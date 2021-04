Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4360be64-5421-497f-bc6c-80286fbc9c68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset egy autós üldözést követően történt Új-Zélandon.\r

","shortLead":"Az eset egy autós üldözést követően történt Új-Zélandon.\r

","id":"20210408_Kilenc_meter_magasan_zoldseges_ladak_kozt_landolt_egy_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4360be64-5421-497f-bc6c-80286fbc9c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c35ea4-3bc0-480f-8566-e1fb346ce0cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_Kilenc_meter_magasan_zoldseges_ladak_kozt_landolt_egy_auto","timestamp":"2021. április. 08. 08:05","title":"Kilenc méter magasan, zöldségesládák közt landolt egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A demokrata elnök kormánya mindenféle módszert bevet a hatékony járványkezelés érdekében, és hogy az emberek viseljék a maszkokat.","shortLead":"A demokrata elnök kormánya mindenféle módszert bevet a hatékony járványkezelés érdekében, és hogy az emberek viseljék...","id":"20210407_amerikai_kormany_arcmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d9d5ce-af5d-4cff-9f6f-f0bcecc8c1ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_amerikai_kormany_arcmaszk","timestamp":"2021. április. 07. 14:03","title":"Bidenék 151 millió forintnyi dollárt adnak azoknak, aki kényelmesebb arcmaszkokat terveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8bab20-1e2c-41a2-a1e9-30b7d2c6a954","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgartiak felvarrták a négyajtós kupé ráncait, frissült a design és a technika is.","shortLead":"A stuttgartiak felvarrták a négyajtós kupé ráncait, frissült a design és a technika is.","id":"20210407_itt_a_megujult_mercedes_cls","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a8bab20-1e2c-41a2-a1e9-30b7d2c6a954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803d2ec5-47cb-45ca-955e-d3f670b0b840","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_itt_a_megujult_mercedes_cls","timestamp":"2021. április. 07. 07:59","title":"Itt a megújult Mercedes CLS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"További vizsgálatokra van szükség, hogy megértsék, milyen kapcsolat van az oltás és a lehetséges rizikófaktorok között – közölte a WHO.","shortLead":"További vizsgálatokra van szükség, hogy megértsék, milyen kapcsolat van az oltás és a lehetséges rizikófaktorok között...","id":"20210407_WHO_AstraZeneca_verrogok_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f454330-f7ac-46f3-889b-bf863025993a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_WHO_AstraZeneca_verrogok_vakcina","timestamp":"2021. április. 07. 21:13","title":"WHO: Lehetséges, de nem megerősített az AstraZeneca és a vérrögök közötti kapcsolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295d6a2f-75ae-42c9-90da-88b3a279f91d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A boltok zárórájának későbbre tolása és a létszámkorlát jó ötlet, az viszont, hogy más szolgáltatásokat újraindítsanak, még határozottan korai, akinek pedig a második oltás óta nem telt el még hét nap, hamis biztonságérzete lehet – írta a MOK elnöksége.","shortLead":"A boltok zárórájának későbbre tolása és a létszámkorlát jó ötlet, az viszont, hogy más szolgáltatásokat újraindítsanak...","id":"20210407_Magyar_Orvosi_Kamara_korai_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=295d6a2f-75ae-42c9-90da-88b3a279f91d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1670e2e-4283-4dad-92bc-65f6095c2713","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Magyar_Orvosi_Kamara_korai_nyitas","timestamp":"2021. április. 07. 15:29","title":"Magyar Orvosi Kamara: Korai még a nyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A hallgatók tettek panaszt a Magyar Érdemrenddel kitüntetett professzor óráján állításuk szerint elhangzott, szerintük szélsőségesen rasszista mondatok miatt. A SZTE rektora belső vizsgálatot rendelt el.","shortLead":"A hallgatók tettek panaszt a Magyar Érdemrenddel kitüntetett professzor óráján állításuk szerint elhangzott, szerintük...","id":"20210407_Diakok_panasza_utan_vizsgalja_a_szegedi_egyetem_egy_polgari_ertekrendet_vallo_oktatojukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9b3cd0-c3b3-47b5-85d7-23dd2ffa44bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Diakok_panasza_utan_vizsgalja_a_szegedi_egyetem_egy_polgari_ertekrendet_vallo_oktatojukat","timestamp":"2021. április. 07. 20:56","title":"Diákok szerint rasszista, szexista megjegyzéseket tett egy szegedi egyetemi oktató, vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"Azokat, akiknek krónikus betegségük van, mindenképpen. Az ügyben már az országos tiszti főorvosnak és Kásler Miklósnak is írtak.","shortLead":"Azokat, akiknek krónikus betegségük van, mindenképpen. Az ügyben már az országos tiszti főorvosnak és Kásler Miklósnak...","id":"20210407_gyerekek_koronavirus_oltas_gyerekorvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7566328e-ab90-4e84-b2db-ed30480617cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_gyerekek_koronavirus_oltas_gyerekorvosok","timestamp":"2021. április. 07. 16:11","title":"A gyermekorvosok szerint a serdülőket is oltani kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyre gyakoribb adathalász támadások miatt figyelmeztet a rendőrség. Néhány tippet és jótanácsot is megfogalmaztak.","shortLead":"Az egyre gyakoribb adathalász támadások miatt figyelmeztet a rendőrség. Néhány tippet és jótanácsot is megfogalmaztak.","id":"20210406_adathalaszat_kozmuszolgaltatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d757d570-f390-4e05-ba01-3062a2cdb85d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_adathalaszat_kozmuszolgaltatok","timestamp":"2021. április. 06. 16:15","title":"Most épp a közműszolgáltatók nevében támadnak az adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]