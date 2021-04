Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"814405d6-d94e-466a-877e-e6ad82b32f79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak ellenére erőltette a suzukis az előzést, hogy szemből jött egy autó.","shortLead":"Annak ellenére erőltette a suzukis az előzést, hogy szemből jött egy autó.","id":"20210415_suzuki_opelt_elozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=814405d6-d94e-466a-877e-e6ad82b32f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9644cfde-ea15-43a2-b351-d14667ef1686","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_suzuki_opelt_elozes","timestamp":"2021. április. 15. 17:19","title":"Videó: szinte letolta a Suzuki az Opelt az útról, annyira akart előzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad8db6f-4ba0-4960-80da-b335985fb9be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valahol elképesztő az alaposság, amivel ez a felépítmény készült. Másfelől teljesen szabálytalan.","shortLead":"Valahol elképesztő az alaposság, amivel ez a felépítmény készült. Másfelől teljesen szabálytalan.","id":"20210415_foto_horrorkaravan_artand","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ad8db6f-4ba0-4960-80da-b335985fb9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eeb5fc-16f8-4fc3-925b-a5eb97486b09","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_foto_horrorkaravan_artand","timestamp":"2021. április. 15. 14:59","title":"Fotó: Mindig tudnak újat mutatni a horrorkaravánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c82a4ec-fd13-4bcf-9cf9-bdd96b9d9598","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Férje szerint a rákkal vívott hősies küzdelem után, otthonában hunyt el. 52 éves volt.","shortLead":"Férje szerint a rákkal vívott hősies küzdelem után, otthonában hunyt el. 52 éves volt.","id":"20210416_meghalt_helen_meccrory","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c82a4ec-fd13-4bcf-9cf9-bdd96b9d9598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ce2d8e-7fe7-40fd-a75d-c62122d193cb","keywords":null,"link":"/elet/20210416_meghalt_helen_meccrory","timestamp":"2021. április. 16. 18:41","title":"Meghalt Helen McCrory, a Harry Potterből is ismert színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df8151d7-454a-418f-abd6-25e139405d74","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EU hétfőn szerette volna elítélni Kínát azért, mert Hongkongban továbbra is egy önkényeskedésre lehetőséget adó törvény alapján tartóztatna le ellenzéki politikusokat. Magyarország miatt ez lekerült a napirendről.","shortLead":"Az EU hétfőn szerette volna elítélni Kínát azért, mert Hongkongban továbbra is egy önkényeskedésre lehetőséget adó...","id":"20210416_Magyarorszag_Kina_erdekeben_vetozott_egy_unios_nyilatkozatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df8151d7-454a-418f-abd6-25e139405d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c982c48-c6d4-48a5-a64b-7221353e2cca","keywords":null,"link":"/eurologus/20210416_Magyarorszag_Kina_erdekeben_vetozott_egy_unios_nyilatkozatot","timestamp":"2021. április. 16. 14:51","title":"Magyarország Kína érdekében vétózott egy uniós nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba4df65-eeed-44a8-a68f-0fe854fd79a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig több mint két hét múlva indul az érettségi, a tanulási hajrában online videókurzussal készülhetnek a matekra a végzősök.



","shortLead":"Alig több mint két hét múlva indul az érettségi, a tanulási hajrában online videókurzussal készülhetnek a matekra...","id":"20210415_Ingyen_keszit_fel_az_erettsegire_az_orszag_matektanara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dba4df65-eeed-44a8-a68f-0fe854fd79a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8909ee9-e40f-45f0-9960-0aaf0caa71c4","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Ingyen_keszit_fel_az_erettsegire_az_orszag_matektanara","timestamp":"2021. április. 15. 10:22","title":"Ingyen készít fel az érettségire az ismert matektanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991af7f1-e1ac-465a-81f7-c50188e7f3f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Törőcsik Mari kérésére a művésznő temetését szűk családi körben tartják majd. Üzent a színésznő lánya is.","shortLead":"Törőcsik Mari kérésére a művésznő temetését szűk családi körben tartják majd. Üzent a színésznő lánya is.","id":"20210416_Torocsik_Mari_tiszteloi_penteken_delutan_lerohatjak_kegyeletuket_a_Nemzeti_Szinhaznal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991af7f1-e1ac-465a-81f7-c50188e7f3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4460aa7f-f6a7-4351-b13f-0fb9d8b13142","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Torocsik_Mari_tiszteloi_penteken_delutan_lerohatjak_kegyeletuket_a_Nemzeti_Szinhaznal","timestamp":"2021. április. 16. 13:10","title":"Törőcsik Mari tisztelői pénteken délután leróhatják kegyeletüket a Nemzeti Színháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltóanyag használatát március 11-én függesztették fel, mert az oltás után többen meghaltak. ","shortLead":"Az oltóanyag használatát március 11-én függesztették fel, mert az oltás után többen meghaltak. ","id":"20210416_Norvegia_AstraZeneca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7ecf3a-d1fc-48d9-be4e-e4a5846d8256","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_Norvegia_AstraZeneca","timestamp":"2021. április. 16. 14:58","title":"Norvégia elhalasztja a végső döntést az AstraZeneca-vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint mindenre jó hivatkozási alap. ","shortLead":"A jelek szerint mindenre jó hivatkozási alap. ","id":"20210415_iskolak_nemzeti_konzultacio_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7363518-01fe-44c6-9e22-4fe535a480c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_iskolak_nemzeti_konzultacio_kormany","timestamp":"2021. április. 15. 14:07","title":"Az iskolanyitás körüli kavarás is bizonyítja, milyen szabadon értelmezi a kormány a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]