[{"available":true,"c_guid":"6ca0f4e2-1175-4cec-b688-3173ecf41075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 53 éves férfi elismerte tettét a kihallgatáson.","shortLead":"Az 53 éves férfi elismerte tettét a kihallgatáson.","id":"20210404_Drot_csapda_vadnyul_Kisujszallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ca0f4e2-1175-4cec-b688-3173ecf41075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddabcfc-89b9-4137-bebf-71a93e5bc4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Drot_csapda_vadnyul_Kisujszallas","timestamp":"2021. április. 04. 18:09","title":"Vadnyulakra vadászott egy kisújszállási férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök arról beszélt, hogy a vírus húsvétkor sem pihen, most is védekezni kell ellene.","shortLead":"A miniszterelnök arról beszélt, hogy a vírus húsvétkor sem pihen, most is védekezni kell ellene.","id":"20210403_orban_viktor_koronavirus_jarvany_vedooltas_husvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79b1a0d-8864-4e6f-b35f-ae3aa7d6e25c","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_orban_viktor_koronavirus_jarvany_vedooltas_husvet","timestamp":"2021. április. 03. 11:32","title":"Orbán: 83 ezer embert oltunk be ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61880887-41d1-49d8-8aa3-c2ae48831597","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadsereg és a rendőrség 550 embert ölt meg a puccs kezdete óta.","shortLead":"A hadsereg és a rendőrség 550 embert ölt meg a puccs kezdete óta.","id":"20210403_tuntetes_mianmar_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61880887-41d1-49d8-8aa3-c2ae48831597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb79686b-0681-4443-b49f-54051c71e574","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_tuntetes_mianmar_gyilkossag","timestamp":"2021. április. 03. 15:02","title":"Tüzet nyitott a tüntetőkre a hadsereg Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ec2b65-b2ba-4f4c-bc24-3fdc2bdb4487","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elérte a teljesítőképessége határát a francia egészségügy a koronavírus miatt, az országban a járvány kitörése óta immár harmadszor vezetnek be szigorú korlátozásokat.","shortLead":"Elérte a teljesítőképessége határát a francia egészségügy a koronavírus miatt, az országban a járvány kitörése óta...","id":"20210404_Franciaorszag_lezarasok_jarvanyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0ec2b65-b2ba-4f4c-bc24-3fdc2bdb4487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f81e054-bf95-45fb-8e51-b93a653299d3","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Franciaorszag_lezarasok_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. április. 04. 09:40","title":"Kijárási tilalmat vezetnek be Franciaországban, bezárják az iskolákat és a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"A ferencvárosi BLM-csillámpóni szobor körüli üvöltözés a nagyvonalúságot teljesen nélkülöző, nagyjából menthetetlen magyar pártpolitika esszenciája. Vélemény.","shortLead":"A ferencvárosi BLM-csillámpóni szobor körüli üvöltözés a nagyvonalúságot teljesen nélkülöző, nagyjából menthetetlen...","id":"20210403_Cegledi_Mert_nektek_mindket_oldalon_tilos_nevetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea6fe36-cc2f-4a59-b601-29d91462a87b","keywords":null,"link":"/360/20210403_Cegledi_Mert_nektek_mindket_oldalon_tilos_nevetni","timestamp":"2021. április. 04. 17:30","title":"Ceglédi: Mert nektek mindkét oldalon tilos nevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány döntése értelmében mostantól csak a Johson&Johnson oltóanyagát fogják előállítani abban a baltimore-i gyógyszergyárban, ahol egy hiba miatt 15 millió adag vakcina ment a kukába.","shortLead":"Az amerikai kormány döntése értelmében mostantól csak a Johson&Johnson oltóanyagát fogják előállítani abban...","id":"20210404_usa_koronavirus_vakcina_gyar_astrazeneca_Johnson__Johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7814699e-7c8d-4edb-85f3-85f941b96e20","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_usa_koronavirus_vakcina_gyar_astrazeneca_Johnson__Johnson","timestamp":"2021. április. 04. 08:45","title":"Nem gyártanak több AstraZenecát a baltimore-i gyárban, ahol tönkretettek 15 millió vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10891676-cf23-436e-9fde-6615e54eb7ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy rendőr meghalt, egy másik megsérült, az autó vezetőjét lelőtték a rendőrök, amikor rájuk támadt.","shortLead":"Egy rendőr meghalt, egy másik megsérült, az autó vezetőjét lelőtték a rendőrök, amikor rájuk támadt.","id":"20210402_Capitolium_tamadas_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10891676-cf23-436e-9fde-6615e54eb7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01a5c54-a03c-4b7a-b2c4-3bd76f84165a","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_Capitolium_tamadas_usa","timestamp":"2021. április. 02. 20:00","title":"Autós támadás miatt lezárták a Capitoliumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az még nem világos, hogy az oltóanyag mellékhatásáról vagy csak véletlen egybeesésről van szó.","shortLead":"Az még nem világos, hogy az oltóanyag mellékhatásáról vagy csak véletlen egybeesésről van szó.","id":"20210403_egyesult_kiralysag_astrazeneca_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f37fdb-7a5b-4670-bad4-8225ba1c0f41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_egyesult_kiralysag_astrazeneca_vakcina","timestamp":"2021. április. 03. 13:22","title":"A 18 millió beoltott közül 7 halt meg vérrögképződés miatt az AstraZeneca-oltás után az Egyesült Királyságban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]