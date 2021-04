Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1316f12-1d1e-4f19-884b-d5d58cb361ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Veszélyezteti a híveket a pap, aki maszk nélkül tart misét, ezért indult több eljárás Franciaországban.","shortLead":"Veszélyezteti a híveket a pap, aki maszk nélkül tart misét, ezért indult több eljárás Franciaországban.","id":"20210407_Maszk_es_vedotavolsag_nelkuli_husveti_misek_miatt_indult_eljaras_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1316f12-1d1e-4f19-884b-d5d58cb361ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3ebcf4-e417-4e05-891c-00375d0e6f22","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_Maszk_es_vedotavolsag_nelkuli_husveti_misek_miatt_indult_eljaras_Franciaorszagban","timestamp":"2021. április. 07. 22:00","title":"Maszk és védőtávolság nélküli húsvéti misék miatt indult eljárás Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7be5dd-e1c1-494a-ad83-230edeaf7438","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feljelentésben kifogásolt hamburger ügyére maga az Országos Mentőszolgálat főigazgatója reagált. Válaszában megértést kért a frontvonalban küzdő mentődolgozók felé.","shortLead":"A feljelentésben kifogásolt hamburger ügyére maga az Országos Mentőszolgálat főigazgatója reagált. Válaszában megértést...","id":"20210406_mentos_feljelentes_hamburger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d7be5dd-e1c1-494a-ad83-230edeaf7438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bce2dee-8d57-4a44-b3cd-aa3307bb0da9","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_mentos_feljelentes_hamburger","timestamp":"2021. április. 06. 14:55","title":"Feljelentettek egy mentőst, amiért ebédet vett magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1879df2-68e6-4478-b0ae-5c9a594b21a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szabadalma szerint az iPhone a felhasználói szokásokat figyelembe véve mondaná meg, mikor fog lemerülni a készülék.","shortLead":"Az Apple szabadalma szerint az iPhone a felhasználói szokásokat figyelembe véve mondaná meg, mikor fog lemerülni...","id":"20210407_apple_iphone_akkumulator_toltese_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1879df2-68e6-4478-b0ae-5c9a594b21a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f164e77-b4a0-4675-9e22-4ad8d18af304","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_apple_iphone_akkumulator_toltese_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2021. április. 07. 16:27","title":"Okosan jósolná meg az iPhone, meddig húzza még, mielőtt tölteni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c42782e-6d61-47c3-a02c-2854da3a4722","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A felek egymásra mutogatnak, az áldozatok száma bizonytalan, de az biztos, hogy már rengetegen meghaltak.","shortLead":"A felek egymásra mutogatnak, az áldozatok száma bizonytalan, de az biztos, hogy már rengetegen meghaltak.","id":"20210406_etiopia_szomalia_szaznal_tobb_lehet_a_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c42782e-6d61-47c3-a02c-2854da3a4722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f998616-00a1-4029-ae67-c5abc0171dc3","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_etiopia_szomalia_szaznal_tobb_lehet_a_halott","timestamp":"2021. április. 06. 22:05","title":"Száznál többen is meghalhattak már egy Etiópiában fellángoló újabb apró polgárháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42736d0-dc37-4fa4-b326-cf9b65da0f9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 4000 éves alkotás hosszú időn át egy várárokban hevert, mire a kutatók újból rátaláltak. A rajta lévő jelölések komoly térképészeti tudásról árulkodnak.","shortLead":"A 4000 éves alkotás hosszú időn át egy várárokban hevert, mire a kutatók újból rátaláltak. A rajta lévő jelölések...","id":"20210407_terkep_kotabla_europa_bronzkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f42736d0-dc37-4fa4-b326-cf9b65da0f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e4568c-2041-48fb-bd5d-ecfe402dc6d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_terkep_kotabla_europa_bronzkor","timestamp":"2021. április. 07. 10:33","title":"Ez a hatalmas kőtábla lehet Európa legrégibb 3D-s térképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71794544-ce5e-4df7-81e2-21effd32babe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Belügyminisztérium a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről szóló kormányrendelet egyik paragrafusára hivatkozva tagadta meg a tranzakciót.","shortLead":"A Belügyminisztérium a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről szóló kormányrendelet egyik...","id":"20210407_Magyar_allam_Aegon_biztosito_VIG","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71794544-ce5e-4df7-81e2-21effd32babe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fff796-b951-4a37-9ccf-b6bda95bcbb8","keywords":null,"link":"/kkv/20210407_Magyar_allam_Aegon_biztosito_VIG","timestamp":"2021. április. 07. 13:09","title":"Nem engedélyezte a magyar állam, hogy eladják az Aegon biztosítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb005362-4ebf-4ce6-b058-99506506ca6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már rengeteg helyen használják a világban az érzelemfelismerő technológiát, mégis nagyon keveset lehet róla tudni. A Cambridge-i Egyetem kutatói most ennek veszélyeire igyekeznek felhívni a figyelmet.","shortLead":"Ma már rengeteg helyen használják a világban az érzelemfelismerő technológiát, mégis nagyon keveset lehet róla tudni...","id":"20210406_erzelemfelismeres_emojify_mesterseges_ingelligencia_arcfelismero_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb005362-4ebf-4ce6-b058-99506506ca6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6621bf-02ca-454b-bfce-cbe19a76a46e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_erzelemfelismeres_emojify_mesterseges_ingelligencia_arcfelismero_technologia","timestamp":"2021. április. 06. 14:03","title":"Képes átverni a mesterséges intelligenciát? Most kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a737202c-9a91-499c-bbf6-4b91b944c7cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gombászás közben raboltak el ötven embert, de a nagyrészüket szabadon engedték.","shortLead":"Gombászás közben raboltak el ötven embert, de a nagyrészüket szabadon engedték.","id":"20210408_46_foglyot_engedett_szabadon_az_Iszlam_Allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a737202c-9a91-499c-bbf6-4b91b944c7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45ea4bb-8497-48ef-bc20-cd0b56ad186f","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_46_foglyot_engedett_szabadon_az_Iszlam_Allam","timestamp":"2021. április. 08. 05:59","title":"46 foglyot engedett szabadon az Iszlám Állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]