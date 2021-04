Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cc80e38-10ec-4558-9865-14577bc63640","c_author":"Joó Hajnalka - Oroszi Babett","category":"360","description":"Százezer forintot fizetett az infografikák darabjáért egy NER-közeli vállalkozásnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – derült ki a szerződésből, amelyet az MKIK költéseiről írt februári cikkünk után kaptunk meg a Parragh László vezette szervezettől. Az országos központ után megnéztük a területi iparkamarák költéseit is, ahol szintén akadtak nagyvonalúságra utaló tételek, és még Rogán Antal apósának üzlettársa is felbukkant. ","shortLead":"Százezer forintot fizetett az infografikák darabjáért egy NER-közeli vállalkozásnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara...","id":"20210406_Teruleti_iparkamarak_koltesei_szerzodesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cc80e38-10ec-4558-9865-14577bc63640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1992cb1d-fbd8-4412-bbe0-03ff52fd2ea9","keywords":null,"link":"/360/20210406_Teruleti_iparkamarak_koltesei_szerzodesei","timestamp":"2021. április. 06. 13:00","title":"Kávézó 41 millióért, elnökségi ülés Franciaországban – a területi iparkamarák költései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2dd9a96-c374-4ea9-96e0-74d056558d4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó elérhető árú újdonsága nem az elképesztő teljesítményről, hanem a színtiszta vezetési élményről szól.\r

","shortLead":"A japán gyártó elérhető árú újdonsága nem az elképesztő teljesítményről, hanem a színtiszta vezetési élményről szól.\r

","id":"20210406_a_rengeteg_hibrid_utan_egy_ujabb_izgalmas_sportkocsi_a_toyotatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2dd9a96-c374-4ea9-96e0-74d056558d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae9bba2-efde-4ec4-8ac5-4d0ac6cea190","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_a_rengeteg_hibrid_utan_egy_ujabb_izgalmas_sportkocsi_a_toyotatol","timestamp":"2021. április. 06. 07:59","title":"A rengeteg hibrid után egy újabb izgalmas sportkocsi a Toyotától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6eba16-0f7b-4c8a-90f0-0885c25cf247","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, akinek a Spotify már elérhetővé tette a funkciót, aminek köszönhetően hangvezérléssel indíthatjuk el a mobilos alkamazást.","shortLead":"Van, akinek a Spotify már elérhetővé tette a funkciót, aminek köszönhetően hangvezérléssel indíthatjuk el a mobilos...","id":"20210406_spotify_hangvezerles_beszedfelismeres_hey_spotify","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b6eba16-0f7b-4c8a-90f0-0885c25cf247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573634f8-eaf8-43ef-8dda-3d0f28efd7bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_spotify_hangvezerles_beszedfelismeres_hey_spotify","timestamp":"2021. április. 06. 10:33","title":"Új funkciót kap a Spotify, érintés nélkül is elindíthatjuk az alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint kétszáz érintett valamelyik minisztériumot adta meg munkahelyeként. ","shortLead":"Több mint kétszáz érintett valamelyik minisztériumot adta meg munkahelyeként. ","id":"20210404_Magyar_Facebook_adatszivargas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777660af-f861-4906-a80a-ef61d011ff06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_Magyar_Facebook_adatszivargas","timestamp":"2021. április. 04. 19:18","title":"Több mint 377 ezer magyar érintett a facebookos adatszivárgásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a88b8a-37e7-40bf-9d9c-c6173d31af71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos megfogalmazás szerint \"felmerült az ittasság gyanúja\".","shortLead":"A hivatalos megfogalmazás szerint \"felmerült az ittasság gyanúja\".","id":"20210406_tapolca_kisteherauto_amokfuto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9a88b8a-37e7-40bf-9d9c-c6173d31af71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e84282-b78b-4eed-9f36-ae1f60084fef","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_tapolca_kisteherauto_amokfuto","timestamp":"2021. április. 06. 06:24","title":"Helyszínelő rendőröknek és öt autónak hajtott neki Tapolcánál egy kisteherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4922aa77-1cab-491b-8c4e-8c3e4469fbe5","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Parti Nagy Lajosnak most a következő szavakból kellett ihletet merítenie: romantika, kamuzás, rejtőzködők, triumvirátus, csomagtrükk.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210404_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4922aa77-1cab-491b-8c4e-8c3e4469fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0368605-7d17-406b-92a7-74001d7197af","keywords":null,"link":"/360/20210404_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2021. április. 04. 20:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos egyetért Áder Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Lépjünk ki a véleménybuborékunkból - javasolják TED-es előadásukban Joan Blades és John Gable.","shortLead":"Lépjünk ki a véleménybuborékunkból - javasolják TED-es előadásukban Joan Blades és John Gable.","id":"20210404_Hogyan_folytassunk_tartalmasabb_online_beszelgeteseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae12ee5-2690-4bf2-bdbd-90703f79c8c5","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210404_Hogyan_folytassunk_tartalmasabb_online_beszelgeteseket","timestamp":"2021. április. 04. 19:15","title":"Hogyan folytassunk tartalmasabb online beszélgetéseket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Negyedházzal, de lehet nézők előtt Európa-bajnoki meccseket tartani Romániában – jelentették be.","shortLead":"Negyedházzal, de lehet nézők előtt Európa-bajnoki meccseket tartani Romániában – jelentették be.","id":"20210406_eb_bukarest_romania_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc26555-b1c9-4b98-98d6-277af130e4a8","keywords":null,"link":"/sport/20210406_eb_bukarest_romania_koronavirus","timestamp":"2021. április. 06. 10:42","title":"Beengedik a nézőket az Eb bukaresti meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]