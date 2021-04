Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Globálisan is elkezdte tesztelni az Instagram a kapcsolót, mellyel a felhasználó döntheti el, akarja-e látni mások bejegyzéseinél a lájkok számát.","shortLead":"Globálisan is elkezdte tesztelni az Instagram a kapcsolót, mellyel a felhasználó döntheti el, akarja-e látni mások...","id":"20210415_instagram_lajkok_szama_nem_latszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1c3172-f0ed-4d39-a3bc-0fcbcaceca0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_instagram_lajkok_szama_nem_latszik","timestamp":"2021. április. 15. 08:33","title":"Új kapcsoló az Instagramon: a felhasználó dönthet, akarja-e látni a lájkolásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df8151d7-454a-418f-abd6-25e139405d74","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EU hétfőn szerette volna elítélni Kínát azért, mert Hongkongban továbbra is egy önkényeskedésre lehetőséget adó törvény alapján tartóztatna le ellenzéki politikusokat. Magyarország miatt ez lekerült a napirendről.","shortLead":"Az EU hétfőn szerette volna elítélni Kínát azért, mert Hongkongban továbbra is egy önkényeskedésre lehetőséget adó...","id":"20210416_Magyarorszag_Kina_erdekeben_vetozott_egy_unios_nyilatkozatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df8151d7-454a-418f-abd6-25e139405d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c982c48-c6d4-48a5-a64b-7221353e2cca","keywords":null,"link":"/eurologus/20210416_Magyarorszag_Kina_erdekeben_vetozott_egy_unios_nyilatkozatot","timestamp":"2021. április. 16. 14:51","title":"Magyarország Kína érdekében vétózott egy uniós nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bemutatták a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve című tervezetet, amelyben leírták, mi mindenre szánná a kormány azt a pénzt, amit az EU válságkezelő programjából kap az ország. Átnéztük a listát, mi mindenre menne el a közel hatezer milliárd forint 2021 és 2026 között.","shortLead":"Bemutatták a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve című tervezetet, amelyben leírták, mi mindenre...","id":"20210415_eu_valsagkezeles_helyreallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c238afd4-f50a-4181-bd91-beed20e4fc2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_eu_valsagkezeles_helyreallitas","timestamp":"2021. április. 15. 16:05","title":"Így költené el a kormány a válságkezelésre érkező hatezer milliárd forint EU-pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c18050-3729-4c5d-8b95-37696bf87fa3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két vadon élő óriáspanda vérre menő összecsapását sikerült lefilmezni a vadvédelmi hatóságoknak egy kínai természetvédelmi területen.","shortLead":"Két vadon élő óriáspanda vérre menő összecsapását sikerült lefilmezni a vadvédelmi hatóságoknak egy kínai...","id":"20210415_vadon_elo_oriaspandak_dulakodas_kina_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04c18050-3729-4c5d-8b95-37696bf87fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada8e425-02bd-4252-afe9-c124aa0ef08a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_vadon_elo_oriaspandak_dulakodas_kina_video","timestamp":"2021. április. 15. 21:03","title":"Vadon élő óriáspandák ádáz küzdelmét kapták lencsevégre Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9658d3-f366-4e65-9467-d7f2eca86000","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kötelező vírusteszt okoz véget nem érő sorokat a repülőtéren.","shortLead":"A kötelező vírusteszt okoz véget nem érő sorokat a repülőtéren.","id":"20210415_Hatoras_sorok_Heathrown_volt_hogy_a_rendoroknek_kellett_rendet_tenniuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9658d3-f366-4e65-9467-d7f2eca86000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6deb8d-ecb5-4cae-89b2-02305d8effc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_Hatoras_sorok_Heathrown_volt_hogy_a_rendoroknek_kellett_rendet_tenniuk","timestamp":"2021. április. 15. 14:28","title":"Hatórás sorok a Heathrow-n, volt, hogy a rendőröknek kellett rendet tenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1edacd-5c05-4467-b8bf-59f3ab7054d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország maximális kapacitáson állít elő oxigént két napja, mégis behozatalra szorul.","shortLead":"Az ország maximális kapacitáson állít elő oxigént két napja, mégis behozatalra szorul.","id":"20210415_india_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f1edacd-5c05-4467-b8bf-59f3ab7054d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e4167f-ae07-4024-9b4e-25260aa0fc0b","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_india_koronavirus","timestamp":"2021. április. 15. 21:33","title":"Indiában két-három koronavírus-beteg osztozik egyetlen ágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az okmányt március eleje óta postázzák, azok is megkapják, akiket csak egyszer oltottak be.","shortLead":"Az okmányt március eleje óta postázzák, azok is megkapják, akiket csak egyszer oltottak be.","id":"20210415_belugyminszterium_vedettsegi_igazolvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bc04f5-524a-4b51-972f-6b68707c083c","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_belugyminszterium_vedettsegi_igazolvany_koronavirus","timestamp":"2021. április. 15. 07:32","title":"A Belügyminisztérium szerint korai arról kérdezni, mire jó a védettségi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy közös képpel és egy emlék felidézésével vett búcsút Törőcsik Maritól Alföldi Róbert a Facebookon.","shortLead":"Egy közös képpel és egy emlék felidézésével vett búcsút Törőcsik Maritól Alföldi Róbert a Facebookon.","id":"20210416_Mari_En_nagyon_szeretem_magat__Alfoldi_Robert_ezekkel_a_szavakkal_bucsuzott_Torocsiktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7a81c8-d64e-4a2f-9d8e-ec9d987b8c86","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Mari_En_nagyon_szeretem_magat__Alfoldi_Robert_ezekkel_a_szavakkal_bucsuzott_Torocsiktol","timestamp":"2021. április. 16. 12:27","title":"„Mari! Én nagyon szeretem magát!” – Alföldi Róbert így köszönt el Törőcsiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]