[{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden korábbinál magasabbra ugrott azoknak a magyaroknak az aránya, akik beoltatnák magukat koronavírus ellen. ","shortLead":"Minden korábbinál magasabbra ugrott azoknak a magyaroknak az aránya, akik beoltatnák magukat koronavírus ellen. ","id":"20210416_oltasi_kedv_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f0eb06-394a-4cc3-bd99-193c775d8264","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_oltasi_kedv_vakcina","timestamp":"2021. április. 16. 10:59","title":"Rekordszinten van az oltási kedv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e4bc073-dda8-4530-81d1-4b91deac53b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogosok nem léphetnének le a járdáról mobillal a kézben vagy fülhallgatóval a fülükön.","shortLead":"A gyalogosok nem léphetnének le a járdáról mobillal a kézben vagy fülhallgatóval a fülükön.","id":"20210416_Szabalysertes_lehet_mobilozva_atkelni_a_zebran_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e4bc073-dda8-4530-81d1-4b91deac53b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55663058-42cb-435e-93e5-35feecddf439","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Szabalysertes_lehet_mobilozva_atkelni_a_zebran_Romaniaban","timestamp":"2021. április. 16. 08:19","title":"Szabálysértés lehet mobilozva átkelni a zebrán Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth Rádióban beszélő miniszterelnök szerint a tavaly nyári nemzeti konzultáció eredményeiből jött ki, hogy érdemes megnyitni az iskolákat. Ezúttal május végére, júniusra jósolta a helyzet végét.","shortLead":"A Kossuth Rádióban beszélő miniszterelnök szerint a tavaly nyári nemzeti konzultáció eredményeiből jött ki...","id":"20210416_orbankossuth","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6254343-067c-4431-9c6c-262c5e1a11db","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_orbankossuth","timestamp":"2021. április. 16. 07:45","title":"Orbán: A Janssen-vakcinákat is úgy fogjuk vizsgálni, mint a keletieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hamarosan számos új jelzáloghitel-kihelyezéshez is alkalmazzák majd a bankok a statisztikai alapú értékbecslés módszerét.","shortLead":"Hamarosan számos új jelzáloghitel-kihelyezéshez is alkalmazzák majd a bankok a statisztikai alapú értékbecslés...","id":"20210416_bankszovetseg_hitel_hitelfolyositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f59fa8-7abe-4b84-a1c5-b1485cab4851","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210416_bankszovetseg_hitel_hitelfolyositas","timestamp":"2021. április. 16. 15:11","title":"Gyorsabb és olcsóbb hitelfolyósítást ígér a Bankszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a62d5a1-8273-4ddb-b18f-afc297d2d46b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook állítása szerint a globális tevékenységéhez ma már teljes egészében a megújuló energiaforrásokra támaszkodik. Iszonyat mennyiségű pénz és rengeteg szélerőmű kellett hozzá.","shortLead":"A Facebook állítása szerint a globális tevékenységéhez ma már teljes egészében a megújuló energiaforrásokra...","id":"20210416_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_kornyezetvedelem_klimavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a62d5a1-8273-4ddb-b18f-afc297d2d46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bdae168-bd96-48c3-8328-0b0fb3a31252","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_kornyezetvedelem_klimavedelem","timestamp":"2021. április. 16. 08:33","title":"Sikerült, a Facebook ma már 100 százalékban ingyenáramról működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi 54 éves volt. ","shortLead":"A férfi 54 éves volt. ","id":"20210416_somogy_kozutkezelo_halalos_baleset_forgalomiranyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a063f8-aa0d-417c-915a-7fb872e5ffd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_somogy_kozutkezelo_halalos_baleset_forgalomiranyitas","timestamp":"2021. április. 16. 14:27","title":"Elgázolták a közútkezelő egyik emberét Somogyban, a helyszínen meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ff053-8b5e-4b4e-aba8-f7843b65faf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkent a kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és az aktív fertőzöttek száma.","shortLead":"Csökkent a kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és az aktív fertőzöttek száma.","id":"20210416_koronavirus_jarvany_fertozes_gyerekek_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ff053-8b5e-4b4e-aba8-f7843b65faf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06179849-b006-4103-adee-4711d9e0d500","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_koronavirus_jarvany_fertozes_gyerekek_orban_viktor","timestamp":"2021. április. 16. 07:48","title":"Orbán: Két 14 év alatti koronavírusos gyerek van lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Kínai egyetem és Diákváros is lesz Budapesten - döntötte el a kormány. Egy késő esti kormányhatározat a témát elvette Fürjes Balázs kormánybiztostól. A felelős Palkovics László miniszter lesz.","shortLead":"Kínai egyetem és Diákváros is lesz Budapesten - döntötte el a kormány. Egy késő esti kormányhatározat a témát elvette...","id":"20210417_A_kormany_kulon_embert_nevezett_ki_aki_helyet_csinal_a_kinai_egyetemnek_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6dc712-5d2b-4f01-8f4c-42990360f4c1","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_A_kormany_kulon_embert_nevezett_ki_aki_helyet_csinal_a_kinai_egyetemnek_Budapesten","timestamp":"2021. április. 17. 09:05","title":"Fürjes helyett Palkovics csinál helyet a kínai egyetemnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]