Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől vendégeket fogadhatnak az állatkertek, a szabadidőparkok, a fürdőhelyek és az autós mozik is.\r

\r

","shortLead":"Hétfőtől vendégeket fogadhatnak az állatkertek, a szabadidőparkok, a fürdőhelyek és az autós mozik is.\r

\r

","id":"20210412_Nyitas_koronavirus_Anglia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b506f29-668c-4cfa-966c-74e2cae7139c","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_Nyitas_koronavirus_Anglia","timestamp":"2021. április. 12. 07:27","title":"Kinyitnak a vendéglátóhelyek és a boltok Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán bejelentette szombaton, hogy az atomprogramjáról szóló 2015-ös hathatalmi megállapodást szándékosan megsértve újabb, modernebb, ezáltal gyorsabb urándúsító centrifugákat helyezett üzembe, valamint hogy elkezdte a legújabb fejlesztésű centrifugájának gépészeti próbáját.","shortLead":"Irán bejelentette szombaton, hogy az atomprogramjáról szóló 2015-ös hathatalmi megállapodást szándékosan megsértve...","id":"20210410_Iran_meg_egy_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_akar_az_atomfegyvert_is_epithessen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e83184f-6e17-4a79-9c32-ddbce49ba9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Iran_meg_egy_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_akar_az_atomfegyvert_is_epithessen","timestamp":"2021. április. 10. 16:29","title":"Irán még egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy akár az atomfegyvert is építhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7236000a-931b-4067-b52c-dc8683b89772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem szorította erősen, arrébb is repült a pálca.","shortLead":"Nem szorította erősen, arrébb is repült a pálca.","id":"20210411_vipera_sofor_lengyelorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7236000a-931b-4067-b52c-dc8683b89772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f680c16-ab98-4be7-8f41-8708f68e1657","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_vipera_sofor_lengyelorszag","timestamp":"2021. április. 11. 09:37","title":"Viperával akart emberkedni a lengyel sofőr, de nagyon beégett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb84574-418d-48e3-b479-e26592b25b33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzes János és Ondó Dénes tőrzsörmester két perc alatt ért a helyszínre, elismerést és jutalmat kaptak.","shortLead":"Pénzes János és Ondó Dénes tőrzsörmester két perc alatt ért a helyszínre, elismerést és jutalmat kaptak.","id":"20210410_kituntetes_jutalom_rendorseg_tuzeset_brfk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdb84574-418d-48e3-b479-e26592b25b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1600aa-0f06-48c6-80a3-8b3d8131261f","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_kituntetes_jutalom_rendorseg_tuzeset_brfk","timestamp":"2021. április. 10. 12:55","title":"Jutalmat kaptak a rendőrök, akik lángoló kórteremből mentettek ki egy beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egyetlen telitalálatos szelvény volt a héten. ","shortLead":"Egyetlen telitalálatos szelvény volt a héten. ","id":"20210411_220_milliot_nyert_valaki_a_hatos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cceff26-7c97-4ee5-a944-84bebdd33617","keywords":null,"link":"/kkv/20210411_220_milliot_nyert_valaki_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. április. 11. 17:05","title":"220 milliót nyert valaki a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lexikonként, népszerű-tudományos ismeretterjesztőként és mindeközben lenyűgöző olvasmányként is forgatható munka Fráter Erzsébet A Biblia ételei című kötete.","shortLead":"Lexikonként, népszerű-tudományos ismeretterjesztőként és mindeközben lenyűgöző olvasmányként is forgatható munka Fráter...","id":"202114_konyv__unalom_kizarva_frater_erzsebet_abiblia_etelei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab179d0-8687-4c2e-92f5-c1388f16766d","keywords":null,"link":"/360/202114_konyv__unalom_kizarva_frater_erzsebet_abiblia_etelei","timestamp":"2021. április. 10. 16:15","title":"A sáskajárástól a sáskafogyasztásig - A Biblia ételei könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6894589-ffd7-4c2a-82aa-b9362ca4dfec","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Janine Pendleton fotóin egy embert sem látunk, de a jelenlétük még ebben ebben az ürességben is kísért. A Manchester mellett élő fotóst az érdekli, hogy mi van a „belépni tilos” táblákon túl, és a legtöbbször varázslatos világokat talál: egy átjárót a letűnt időkbe. Elfeledett, elhagyatott és pusztulásnak induló helyekről készült képeiből mutatunk be néhányat.","shortLead":"Janine Pendleton fotóin egy embert sem látunk, de a jelenlétük még ebben ebben az ürességben is kísért. A Manchester...","id":"20210410_nagyitas_elhagyatott_helyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6894589-ffd7-4c2a-82aa-b9362ca4dfec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e161ba2f-a9e1-406d-9762-1246bd2dc358","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210410_nagyitas_elhagyatott_helyek","timestamp":"2021. április. 10. 20:00","title":"Egykor emberek jártak ezeken a helyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulajdonos évek óta elhanyagolta a járművet, de ez nem menti fel a sofőrt, aki alatt tönkrement az autó és ezért balesetet okozott. ","shortLead":"A tulajdonos évek óta elhanyagolta a járművet, de ez nem menti fel a sofőrt, aki alatt tönkrement az autó és ezért...","id":"20210410_Rendorsegi_ugy_lett_abbol_hogy_nem_ellenorizte_a_kolcson_kapott_autot_egy_kiskorosi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f565d02-faf7-4cee-ae4c-3cbc958c0edd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_Rendorsegi_ugy_lett_abbol_hogy_nem_ellenorizte_a_kolcson_kapott_autot_egy_kiskorosi_ferfi","timestamp":"2021. április. 10. 17:12","title":"Rendőrségi ügy lett abból, hogy nem ellenőrizte a kölcsön kapott autót egy kiskőrösi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]