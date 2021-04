Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország is támogatta, hogy hamarabb juthassanak több vakcinához azok az országok, amelyek az EU szerint a legrosszabb helyzetben vannak. ","shortLead":"Magyarország is támogatta, hogy hamarabb juthassanak több vakcinához azok az országok, amelyek az EU szerint...","id":"20210402_ez_vakcina_szolidaritas_pfizer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c97498-bea5-460d-b06a-d33eea9680c8","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_ez_vakcina_szolidaritas_pfizer","timestamp":"2021. április. 02. 08:31","title":"2,85 millió adag Pfizer vakcinát oszt szét az EU a leginkább rászoruló uniós országok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A károsultak félmillió forintot kapnak, de nem egyhamar.","shortLead":"A károsultak félmillió forintot kapnak, de nem egyhamar.","id":"20210401_rokkantak_karpotlas_alkotmanybirosag_torvenyjavaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244d09dd-d1dd-4f8c-af09-75dfcdc31431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_rokkantak_karpotlas_alkotmanybirosag_torvenyjavaslat","timestamp":"2021. április. 01. 11:35","title":"Több mint két év késéssel kárpótolják a rokkantnyugdíjasokat a jogellenesen csökkentett juttatásukért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98f05ac-a295-44a8-b457-51ac5157ccc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az Apple igen biztonságosnak tartott Face ID-jának (azaz arcfelismerésének) pontossága is növelhető azzal a módszerrel, amelyet amerikai kutatók javasolnak.","shortLead":"Még az Apple igen biztonságosnak tartott Face ID-jának (azaz arcfelismerésének) pontossága is növelhető azzal...","id":"20210402_c2fiv_arcazonositas_arcmozdulatokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b98f05ac-a295-44a8-b457-51ac5157ccc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a322113f-31e5-4690-83ae-8119799dc720","keywords":null,"link":"/tudomany/20210402_c2fiv_arcazonositas_arcmozdulatokkal","timestamp":"2021. április. 02. 08:03","title":"Grimaszoljon a telefonjának, hogy megbízhatóbb legyen az arcfelismerés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9852d4e9-c27a-4d71-9a77-9d527b899a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal egy kínai YouTube-videós készített anyagot arról, hogyan lehet szétszedni a Xiaomi Mi 11 Ultrát. A jelek szerint a szervizeknek nem lesz túl nehéz dolguk a készülékkel.","shortLead":"Ezúttal egy kínai YouTube-videós készített anyagot arról, hogyan lehet szétszedni a Xiaomi Mi 11 Ultrát. A jelek...","id":"20210401_xiaomi_mi_11_ultra_okostelefon_teardown_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9852d4e9-c27a-4d71-9a77-9d527b899a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6612bf8-af47-45cb-b3cd-6e9a479babb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_xiaomi_mi_11_ultra_okostelefon_teardown_video","timestamp":"2021. április. 01. 18:03","title":"Videó: máris szétszedték a Xiaomi csúcsmobilját, a Mi 11 Ultrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Napközben 10 fok körül alakulnak a maximumok, éjjel viszont fagyni fog.","shortLead":"Napközben 10 fok körül alakulnak a maximumok, éjjel viszont fagyni fog.","id":"20210401_fagy_hozapor_hetvege_husvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3beb071a-8eb2-40a0-91c3-2b7709527123","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_fagy_hozapor_hetvege_husvet","timestamp":"2021. április. 01. 18:20","title":"Mínusz hét fok és hózápor is lehet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2a2b3a-4ef3-4ef2-a9ef-c25aa4d9d655","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Európában 16 országban munkaszüneti nap nagypéntek, de például a \"katolikus Lengyelországban\" nem. Idehaza legfeljebb 500–800 ezren vesznek részt valamilyen templomi szertartáson.","shortLead":"Európában 16 országban munkaszüneti nap nagypéntek, de például a \"katolikus Lengyelországban\" nem. Idehaza legfeljebb...","id":"202113_nagypentek_hagyomany_vagy_hetvegehosszabbito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f2a2b3a-4ef3-4ef2-a9ef-c25aa4d9d655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d53ba4-8b09-42aa-b1fe-8e89fe507cd6","keywords":null,"link":"/360/202113_nagypentek_hagyomany_vagy_hetvegehosszabbito","timestamp":"2021. április. 02. 13:30","title":"Nagypéntek: hagyomány vagy hétvége-hosszabbító?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan visszatérhet az élet a Google irodáiba az Egyesült Államokban, ha jól alakulnak a járványadatok. A cég nem követeli meg a munkavállalóktól, hogy beoltassák magukat.","shortLead":"Hamarosan visszatérhet az élet a Google irodáiba az Egyesült Államokban, ha jól alakulnak a járványadatok. A cég nem...","id":"20210401_google_koronavirus_jarvany_home_office_otthoni_munkavegzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abe8e49-e5d5-4a60-a488-db3c4c5eb011","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_google_koronavirus_jarvany_home_office_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2021. április. 01. 16:03","title":"Áprilisban újranyitná amerikai irodáit a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d367ef6c-6a51-494c-a267-48d47e7fb3ea","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tisztifőorvos szerint kevesebb van már előttünk, mint amennyi mögöttünk, és ha fegyelmezetten kibírják az emberek a húsvétot, akkor hamarosan tetőzhet a járvány.","shortLead":"A tisztifőorvos szerint kevesebb van már előttünk, mint amennyi mögöttünk, és ha fegyelmezetten kibírják az emberek...","id":"20210402_muller_cecilia_husvetkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d367ef6c-6a51-494c-a267-48d47e7fb3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7435893-b41d-489c-b81f-d0937b8d460d","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_muller_cecilia_husvetkor","timestamp":"2021. április. 02. 13:23","title":"Müller Cecília: A vírus nem foglalkozik azzal, hogy húsvét van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]