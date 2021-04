Az operatív törzs javuló járványügyi adatokról számolt be, a pedagógusok oltása befejeződött, a heti Moderna-szállítmány megérkezett, a Pfizeré kedden fog befutni.

Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Magyarországon az első oltását 3 266 425 fő megkapta, ez egy nagyon jelentős szám, azt jelenti, minden harmadik ember már kapott oltást

– mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. 1 391 381-an pedig már a másodikat is „felvették”. Beszámolt a héten érkező vakcina-szállítmányokról is: ma 68 400 adag Moderna érkezett, ebből részben a második oltásokat adják be, részben a budapesti háziorvosokhoz kerülnek.

Keddre várnak 248 040 adag Pfizert, de a héten még érkeznek orosz és kínai oltóanyagok is. Eddig 4 millió 280 ezren regisztráltak oltásra.

Müller arról is beszélt, hogy javulnak a járványügyi adatok. 2680 új fertőzöttet regisztráltak, a kórházban tartózkodók száma 8650, közülük 1052-en szorulnak gépi lélegeztetésre. A tiszti főorvos szerint kicsit csökkent a nyomás az egészségügyön, de ez is megfeszített munkát igényel az ott dolgozóktól. Müller szerint ha húsvétkor nem lettünk volna fegyelmezettek, akkor annak az eredményeit már most látnánk. Úgy gondolja, hogy a többség betartotta a védelmi intézkedéseket.

197 koronavírusos beteg halt meg 2680 új fertőzöttet találtak, az aktív fertőzöttek száma pedig 269 595.

Az óvodák és iskolák alsó tagozatosai számára hétfőtől jelenléti oktatás van. A szakember azt kérte, hogy csak egészséges gyereket engedjenek iskolába, óvodába. Praktikus javaslata is volt a tiszti főorvosnak: ha nem esik az eső, akkor öltöztessék fel a gyerekeket és vigyék őket ki őket, addig lehet szellőztetni.

Arról is beszámolt, hogy a pedagógusok oltása befejeződött. A harmadik körben 31 ezer embert hívtak be, 32 százalékuk jelent meg mindössze. Az első két kampányban 80 százalék jelent meg, a 210 ezer behívottból 153 ezren kaptak oltást. Ez 73 százalékos eredmény. Ugyanakkor korábban már 52 ezren felvették az oltást Müller szerint és jelenleg 200 ezer pedagógus van beoltva Magyarországon.

Reagált az oltások utáni ellenanyagszintről keringő hírekről. Azt mondta, az oltást követő ellenanyag-vizsgálat a védettség kimutatására csak korlátozottan alkalmas. Nem mindegy, mikor történik, egy adott helyzetet mérünk. Szerinte ez tájékozódásra ad csak lehetőséget, de semmiképpen nem ad elég információt a szervezet védettségéről. Sejtes immunválaszt nem mérnek, úgy véli, a neutralizációs ellenanyagok vizsgálata lenne még informatívabb.

Úgy is hatásos lehet a kínai vakcina, ha az ellenanyagteszt negatív eredményt hoz Szerbiában korcsoportokra lebontva elemzik az összes oltóanyag, így a Sinopharm hatékonyságát is, sőt országos vizsgálatra készülnek. Magyarországon a kormány nyilvános adatok nélkül állítja, hogy nem kell a harmadik dózist beadni. Az eddigi tapasztalatok alapján az oltóanyag hatékony, de előfordulhatnak esetek, amikor nem indult be az ellenanyag-termelés.

Nagyon sok olyan betegség van, illetve oltást követő állapot, amikor már nem mérünk ellenanyagot a szervezetben, mégis, amikor támad a kórokozó, akkor a sejtes immunitás emlékszik rá, illetve az oltásra és beindul az ellenanyag termelés. Ilyenkor vagy kismértékű betegség alakul ki, vagy egyáltalán nem lesz tünete a fertőzésnek – mondta.

Müller hozzátette, a gyártó határozza meg, hogy mennyire hatásos a vakcinájuk. Ha egy adott pillanatban nem mérünk ellenanyagot, elképzelhető, hogy a sejtes immunitás működik a háttérben. Azt kérte, bízzanak a vakcinagyártókban, hatásos, kellő védelmet ad az oltóanyaguk. Nem azzal kell foglalkozni, mennyi antitestet mérünk.

Kitért a harmadik oltás szükségességére is (a Pfizer és a Sinopharm esetében is felmerült). Müller szerint még nincs elegendő adat, illetve tapasztalat arra, hogy kell-e. A védettség időtartalmát még nem tudjuk, az is előfordulhat szerinte, hogy jelenleg használt mind az öt vakcinánál kell majd harmadik oltás.

Az egyetlen kérdés, amire választ adtak, szintén a fenti témára irányult: a 444.hu érdeklődött, mi alapján döntenek arról, szükséges-e harmadik oltás. Müller szerint a kutatók, fejlesztők fogják tudni megválaszolni ezt a kérdést, gyakorlatilag ők fognak dönteni. Ha szezonálissá válik, akkor lehetséges, évente kell majd oltani. Majd a gyártó írja elő, milyen időközönként van erre szükség – mondta.