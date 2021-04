Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd3df66a-5c15-4a16-9190-75dbbf85fde2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori hercegprímás levelét is megtalálták a hengerben.","shortLead":"Az egykori hercegprímás levelét is megtalálták a hengerben.","id":"20210416_idokapszula_esztergomi_bazilika_keresztje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd3df66a-5c15-4a16-9190-75dbbf85fde2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c38360-24cd-4add-a6fa-5be1b698aee0","keywords":null,"link":"/elet/20210416_idokapszula_esztergomi_bazilika_keresztje","timestamp":"2021. április. 16. 16:21","title":"Kiderült, mit rejt a 166 éves időkapszula, amit az esztergomi Bazilika keresztjében találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb0760f-267a-4da5-9637-620f0cefb368","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A brazil elnök hivatalba lépése óta 16 százalékkal emelkedett a letarolt területek nagysága.","shortLead":"A brazil elnök hivatalba lépése óta 16 százalékkal emelkedett a letarolt területek nagysága.","id":"20210415_Bolsonaro_illegalis_amazoniai_fakitermeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb0760f-267a-4da5-9637-620f0cefb368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e14b90-c730-4db7-8235-e6f7d555d638","keywords":null,"link":"/zhvg/20210415_Bolsonaro_illegalis_amazoniai_fakitermeles","timestamp":"2021. április. 15. 19:52","title":"Bolsonaro vállalta, hogy 2030-ig véget vet az illegális amazóniai fakitermelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Noha számos uniós jelentés bizonyítja, hogy Lengyelországban és Magyarországon sérül az igazságszolgáltatás függetlensége, és virágzik a korrupció, az uniós intézmények közti játszmák és a politikai kockázattól való félelem miatt az Európai Bizottság mégis halogatja, hogy fellépjen az uniós pénzügyek érdekében. Az EUrologus Jogálom című sorozatának 3. része.","shortLead":"Noha számos uniós jelentés bizonyítja, hogy Lengyelországban és Magyarországon sérül az igazságszolgáltatás...","id":"20210416_Jogalom3_jogallamisagi_mechanizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08ef6fb-c775-4c71-8e4f-b72ed4687928","keywords":null,"link":"/eurologus/20210416_Jogalom3_jogallamisagi_mechanizmus","timestamp":"2021. április. 16. 17:00","title":"Csak politikai akarat hiányzik, hogy az Európai Bizottság elindítsa a jogállamisági mechanizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e4bc073-dda8-4530-81d1-4b91deac53b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogosok nem léphetnének le a járdáról mobillal a kézben vagy fülhallgatóval a fülükön.","shortLead":"A gyalogosok nem léphetnének le a járdáról mobillal a kézben vagy fülhallgatóval a fülükön.","id":"20210416_Szabalysertes_lehet_mobilozva_atkelni_a_zebran_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e4bc073-dda8-4530-81d1-4b91deac53b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55663058-42cb-435e-93e5-35feecddf439","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Szabalysertes_lehet_mobilozva_atkelni_a_zebran_Romaniaban","timestamp":"2021. április. 16. 08:19","title":"Szabálysértés lehet mobilozva átkelni a zebrán Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Az oltás nem nagy ár a szabadságot jelentő biztonságért, írja szerzőnk, azonban jó volna tudni, pontosan mi is az oltás és a biztonság ára. Vélemény. ","shortLead":"Az oltás nem nagy ár a szabadságot jelentő biztonságért, írja szerzőnk, azonban jó volna tudni, pontosan mi is az oltás...","id":"202115_elojogok_azuj_normalis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e796be52-d97c-4564-a92b-4385faacc6d0","keywords":null,"link":"/360/202115_elojogok_azuj_normalis","timestamp":"2021. április. 15. 15:00","title":"Seres: Előjogok – az új normális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7de4d8-572b-4029-b067-782aa596feb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken hajnalban, hosszú betegség után, 85 évesen meghalt az ország egyik legnagyobb színésze, Törőcsik Mari. A miniszterelnök, a főpolgármester és kollégái, barátai köszönnek el tőle.","shortLead":"Pénteken hajnalban, hosszú betegség után, 85 évesen meghalt az ország egyik legnagyobb színésze, Törőcsik Mari...","id":"20210416_Nyugodj_bekeben_draga_Mari__muveszek_politikusok_bucsuznak_Torocsik_Maritol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb7de4d8-572b-4029-b067-782aa596feb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64938789-e21d-409d-b04e-3f3701498df5","keywords":null,"link":"/elet/20210416_Nyugodj_bekeben_draga_Mari__muveszek_politikusok_bucsuznak_Torocsik_Maritol","timestamp":"2021. április. 16. 10:08","title":"„Nyugodj békében, drága Mari!” – kollégák, barátok, politikusok búcsúznak Törőcsik Maritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nikai Tosihiro szerint nincs értelme megrendezni a játékokat, ha az ront a járványhelyzeten.\r

","shortLead":"Nikai Tosihiro szerint nincs értelme megrendezni a játékokat, ha az ront a járványhelyzeten.\r

","id":"20210415_tokio_olimpia_japan_kormany_politikus_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f604760b-3800-4d4d-a462-c6fd70bc7981","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_tokio_olimpia_japan_kormany_politikus_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 15. 15:15","title":"Egy japán kormánypárti politikus szerint még akár le is fújhatják az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A testület megsemmisítette azt a kúriai ítéletet, amely szerint az Újpest FC az Újpesti Torna Egylet (UTE) akarata ellenére megváltoztathatta a labdarúgócsapat címerét.","shortLead":"A testület megsemmisítette azt a kúriai ítéletet, amely szerint az Újpest FC az Újpesti Torna Egylet (UTE) akarata...","id":"20210416_ujpest_cimervita_ute_alkotmanybirorsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1e49f4-7ef5-4ab3-b7ef-2a4167810bce","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_ujpest_cimervita_ute_alkotmanybirorsag","timestamp":"2021. április. 16. 14:24","title":"Újpesti címervita: az Alkotmánybíróság az UTE-nak adott igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]