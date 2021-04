Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt újabb eset után vizsgálják, van-e kapcsolat az oltás és a vérrögképződés után.","shortLead":"Öt újabb eset után vizsgálják, van-e kapcsolat az oltás és a vérrögképződés után.","id":"20210402_Hollandiaban_AstraZeneca_vakcina_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6687a03-f330-4938-a0b0-a434961a787e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210402_Hollandiaban_AstraZeneca_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 02. 18:54","title":"Újra felfüggesztik Hollandiában a 60 éven alattiak AstraZeneca-vakcinával történő oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c56cbce-c9ea-430e-9e11-9e20fb153c3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Molotov-koktélokat dobáltak, kirakatokat törtek be a járványügyi intézkedések ellen tiltakozó svájci fiatalok.","shortLead":"Molotov-koktélokat dobáltak, kirakatokat törtek be a járványügyi intézkedések ellen tiltakozó svájci fiatalok.","id":"20210403_Konnygazzal_es_gumilovedekekkel_fekeztek_meg_a_tuntetoket_Sankt_Gallenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c56cbce-c9ea-430e-9e11-9e20fb153c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce801ac-04f9-46d0-b13f-fbf022713724","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Konnygazzal_es_gumilovedekekkel_fekeztek_meg_a_tuntetoket_Sankt_Gallenben","timestamp":"2021. április. 03. 09:34","title":"Könnygázt, gumilövedéket vetettek be a korlátozások ellen tüntetőkkel szemben Sankt Gallenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6259c316-6b26-4647-9390-ffd3813e3050","c_author":"Tóth Olivér Márk","category":"kultura","description":"Ezüst Medvét nyert az első játékfilmje a Berlinalén, mégis amatőrnek érzi magát a filmiparban. Nagy Dénes szerint beszélnünk kell kényes történelmi témákról, de ő második világháborús drámájával nem ítélkezni akar a magyar katonák felett. Dokumentumfilmek után kezdett hat éves filmforgatásba, egyik korábbi alkotását most a hvg360-on is láthatják. ","shortLead":"Ezüst Medvét nyert az első játékfilmje a Berlinalén, mégis amatőrnek érzi magát a filmiparban. Nagy Dénes szerint...","id":"20210403_Nagy_Denes_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6259c316-6b26-4647-9390-ffd3813e3050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142d4632-fd96-4f89-9c33-12237bf34563","keywords":null,"link":"/kultura/20210403_Nagy_Denes_interju","timestamp":"2021. április. 03. 20:00","title":"Nagy Dénes: Próbálok szeretettel beszélni arról is, ami nehezen feldolgozható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Május első felében „küldjük” oltóanyagot, a külügyminiszter szerint addigra nálunk már lesz annyi vakcina, hogy mindenkit be tudjanak oltani.","shortLead":"Május első felében „küldjük” oltóanyagot, a külügyminiszter szerint addigra nálunk már lesz annyi vakcina...","id":"20210403_szijjarto_magyarorszag_vakcina_csehorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1889c9-6e5f-467d-ae88-cfbd48e7417c","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_szijjarto_magyarorszag_vakcina_csehorszag","timestamp":"2021. április. 03. 15:21","title":"Szijjártó: Magyarország 40 ezer vakcinát ad Csehországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötezer dollárt remél Olekszandra Olinjkova az akciótól, a vásárló szinte bármit rávarrathat.","shortLead":"Ötezer dollárt remél Olekszandra Olinjkova az akciótól, a vásárló szinte bármit rávarrathat.","id":"20210403_horvat_tenisz_tetovalas_szponzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf80ee2c-b1b6-4634-822b-4a4170d3bf1d","keywords":null,"link":"/elet/20210403_horvat_tenisz_tetovalas_szponzor","timestamp":"2021. április. 03. 14:31","title":"Felkínálta a karját tetoválásra egy horvát teniszezőnő, hogy pénzhez jusson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66897fe5-bb1a-4f8e-abc2-3a72a838b1fb","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Lehetnek benne elírások, félrefordítások, ellentmondásos információk, ám már megtekinthető a Magyar Nemzeti Levéltár honlapjára felkerült, 682 ezer kartonból álló hiánypótló gyűjtemény, amely a még élő elhurcoltak, az utódok és a történészek számára egyaránt fontos lehet.","shortLead":"Lehetnek benne elírások, félrefordítások, ellentmondásos információk, ám már megtekinthető a Magyar Nemzeti Levéltár...","id":"202113__hadifogolykartonok__leveltari_digitalizalas__agepi_forditas_buktatoi__keresesi_pontossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66897fe5-bb1a-4f8e-abc2-3a72a838b1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6d2578-ee89-4a79-86e8-57058baaa638","keywords":null,"link":"/360/202113__hadifogolykartonok__leveltari_digitalizalas__agepi_forditas_buktatoi__keresesi_pontossag","timestamp":"2021. április. 03. 13:30","title":"Emberi sorsok százezrei tárulnak fel a Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok adatbázisából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f1d6f5-3f9f-406e-9d62-6c01e1de6f41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepően télies az időjárás a hegyekben.","shortLead":"Meglepően télies az időjárás a hegyekben.","id":"20210403_Havazik_a_Matraban_sielni_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28f1d6f5-3f9f-406e-9d62-6c01e1de6f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd467693-dfc2-4f9f-b202-bd7c1336eefb","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Havazik_a_Matraban_sielni_is_lehet","timestamp":"2021. április. 03. 15:32","title":"Havazik a Mátrában, síelni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"23 embert kellett kiköltöztetni.","shortLead":"23 embert kellett kiköltöztetni.","id":"20210404_Tuz_volt_a_hatvani_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e633b19-d259-420f-aaad-302afa24c822","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Tuz_volt_a_hatvani_korhazban","timestamp":"2021. április. 04. 08:05","title":"Tűz volt a hatvani kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]