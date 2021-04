Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"295d6a2f-75ae-42c9-90da-88b3a279f91d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A boltok zárórájának későbbre tolása és a létszámkorlát jó ötlet, az viszont, hogy más szolgáltatásokat újraindítsanak, még határozottan korai, akinek pedig a második oltás óta nem telt el még hét nap, hamis biztonságérzete lehet – írta a MOK elnöksége.","shortLead":"A boltok zárórájának későbbre tolása és a létszámkorlát jó ötlet, az viszont, hogy más szolgáltatásokat újraindítsanak...","id":"20210407_Magyar_Orvosi_Kamara_korai_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=295d6a2f-75ae-42c9-90da-88b3a279f91d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1670e2e-4283-4dad-92bc-65f6095c2713","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Magyar_Orvosi_Kamara_korai_nyitas","timestamp":"2021. április. 07. 15:29","title":"Magyar Orvosi Kamara: Korai még a nyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a WHO és Kína által bemutatott tanulmány szerint a koronavírus valamilyen köztes állaton keresztül jutott az emberhez. 24 tudós most azt mondja, a tanulmányt \"megterhelte\" a politika.","shortLead":"Egy, a WHO és Kína által bemutatott tanulmány szerint a koronavírus valamilyen köztes állaton keresztül jutott...","id":"20210408_who_kina_vizsgalat_koronavirus_deneverek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575b742a-5d5c-4c25-8a43-ca33acd912a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_who_kina_vizsgalat_koronavirus_deneverek","timestamp":"2021. április. 08. 10:35","title":"Hogyan terjedt szét a világban a koronavírus? 24 tudós kevesebb politikát és több szakmaiságot kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint az USA-ban ma már elég beoltott van ahhoz, hogy a kontinensen belüli utazgatás bizonyos feltételek mellett, de újraindulhasson.","shortLead":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint az USA-ban ma már elég beoltott van ahhoz, hogy a kontinensen...","id":"20210407_cdc_vakcina_oltas_utazas_karanten_covid_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4d3948-5747-49d2-8e36-29742a727244","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_cdc_vakcina_oltas_utazas_karanten_covid_teszt","timestamp":"2021. április. 07. 12:03","title":"Már majdnem a régi normális világ tér vissza az oltásukat felvett amerikaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 18–30 éves korosztály számára a vérrögképződéses esetek miatt tették lehetővé az Egyesült Királyságban, hogy más vakcinát kapjanak.","shortLead":"A 18–30 éves korosztály számára a vérrögképződéses esetek miatt tették lehetővé az Egyesült Királyságban, hogy más...","id":"20210407_astrazeneca_brit_fiatalok_masik_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39fe1b7-eed6-4eb2-aeba-2c875eaffe65","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_astrazeneca_brit_fiatalok_masik_oltas","timestamp":"2021. április. 07. 17:37","title":"Más oltást is választhatnak a 30 év alatti britek az AstraZeneca helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c42782e-6d61-47c3-a02c-2854da3a4722","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A felek egymásra mutogatnak, az áldozatok száma bizonytalan, de az biztos, hogy már rengetegen meghaltak.","shortLead":"A felek egymásra mutogatnak, az áldozatok száma bizonytalan, de az biztos, hogy már rengetegen meghaltak.","id":"20210406_etiopia_szomalia_szaznal_tobb_lehet_a_halott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c42782e-6d61-47c3-a02c-2854da3a4722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f998616-00a1-4029-ae67-c5abc0171dc3","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_etiopia_szomalia_szaznal_tobb_lehet_a_halott","timestamp":"2021. április. 06. 22:05","title":"Száznál többen is meghalhattak már egy Etiópiában fellángoló újabb apró polgárháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban továbbra is a YouTube a legnépszerűbb közösségi platform, de a Facebook felhasználói sokkal elkötelezettebbek.","shortLead":"Az Egyesült Államokban továbbra is a YouTube a legnépszerűbb közösségi platform, de a Facebook felhasználói sokkal...","id":"20210408_youtube_facebook_kozossegi_oldalak_nepszerusege_pew_research_center","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a434f7-d7d9-46ed-a88b-ee2d8d40b0dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_youtube_facebook_kozossegi_oldalak_nepszerusege_pew_research_center","timestamp":"2021. április. 08. 17:10","title":"Ismét lenyomta a YouTube a Facebookot Amerikában, de nem lehet felhőtlen a Google öröme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95f8fb8-334d-4f19-a775-e65dc4e13c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Spot előzőleg Csernobilban is szétnézett, most a harcmezőn próbálgatják a francia alakulatok. A különleges tréningről képek készültek.","shortLead":"Spot előzőleg Csernobilban is szétnézett, most a harcmezőn próbálgatják a francia alakulatok. A különleges tréningről...","id":"20210408_boston_dynamics_spot_robotkutya_francia_hadsereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e95f8fb8-334d-4f19-a775-e65dc4e13c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aca788a-9e3c-41e5-b14f-4b4bf34fa85b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_boston_dynamics_spot_robotkutya_francia_hadsereg","timestamp":"2021. április. 08. 14:12","title":"A Boston Dynamics robotkutyája együtt gyakorlatozott a francia hadsereggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A védőoltások előnyét nem lehet elégszer hangsúlyozni. Abban ugyanakkor eltérés mutatkozik, hogy az egyes gyártók termékei milyen mellékhatást váltanak ki az emberből.","shortLead":"A védőoltások előnyét nem lehet elégszer hangsúlyozni. Abban ugyanakkor eltérés mutatkozik, hogy az egyes gyártók...","id":"20210408_moderna_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mellekhatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2408f33-4bcf-4f73-a65a-c0ccb29fc73b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_moderna_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mellekhatas","timestamp":"2021. április. 08. 11:33","title":"Több mellékhatást tapasztalnak azok, akiket Modernával oltottak, mint akik a Pfizer vakcináját kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]