[{"available":true,"c_guid":"c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagy esélyesként emlegetett Barabás Botond lett a Szigligeti Színház új igazgatója.","shortLead":"A nagy esélyesként emlegetett Barabás Botond lett a Szigligeti Színház új igazgatója.","id":"20210402_szolnok_szinhaz_igazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112057a6-b9a6-484f-9355-702b040500d3","keywords":null,"link":"/kultura/20210402_szolnok_szinhaz_igazgato","timestamp":"2021. április. 02. 17:30","title":"A kulturális bizottság ellenzéki elnökét kihagyva kinevezték a szolnoki színház új igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d34d01-649d-4cef-86bb-6f0db738dd86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katasztrófavédelem munkatársai távolról sem nyuszik – egyet kivéve. A hivatalos YouTube-csatornájukon jelent meg a vonatkozó videó.","shortLead":"A katasztrófavédelem munkatársai távolról sem nyuszik – egyet kivéve. A hivatalos YouTube-csatornájukon jelent meg...","id":"20210403_A_szokasosnal_is_cukibb_kollegaval_kivannak_biztonsagos_husvetot_a_tuzoltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d34d01-649d-4cef-86bb-6f0db738dd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa98958-3f2a-49e9-8844-5ea7ed2a6a95","keywords":null,"link":"/elet/20210403_A_szokasosnal_is_cukibb_kollegaval_kivannak_biztonsagos_husvetot_a_tuzoltok","timestamp":"2021. április. 03. 14:29","title":"A szokásosnál is cukibb „kollégával” kívánnak biztonságos húsvétot a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7877dbd0-9921-43e6-bca7-d52536c6db50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi BLM-szobor nagyjából egy órán át állt háborítatlanul – aztán megjöttek a szélsőjobbosok.","shortLead":"A fővárosi BLM-szobor nagyjából egy órán át állt háborítatlanul – aztán megjöttek a szélsőjobbosok.","id":"20210401_mi_hazank_black_lives_matter_mozgalom_szobor_ferencvaros_toroczkai_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7877dbd0-9921-43e6-bca7-d52536c6db50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3f10dd-d109-4647-af30-419b34cbc10a","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_mi_hazank_black_lives_matter_mozgalom_szobor_ferencvaros_toroczkai_laszlo","timestamp":"2021. április. 01. 14:51","title":"Amint felállították a Black Lives Matter-mozgalom szobrát, Toroczkaiék akcióba léptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e571348-63da-4580-863a-a8a63939f043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök két fiatalkorú és egy 18 éves fiút értek tetten.","shortLead":"A rendőrök két fiatalkorú és egy 18 éves fiút értek tetten.","id":"20210401_okori_emlekmu_graffiti_obuda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e571348-63da-4580-863a-a8a63939f043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c01322-b200-495c-9d5d-b98fa4c52f77","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_okori_emlekmu_graffiti_obuda","timestamp":"2021. április. 01. 18:42","title":"Ókori emlékművet fújtak össze graffitisek Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81eddde-4fe5-49e3-911a-5d58902c5e33","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tavaly október óta negyedszer hosszabbították meg a vészhelyzetet.","shortLead":"Tavaly október óta negyedszer hosszabbították meg a vészhelyzetet.","id":"20210402_szlovakia_veszhelyzet_meghosszabbitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b81eddde-4fe5-49e3-911a-5d58902c5e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c9e196-b1b4-49d2-b673-f75a823ffc33","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_szlovakia_veszhelyzet_meghosszabbitasa","timestamp":"2021. április. 02. 11:31","title":"Meghosszabbították 40 nappal a járvány miatti vészhelyzetet Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert aktív fertőzöttek 242 308-an vannak. \r

","shortLead":"Az ismert aktív fertőzöttek 242 308-an vannak. \r

","id":"20210403_242_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051cab40-2d38-425f-aa1a-8de07d2f91d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_242_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 03. 09:00","title":"242 újabb halálos áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi történt, és mi következik ebből? Az Economist szerkesztőségi vezércikkében a rossz lépéseket sorra véve tesz javaslatot az Európai Uniónak és tagállamainak.","shortLead":"Mi történt, és mi következik ebből? Az Economist szerkesztőségi vezércikkében a rossz lépéseket sorra véve tesz...","id":"20210402_Economist_jarvany_europai_unio_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd2e4cf-447a-452a-93d0-26378630b13a","keywords":null,"link":"/360/20210402_Economist_jarvany_europai_unio_lapszemle","timestamp":"2021. április. 02. 09:40","title":"Economist: Így kezelte félre az EU a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"743e2f2a-bea2-4397-910f-63c64c0665f7","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha a NASA-nak megfelel a Hasselblad képalkotó technikája, akkor vélhetően nekünk, egyszerű földi halandóknak is, immár akár okostelefonba rejtve is. Kipróbáltuk, hogy hogyan teljesít a gyakorlatban OnePlus gyönyörű kijelzős és szupergyorsan tölthető új készüléke. ","shortLead":"Ha a NASA-nak megfelel a Hasselblad képalkotó technikája, akkor vélhetően nekünk, egyszerű földi halandóknak is, immár...","id":"20210403_oneplus_9_pro_teszt_hasselblad_kamera_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=743e2f2a-bea2-4397-910f-63c64c0665f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ba99d1-3402-416c-94a2-a073a616eed9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_oneplus_9_pro_teszt_hasselblad_kamera_velemeny","timestamp":"2021. április. 03. 14:00","title":"Földöntúli képkészítő: teszten a Hasselblad kamerás új OnePlus 9 Pro csúcsmobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]