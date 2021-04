Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76f626c6-f946-43de-9b50-248bd19f9efa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"3100 méteres magasságban bukkantak rá a tudósok arra az új fajra, amely különleges módon költi ki petéit.","shortLead":"3100 méteres magasságban bukkantak rá a tudósok arra az új fajra, amely különleges módon költi ki petéit.","id":"20210413_uj_faj_beka_gastrotheca_gamma_peru_termeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76f626c6-f946-43de-9b50-248bd19f9efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02de870-e41e-4df2-95e5-d47d3bd95020","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_uj_faj_beka_gastrotheca_gamma_peru_termeszet","timestamp":"2021. április. 13. 16:03","title":"Új erszényesbékafajt fedeztek fel Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225c8127-586d-4b4f-9ebb-1784b11f5396","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó már javában teszteli a kupé fogyókúrára fogott sportosabb változatát.","shortLead":"A bajor gyártó már javában teszteli a kupé fogyókúrára fogott sportosabb változatát.","id":"20210413_kemfoton_az_izgalmasnak_igerkezo_uj_bmw_m4_csl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225c8127-586d-4b4f-9ebb-1784b11f5396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17f3482-427e-4a08-b9ab-8e8fe7a72ecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_kemfoton_az_izgalmasnak_igerkezo_uj_bmw_m4_csl","timestamp":"2021. április. 13. 11:21","title":"Kémfotón az izgalmasnak ígérkező új BMW M4 CSL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint egyre súlyosabb egészségügyi problémái vannak.","shortLead":"A beszámolók szerint egyre súlyosabb egészségügyi problémái vannak.","id":"20210412_navalnij_ehsegsztrajk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380f6e20-7f56-4008-817b-18b550cfe8fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_navalnij_ehsegsztrajk","timestamp":"2021. április. 12. 18:51","title":"Már 15 kilót fogyott Navalnij, ezért kényszerétkeztetést vezetnének be a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39172847-fbf1-431d-87b3-20d662fba236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így próbálják meg biztonságosabbá tenni a helyzetet az újranyitó iskolákban.","shortLead":"Így próbálják meg biztonságosabbá tenni a helyzetet az újranyitó iskolákban.","id":"20210412_pedagogusok_teszteles_iskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39172847-fbf1-431d-87b3-20d662fba236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0376121-f3a2-4b96-8b7f-66ff58d9840e","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_pedagogusok_teszteles_iskola","timestamp":"2021. április. 12. 18:27","title":"Tízezer tesztet oszt szét a diákok és pedagógusok szűrésére a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs kiadta a legfrissebb adatokat.","shortLead":"Az operatív törzs kiadta a legfrissebb adatokat.","id":"20210413_jarvany_koronavirus_elhunyt_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb88698-4cb4-4aab-9941-8a190e89a96c","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_jarvany_koronavirus_elhunyt_aldozat","timestamp":"2021. április. 13. 08:46","title":"272 újabb áldozata van a járványnak, 1209-en vannak lélegezgetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf10338d-d32c-4a81-abf0-619e2e95279e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A középiskolák csak május 10-én nyitnak, de az általános iskolák ás óvodák már hétfőn, április 19-én.\r

\r

","shortLead":"A középiskolák csak május 10-én nyitnak, de az általános iskolák ás óvodák már hétfőn, április 19-én.\r

\r

","id":"20210413_Gimnaziumi_tanarok_allnak_ki_az_iskolanyitas_miatt_aggodo_kollegaik_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf10338d-d32c-4a81-abf0-619e2e95279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4472507-4ef9-4a1b-bf7a-f89a71dc158c","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Gimnaziumi_tanarok_allnak_ki_az_iskolanyitas_miatt_aggodo_kollegaik_mellett","timestamp":"2021. április. 13. 11:15","title":"Gimnáziumi tanárok állnak ki az iskolanyitás miatt aggódó kollégáik mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fideszes politikus szerint a magyarországi online élelmiszer-kereskedelmet magyar kézben kell tartani.","shortLead":"A fideszes politikus szerint a magyarországi online élelmiszer-kereskedelmet magyar kézben kell tartani.","id":"20210414_lazar_janos_orban_viktor_meszaros_lorinc_boltok_fidesz_valasztas_2022","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71ed6cd-1ae6-4dbd-8f0a-04daba747d0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_lazar_janos_orban_viktor_meszaros_lorinc_boltok_fidesz_valasztas_2022","timestamp":"2021. április. 14. 14:28","title":"Lázár János: Először is, Orbán Viktor örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239eaa51-7435-4ad1-b676-faba65da3754","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Perseverance folyamatosan küldi a friss fotókat a vörös bolygóról. A marsi kutatójárműről legutóbb egy olyan is visszaérkezett, ami rögtön beindított a találgatásokat.","shortLead":"A Perseverance folyamatosan küldi a friss fotókat a vörös bolygóról. A marsi kutatójárműről legutóbb egy olyan is...","id":"20210413_nasa_mars_foto_szivarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=239eaa51-7435-4ad1-b676-faba65da3754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcf47c3-6c98-4705-88ca-2c3713b88589","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_nasa_mars_foto_szivarvany","timestamp":"2021. április. 13. 08:03","title":"Mintha szivárvány lett volna a Marson, de az lehetetlen – a NASA elmagyarázza, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]