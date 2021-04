Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fa4c476-bff3-4f95-bf82-01e1af165323","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A versenybíróság jóváhagyta a Polska Press felvásárlását, a varsói kerületi bíróság pedig felfüggesztette a döntést.","shortLead":"A versenybíróság jóváhagyta a Polska Press felvásárlását, a varsói kerületi bíróság pedig felfüggesztette a döntést.","id":"20210413_birosag_lengyel_videki_sajto_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa4c476-bff3-4f95-bf82-01e1af165323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8111535-6a43-48a0-b59f-6dcd0c0424db","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_birosag_lengyel_videki_sajto_felvasarlas","timestamp":"2021. április. 13. 16:57","title":"Felfüggesztette a bíróság a lengyel vidéki sajtó felvásárlásáról szóló döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2159bd1c-b822-4099-9d11-6d5f31a7e0af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A sugárszennyezett vizet előtte megtisztítják, csak azután öntik ki. A helyiek szerint ez ettől függetlenül is rossz ötlet.","shortLead":"A sugárszennyezett vizet előtte megtisztítják, csak azután öntik ki. A helyiek szerint ez ettől függetlenül is rossz...","id":"20210413_fukusima_atomeromu_radioaktiv_viz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2159bd1c-b822-4099-9d11-6d5f31a7e0af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd80b56-a7b5-4bd0-92e5-e555e149e65c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210413_fukusima_atomeromu_radioaktiv_viz","timestamp":"2021. április. 13. 11:17","title":"A japánok az óceánba öntik a fukusimai atomerőmű radioaktív vizét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47196361-0120-4962-9b68-74f59c0d7bd3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Noha a Netflix néhány éve már elérhető Oroszországban is, a szolgáltató most először dolgozik együtt orosz stúdióval.","shortLead":"Noha a Netflix néhány éve már elérhető Oroszországban is, a szolgáltató most először dolgozik együtt orosz stúdióval.","id":"20210413_Az_Anna_Kareninabol_keszit_sorozatot_a_Netflixre_a_Gazprom_mediacege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47196361-0120-4962-9b68-74f59c0d7bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c109b6a8-4041-456e-b368-f8fd5c04531a","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Az_Anna_Kareninabol_keszit_sorozatot_a_Netflixre_a_Gazprom_mediacege","timestamp":"2021. április. 13. 15:51","title":"A Gazprom médiacége készít feldolgozást az Anna Kareninából a Netflixre ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztráltaknak már majdnem a kétharmada megkapta az első oltást, a többieknek bármikor csöröghet a telefonja. Müller Cecília szerint bár egyes járványügyi számokban csökkenést lehet látni, azokból egyelőre nem szabad levonni nagy következtetéseket.","shortLead":"A regisztráltaknak már majdnem a kétharmada megkapta az első oltást, a többieknek bármikor csöröghet a telefonja...","id":"20210413_operativ_torzs_oltas_harmadik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8be92f8-a54e-4c2f-918e-6fd25966ef80","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_operativ_torzs_oltas_harmadik_hullam","timestamp":"2021. április. 13. 13:11","title":"Operatív törzs: Megjött az első Janssen-szállítmány, most tetőzik a harmadik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3d8678-701d-4670-83ef-a344a2265127","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210414_Marabu_Feknyuz_Es_bizva_bizzal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b3d8678-701d-4670-83ef-a344a2265127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fed0c19-37a0-4716-a92f-21b10c27ca9e","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Marabu_Feknyuz_Es_bizva_bizzal","timestamp":"2021. április. 14. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: És bízva bízzál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"BI","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a kormány eltökélt az általános iskolák jövő hétfői nyitása mellett, viszont egyre több helyről hallani, hogy a központi döntés ellenére lehetnek helyben kiskapuk. Igaz, ehhez együttműködő iskolavezetésre van szükség.\r

\r

","shortLead":"Úgy tűnik, a kormány eltökélt az általános iskolák jövő hétfői nyitása mellett, viszont egyre több helyről hallani...","id":"20210413_koronavirus_altalanos_iskola_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9d2d76-d0b0-4ac2-93a5-4580ca4b318a","keywords":null,"link":"/elet/20210413_koronavirus_altalanos_iskola_nyitas","timestamp":"2021. április. 13. 06:30","title":"Koronavírus és iskolanyitás: a diákoknak könnyebb, a tanároknak nehezebb lesz otthon maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egerben, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben is emelkedő koncentrációt mértek.","shortLead":"Egerben, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben is emelkedő koncentrációt mértek.","id":"20210414_Koronavirus_szennyviz_koncentracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa026537-523f-49f9-af77-692abe278989","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Koronavirus_szennyviz_koncentracio","timestamp":"2021. április. 14. 17:58","title":"Továbbra is magas a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"Kis Anna","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ősz jelentősen, a tavasz mérsékelten rövidült Magyarországon az elmúlt évtizedekben, az évszakok elcsúszásának nyertese egyértelműen a nyár – állapítható meg az elmúlt öt évtized hőmérsékleti adatainak elemzéséből. A változás egybevág az északi félteke egészén tapasztalható évszak-eltolódásokkal. Ez azonban nem intézhető el annyival, hogy kevesebbet síelünk, de többet nyaralunk: az ökológia rendszer szerkezete sérül, amit például a gyakoribb fagykárokon, a vándormadarak számának csökkenésén, vagy éppen új, invazív fajok – köztük például új kórokozókat is terjesztő szúnyogfajok – megjelenésén keresztül is láthatunk. ","shortLead":"Az ősz jelentősen, a tavasz mérsékelten rövidült Magyarországon az elmúlt évtizedekben, az évszakok elcsúszásának...","id":"20210412_50_nappal_hosszabb_a_nyar_mint_a_hetvenes_evekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8136ac34-2c02-4808-86a7-640706fbf44c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_50_nappal_hosszabb_a_nyar_mint_a_hetvenes_evekben","timestamp":"2021. április. 13. 10:02","title":"Ötven nappal hosszabb a nyár, mint a hetvenes években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]