[{"available":true,"c_guid":"62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is szeszélyes tavaszi időjárásra kell készülnünk, a jövő hét végére számíthatunk újabb felmelegedésre.","shortLead":"Továbbra is szeszélyes tavaszi időjárásra kell készülnünk, a jövő hét végére számíthatunk újabb felmelegedésre.","id":"20210404_Jon_a_hidegfont_tizfokos_lehulessel_viharos_szellel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e231f2-eb15-4f83-b371-c1b842623f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Jon_a_hidegfont_tizfokos_lehulessel_viharos_szellel","timestamp":"2021. április. 04. 15:56","title":"Jön a hidegfront, tízfokos lehüléssel, viharos széllel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862beed1-2ab9-48f2-b9f0-bad79490cd34","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő a húsvét üzeneteként az újrakezdést, új utak járását és a határokig való eljutást nevezte meg.","shortLead":"A katolikus egyházfő a húsvét üzeneteként az újrakezdést, új utak járását és a határokig való eljutást nevezte meg.","id":"20210403_ferenc_papa_husvet_vigilia_vatikan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=862beed1-2ab9-48f2-b9f0-bad79490cd34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f1f5f2-b15c-4fd4-ac56-64e471ec820b","keywords":null,"link":"/elet/20210403_ferenc_papa_husvet_vigilia_vatikan","timestamp":"2021. április. 03. 21:55","title":"Ferenc pápa: Mindig lehetséges újrakezdeni, nem szabad elveszteni a reményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1efd25-2888-4d31-90c7-7bb9adc9fe1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járőrök szír menekülteket, köztük egy kisgyereket szabadítottak ki.","shortLead":"A járőrök szír menekülteket, köztük egy kisgyereket szabadítottak ki.","id":"20210404_Langolo_teherauto_bataszeki_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe1efd25-2888-4d31-90c7-7bb9adc9fe1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bba0bd2-42f7-4184-b6fd-68d1b3b92642","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Langolo_teherauto_bataszeki_rendorok","timestamp":"2021. április. 04. 21:11","title":"9 embert mentettek ki egy lángoló teherautóból a bátaszéki rendőrök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6057f771-3aa7-4948-aea1-2281fc43af34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédiához tartozó hírügynökség fotósait beengedték három intézménybe. Huszonnyolc szerkesztőség hiába kéri ezt.","shortLead":"A közmédiához tartozó hírügynökség fotósait beengedték három intézménybe. Huszonnyolc szerkesztőség hiába kéri ezt.","id":"20210403_koronavirus_jarvany_covid19_egeszsegugy_intenziv_osztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6057f771-3aa7-4948-aea1-2281fc43af34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03ddaba-17a1-4a85-91cb-cd7a431f22ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_koronavirus_jarvany_covid19_egeszsegugy_intenziv_osztaly","timestamp":"2021. április. 03. 19:50","title":"Hetek óta először közölt Covid-osztályokról fotókat az MTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c81d690-9dd3-4650-9a9b-0ac77300c40e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre többen szenvednek az ételintoleranciától és nemcsak a testi tünetek miatt. Speciális ételeket kell beszerezniük, amelyek drágábbak az átlagosnál. És bár az érintetteknek adókedvezmény jár, ezt sokan nem veszik igénybe, mert senki nem tájékoztatja őket a lehetőségéről. ","shortLead":"Egyre többen szenvednek az ételintoleranciától és nemcsak a testi tünetek miatt. Speciális ételeket kell beszerezniük...","id":"202113_nepszeru_mentesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c81d690-9dd3-4650-9a9b-0ac77300c40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c989939f-3e95-4171-873c-36480a1f0132","keywords":null,"link":"/360/202113_nepszeru_mentesek","timestamp":"2021. április. 05. 13:30","title":"Kevesebb adót kell fizetniük a glutén- és laktózérzékenyeknek, de sokan nem tudják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy óbudai panelház egyik lakása gyulladt ki.","shortLead":"Egy óbudai panelház egyik lakása gyulladt ki.","id":"20210405_Meghalt_egy_ember_egy_budapesti_lakastuzben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb1fccb-82fb-43c6-8bc5-6e489a94e11a","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Meghalt_egy_ember_egy_budapesti_lakastuzben","timestamp":"2021. április. 05. 10:14","title":"Meghalt egy ember egy budapesti lakástűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd61cdb7-268f-476b-9c79-3389ee78c883","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Más malőr történt, rossz napra rendelték be az oltandókat.","shortLead":"Más malőr történt, rossz napra rendelték be az oltandókat.","id":"20210405_A_Koronavirus_Sajtokozpont_cafolja_hogy_korabban_zart_volna_be_a_terezvarosi_rendelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd61cdb7-268f-476b-9c79-3389ee78c883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d50302-dd6a-4b4a-9132-f251d5651415","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_A_Koronavirus_Sajtokozpont_cafolja_hogy_korabban_zart_volna_be_a_terezvarosi_rendelo","timestamp":"2021. április. 05. 11:36","title":"A Koronavírus Sajtóközpont cáfolja, hogy korábban zárt volna be a terézvárosi rendelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0eb78ae-5709-42f3-bce0-c20fac761a80","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Bizottság alelnöke hozzátette, a magyar kormány kritikája nem jelenti a magyar néppel szembeni ellenszenvet.","shortLead":"Az Európai Bizottság alelnöke hozzátette, a magyar kormány kritikája nem jelenti a magyar néppel szembeni ellenszenvet.","id":"20210404_Vera_Jourova_Igenis_beteg_a_magyar_demokracia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0eb78ae-5709-42f3-bce0-c20fac761a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd1e5fe-40da-4862-9dc4-55ba8de0518a","keywords":null,"link":"/360/20210404_Vera_Jourova_Igenis_beteg_a_magyar_demokracia","timestamp":"2021. április. 04. 09:00","title":"Vera Jourová: Igenis, beteg a magyar demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]