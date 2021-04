Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d453cc3b-aa9a-47b0-8e44-02d046222931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon hamarosan bemutathatja az EOS R3 névre keresztelt fényképezőgépét, amit a sportfotósoknak fejlesztettek ki.","shortLead":"A Canon hamarosan bemutathatja az EOS R3 névre keresztelt fényképezőgépét, amit a sportfotósoknak fejlesztettek ki.","id":"20210414_canon_eos_r3_fenykepezogep_milc_tokioi_olimpia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d453cc3b-aa9a-47b0-8e44-02d046222931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ddc88a-5031-4470-a43f-3d48fe0035a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_canon_eos_r3_fenykepezogep_milc_tokioi_olimpia","timestamp":"2021. április. 14. 17:03","title":"Különleges fényképezőgépet készít a tokiói olimpiára a Canon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31921f4d-ef29-498d-8528-d27c01df5ef8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az érintetlenül maradt szárazföldnek pedig mindössze 11 százaléka természetvédelmi terület egy friss kutatás szerint.","shortLead":"Az érintetlenül maradt szárazföldnek pedig mindössze 11 százaléka természetvédelmi terület egy friss kutatás szerint.","id":"20210415_kornyezet_3_szazalek_maradt_erintetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31921f4d-ef29-498d-8528-d27c01df5ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2aa4416-7dc9-499d-9fa4-a246f8ce91cc","keywords":null,"link":"/zhvg/20210415_kornyezet_3_szazalek_maradt_erintetlen","timestamp":"2021. április. 15. 13:49","title":"Mostanra 3 százaléka sem maradt érintetlen a világ vadonjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy a mobilgyártók számára az elmúlt években milyen fontossá vált az okostelefonok kameráinak fejlesztése, azt jól mutatja, hogy a legtöbb mobilkészítő már együttműködésre lépett valamelyik klasszikus fényképezőgépes vállalattal.","shortLead":"Hogy a mobilgyártók számára az elmúlt években milyen fontossá vált az okostelefonok kameráinak fejlesztése, azt jól...","id":"20210414_samsung_galaxy_s22_samsung_galaxy_z_fold3_kamera_olympus_kepstabilizalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791cd1b4-3281-4635-b2e8-1eda1f4b2870","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_samsung_galaxy_s22_samsung_galaxy_z_fold3_kamera_olympus_kepstabilizalas","timestamp":"2021. április. 14. 12:03","title":"Különleges kamera kerülhet a Galaxy S22-be, összeállhat a Samsung és az Olympus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39172847-fbf1-431d-87b3-20d662fba236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tesztelést egy hónapja indították el, és most zárták le.","shortLead":"A tesztelést egy hónapja indították el, és most zárták le.","id":"20210414_pecsvarad_tomeges_teszteles_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39172847-fbf1-431d-87b3-20d662fba236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92716a12-92d8-4b50-a2d4-5c558b3e7a66","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_pecsvarad_tomeges_teszteles_oltas","timestamp":"2021. április. 14. 10:08","title":"Minden második ember fertőzöttnek bizonyult a pécsváradi tömeges tesztelésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1d9c55-becf-4aea-a275-168d3806216f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Petry Zsolt kirúgása a német Hertha focicsapatának stábjából a szólásszabadság határai mellett ráirányította a figyelmet a rasszizmus problémájára is, ami nem tűnt el a nézőkkel együtt a stadionokból, helyette a pályán elhangzottak és a közösségi médiában leírtak kaptak hangsúlyt. ","shortLead":"Petry Zsolt kirúgása a német Hertha focicsapatának stábjából a szólásszabadság határai mellett ráirányította...","id":"202115__rasszizmus_afociban__politika_asportban__petryhullamok__szo_beszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a1d9c55-becf-4aea-a275-168d3806216f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2353cf25-af4e-4dac-92f9-cce857c228a9","keywords":null,"link":"/360/202115__rasszizmus_afociban__politika_asportban__petryhullamok__szo_beszed","timestamp":"2021. április. 15. 17:00","title":"A nézőtér üres, de a pályákon és a sport közösségi oldalain tovább mérgez a rasszizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amint 3,5 millió ember megkapja az első oltását, a vendéglátóhelyek teraszaira beengedhetnek vendégeket.","shortLead":"Amint 3,5 millió ember megkapja az első oltását, a vendéglátóhelyek teraszaira beengedhetnek vendégeket.","id":"20210414_Orban_terasz_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10243b90-9c29-465a-834c-834ce12de562","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_Orban_terasz_nyitas","timestamp":"2021. április. 14. 16:20","title":"Orbán: Akár már a jövő hét közepén kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f","c_author":"Calcium-Sandoz","category":"brandchannel","description":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális állóképességünket is próbára teszik – az idei télre pedig a járvány miatt ez fokozottan igaz volt. Most azonban, hogy a tavasz már érkezőben, érdemes megtervezni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy testünket és elménket is formába hozzuk.","shortLead":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális...","id":"calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ab9492-b7cc-49d9-8ddc-43930b9ac70b","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","timestamp":"2021. április. 14. 11:30","title":"Ellenálló szervezet a „téli álom” után – így hozza formába immunrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"},{"available":true,"c_guid":"7f7ca759-3112-43ec-b13e-c81ca9021d0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hank Azaria állítása szerint nem gondolt bele, hogy a karakter sztereotip megjelenítése sok indiait sérthet.","shortLead":"Hank Azaria állítása szerint nem gondolt bele, hogy a karakter sztereotip megjelenítése sok indiait sérthet.","id":"20210414_Bocsanat_indiai_Apu_Simpson_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f7ca759-3112-43ec-b13e-c81ca9021d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f05413-434f-4500-b38b-74f46ed784ff","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Bocsanat_indiai_Apu_Simpson_csalad","timestamp":"2021. április. 14. 16:11","title":"Minden indiaitól bocsánatot kért a színész, aki 20 évig volt Apu hangja a Simpson családban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]