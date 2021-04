Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az operatív törzs véleményét várja a miniszterelnök a fiatalok oltásáról, és Magyarországon már most van olyan engedélyezett vakcina, amivel lehet a 16 év felettieket is oltani. Kevesebb mint 200 ezer emberről van szó, viszont a középiskolák és így az egész társadalom védelméhez talán hozzájárulhatna egy ilyen lépés – feltéve, ha elegen regisztrálnak.","shortLead":"Az operatív törzs véleményét várja a miniszterelnök a fiatalok oltásáról, és Magyarországon már most van olyan...","id":"20210406_16_evesek_oltasa_koronavirus_vakcina_pfizer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbecac81-9350-4817-9019-a53762ce35e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_16_evesek_oltasa_koronavirus_vakcina_pfizer","timestamp":"2021. április. 06. 16:21","title":"Nem tabu a 16 évesek oltása, csak vakcina kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az iX legerősebb sportváltozata azok számára lehet jó választás, akik keveslik az alapmodell 500 lóerős teljesítményét.","shortLead":"Az iX legerősebb sportváltozata azok számára lehet jó választás, akik keveslik az alapmodell 500 lóerős teljesítményét.","id":"20210406_mes_sportmodell_johet_a_bmw_ix_uj_elektromos_divatterepjarojabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841e6751-3db2-4650-b0c1-cbadeeca16db","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_mes_sportmodell_johet_a_bmw_ix_uj_elektromos_divatterepjarojabol","timestamp":"2021. április. 06. 11:21","title":"M-es sportmodell jöhet a BMW új elektromos divatterepjárójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint fontos mérföldkőhöz érkeztünk.","shortLead":"A miniszterelnök szerint fontos mérföldkőhöz érkeztünk.","id":"20210406_orban_viktor_oltas_nyitas_uzletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a108023-1306-457e-8418-55c389e7df02","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_orban_viktor_oltas_nyitas_uzletek","timestamp":"2021. április. 06. 17:17","title":"Orbán: Megvan a 2,5 millió beoltott, szerdától nyithatnak az üzletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d68024-c422-4aeb-b9aa-afdbc9d8069c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az érzelmeket vizsgálja a test jelzésein keresztül egy kütyü, amit terápia kialakításához is lehet használni.","shortLead":"Az érzelmeket vizsgálja a test jelzésein keresztül egy kütyü, amit terápia kialakításához is lehet használni.","id":"202113_viselheto_pszichologus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97d68024-c422-4aeb-b9aa-afdbc9d8069c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcab7e57-76ee-4ef8-8673-6d99e3c542a9","keywords":null,"link":"/360/202113_viselheto_pszichologus","timestamp":"2021. április. 06. 17:45","title":"Mindenkinek jól jöhet egy pszichológus – főleg, ha a csuklón viselhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar sajtó helyzetéről, Mészáros Lőrinc gazdagodásáról, Orbán Viktor megtakarításairól, és arról is beszélt Deutsch Tamás a Telexnek, hogy mit szólna, ha az MTK egy focistája kiállna a szivárványcsaládok mellett.","shortLead":"A magyar sajtó helyzetéről, Mészáros Lőrinc gazdagodásáról, Orbán Viktor megtakarításairól, és arról is beszélt Deutsch...","id":"20210406_Deutsch_Tamas_Orban_vagyon_meszaros_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b40a98f-532c-41fb-aa8a-8ff1950a8210","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_Deutsch_Tamas_Orban_vagyon_meszaros_media","timestamp":"2021. április. 06. 08:04","title":"Deutsch Tamás: Orbán jövedelmének felhasználása teljesen normálisan követhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f67099c-71e1-473e-b718-b85e5e12ae13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyájimmunitáshoz ez azonban még kevés lesz.","shortLead":"A nyájimmunitáshoz ez azonban még kevés lesz.","id":"20210405_Akar_aprilis_vegere_megkaphatja_minden_regisztralt_az_elso_oltast_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f67099c-71e1-473e-b718-b85e5e12ae13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c4393b-cde8-48bd-8537-2832cc3b5982","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Akar_aprilis_vegere_megkaphatja_minden_regisztralt_az_elso_oltast_Magyarorszagon","timestamp":"2021. április. 05. 19:07","title":"Akár április végére megkaphatja minden regisztrált az első oltást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5d1eba-9def-4cd7-aadf-29e5b6072b39","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A kormányzati káosz megszűnt ugyan, de ami helyette lett, az közel sem stabilitás.","shortLead":"A kormányzati káosz megszűnt ugyan, de ami helyette lett, az közel sem stabilitás.","id":"20210406_Szeretettel_Pozsonybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e5d1eba-9def-4cd7-aadf-29e5b6072b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00253198-8c19-4400-93d0-a55fab6dfda6","keywords":null,"link":"/360/20210406_Szeretettel_Pozsonybol","timestamp":"2021. április. 06. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Se veled, se nélküled állapotban startol az új szlovák kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd3fb9e-061c-4d4a-b711-7a95f786ce6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az esős évszakban Ázsiának ezen a részén nem ritkák a földcsuszamlások és az áradások.","shortLead":"Az esős évszakban Ázsiának ezen a részén nem ritkák a földcsuszamlások és az áradások.","id":"20210405_Szaznal_is_tobben_vesztek_oda_az_indoneziai_es_a_kelettimori_aradasokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbd3fb9e-061c-4d4a-b711-7a95f786ce6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe9b5d0-b5a3-4b92-802a-b49f5dc9e52c","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Szaznal_is_tobben_vesztek_oda_az_indoneziai_es_a_kelettimori_aradasokban","timestamp":"2021. április. 05. 20:28","title":"Száznál is többen vesztek oda az indonéziai és a kelet-timori áradásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]