. 30. 13:18","title":"A 26 ellenőrzött tormából 15-nél problémát talált a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4eac3b-0e80-4d12-a031-f37b9c63d51f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Bár adóelőny már nem kapcsolódik hozzájuk, az állami egészségügy átalakítása és a koronavírus felértékeli az egészségbiztosításokat.","shortLead":"Bár adóelőny már nem kapcsolódik hozzájuk, az állami egészségügy átalakítása és a koronavírus felértékeli...","id":"202107__egeszsegbiztositas__koronavirus__fontolva_haladas__csoportos_terapia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e4eac3b-0e80-4d12-a031-f37b9c63d51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3436131-1fbf-4f14-b6a2-6368094aac16","keywords":null,"link":"/360/202107__egeszsegbiztositas__koronavirus__fontolva_haladas__csoportos_terapia","timestamp":"2021. március. 29. 15:00","title":"Az állami rendszer köhög, az egészségbiztosítási szektor viszont ötszörösére hízhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b531d4-b338-491e-9f0a-9bb988708ce6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tudósok szerint az új esetek ismételt emelkedését a koronavírus mutációinak megjelenése okozza.","shortLead":"A tudósok szerint az új esetek ismételt emelkedését a koronavírus mutációinak megjelenése okozza.","id":"20210331_egyesult_allamok_koronavirus_jarvany_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93b531d4-b338-491e-9f0a-9bb988708ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e341638-d2d1-4071-8d72-c40b8ed06821","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_egyesult_allamok_koronavirus_jarvany_hullam","timestamp":"2021. március. 31. 06:58","title":"Már a járvány negyedik hulláma sújthatja az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7ab7e3-b552-4820-b148-5005bce46264","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. ","shortLead":"Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. ","id":"20210329_Hatalmas_mertekben_no_az_elektromos_autokba_tankolt_aram_mennyisege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b7ab7e3-b552-4820-b148-5005bce46264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845d598c-e33c-469c-b5d2-fccb4be8a782","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_Hatalmas_mertekben_no_az_elektromos_autokba_tankolt_aram_mennyisege","timestamp":"2021. március. 29. 11:59","title":"Harminc százalékkal több áramot töltenek az elektromos autókba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692e76e3-c47b-47a5-b54e-38335a0636bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg tavaly úgy zárt 5548 milliárdos államháztartási hiánnyal a kormány, hogy a költségvetési törvény csak 367 milliárdot engedélyezett volna, idén már a törvény is lépést tarthat a dagadó hiánnyal. A törvénymódosításra a tavaszi parlamenti ülésszakban kerülhet sor.","shortLead":"Míg tavaly úgy zárt 5548 milliárdos államháztartási hiánnyal a kormány, hogy a költségvetési törvény csak 367...","id":"20210330_koltsegvetesi_hiany_parlament_penzugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=692e76e3-c47b-47a5-b54e-38335a0636bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a90736c-91fb-4eb6-97b7-a4fe976b160a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_koltsegvetesi_hiany_parlament_penzugyminiszterium","timestamp":"2021. március. 30. 08:42","title":"Borul a költségvetés, a hiány miatt törvényt módosítana a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június végéig 55 millió adag érkezhet az EU-ba az oltóanyagból.","shortLead":"Június végéig 55 millió adag érkezhet az EU-ba az oltóanyagból.","id":"20210329_johnson_and_johnson_vakcina_eu_szallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223bbc0d-b02c-405c-bc65-4c34cabd7cbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_johnson_and_johnson_vakcina_eu_szallitas","timestamp":"2021. március. 29. 18:43","title":"Három hét múlva érkezik a Johnson & Johnson vakcinája Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0967a5-e3d1-4f6c-b9e8-c30d6e2e44d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stratégiát vált az Intel, és megpróbálja kihasználni az ARM-architektúrájú processzorok megnőtt népszerűségét.","shortLead":"Stratégiát vált az Intel, és megpróbálja kihasználni az ARM-architektúrájú processzorok megnőtt népszerűségét.","id":"20210330_intel_arm_architekturaju_cpu_gyartasa_apple_m1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea0967a5-e3d1-4f6c-b9e8-c30d6e2e44d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4909f48-e1d2-4127-b56b-170369ab2480","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_intel_arm_architekturaju_cpu_gyartasa_apple_m1","timestamp":"2021. március. 30. 10:03","title":"A végén még jól is jöhet az Intelnek az ARM-invázió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]