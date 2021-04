Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"555c0148-cbf9-474d-a056-7ea24f7d9071","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Najev ukrán hadműveleti parancsnok szerint Oroszország csak erődemonstrációt tart.","shortLead":"Szergej Najev ukrán hadműveleti parancsnok szerint Oroszország csak erődemonstrációt tart.","id":"20210417_oroszorszag_hadihajok_fekete_tenger_hadgyakorlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=555c0148-cbf9-474d-a056-7ea24f7d9071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9684b0-54f1-4d34-9eee-e022de48446b","keywords":null,"link":"/vilag/20210417_oroszorszag_hadihajok_fekete_tenger_hadgyakorlat","timestamp":"2021. április. 17. 17:35","title":"Tucatnyinál is több orosz hadihajó indult a Fekete-tengerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balhé tényét a rendőrség is megerősítette, de azt már nem, hogy mi miatt.","shortLead":"A balhé tényét a rendőrség is megerősítette, de azt már nem, hogy mi miatt.","id":"20210419_arcmaszk_csepel_148_as_busz_verekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b89379-1bd9-4e0b-83c0-77018d66c6ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_arcmaszk_csepel_148_as_busz_verekedes","timestamp":"2021. április. 19. 10:55","title":"Állítólag az arcmaszk miatt verekedett össze két ember egy csepeli buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78831965-2443-423f-9172-70a48961bae6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A biztonsági autó már az első körben a pályán volt.","shortLead":"A biztonsági autó már az első körben a pályán volt.","id":"20210418_Utkozes_baleset_utan_Verstappen_nyerte_a_Forma1_futamat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78831965-2443-423f-9172-70a48961bae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb179dc-1268-4239-9bf6-d9a747a2d1a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Utkozes_baleset_utan_Verstappen_nyerte_a_Forma1_futamat","timestamp":"2021. április. 18. 17:34","title":"Ütközés, baleset után Verstappen nyerte a Forma-1 futamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3d809e-6a99-4e6e-922e-4327ad065adf","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Nem csak a diktatúra, a vele szemben álló művészet eszköztárai is kimeríthetetlenek. Erre két korábbi autokratikus korszak két emlékezetes, s a cenzúra által megfoghatatlanul áthallásos színházi előadása is példa. ","shortLead":"Nem csak a diktatúra, a vele szemben álló művészet eszköztárai is kimeríthetetlenek. Erre két korábbi autokratikus...","id":"202115__nero_es_iii_richard__azironia_ereje__csapda_cenzoroknak__athallasproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b3d809e-6a99-4e6e-922e-4327ad065adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426677d3-dbea-4237-9e09-054c7ce402a2","keywords":null,"link":"/360/202115__nero_es_iii_richard__azironia_ereje__csapda_cenzoroknak__athallasproba","timestamp":"2021. április. 18. 11:00","title":"Hitlerből Nerót, Rákosiból III. Richárdot kreált az áthallásos művészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468363ef-5b66-4240-ac81-85c91c303287","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A népegészségügyi szűrővizsgálatok április 9-től pár hétre szóló, átmeneti és rövid ideig tartó halasztása pótolható, a lakosság szűrése nem marad el – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"A népegészségügyi szűrővizsgálatok április 9-től pár hétre szóló, átmeneti és rövid ideig tartó halasztása pótolható...","id":"20210417_NNK_a_nepegeszsegugyi_rakszuresek_rovid_ideig_tarto_halasztasa_nem_jar_kockazattal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=468363ef-5b66-4240-ac81-85c91c303287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6441ea07-183a-4971-b7cb-1ffe402a53ca","keywords":null,"link":"/elet/20210417_NNK_a_nepegeszsegugyi_rakszuresek_rovid_ideig_tarto_halasztasa_nem_jar_kockazattal","timestamp":"2021. április. 17. 17:25","title":"NNK: A rákszűrések rövid ideig tartó halasztása nem jár kockázattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bodó Sándor szerint sikerült megtartani a munkahelyeket.","shortLead":"Bodó Sándor szerint sikerült megtartani a munkahelyeket.","id":"20210419_bodo_sandor_kozfoglalkoztas_ujranyitas_allaskeresok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6ef624-1880-425b-8bb9-f8aa26e66f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_bodo_sandor_kozfoglalkoztas_ujranyitas_allaskeresok","timestamp":"2021. április. 19. 09:26","title":"Államtitkár: Akik nem tudnak a versenyszférában dolgozni, mehetnek közmunkásnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az öt nemzeti egészségügyi program mellé célszerű egy hatodik, járványellenes programot is kidolgozni – mondta az emberi erőforrások minisztere az Életközelben című videósorozatban. Azt is elmondta, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint, a koronavírus-fertőzés során a legkisebb erek belső rétegei gyulladhatnak be, ez okozza a sokszervi szövődményeket.

\r

","shortLead":"Az öt nemzeti egészségügyi program mellé célszerű egy hatodik, járványellenes programot is kidolgozni – mondta...","id":"20210417_Kasler_ki_kell_dolgozni_a_jarvanyellenes_nemzeti_programot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cdc7b1c-7a6a-4f0e-9401-9cc203cc0f47","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_Kasler_ki_kell_dolgozni_a_jarvanyellenes_nemzeti_programot","timestamp":"2021. április. 17. 22:31","title":"Kásler: Járványellenes nemzeti programot kell kidolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a74b4c-2ee9-4664-b57f-0f334e60b9ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem először történt, hogy trendet teremtett az Apple: egyre több gyártó hagyja ki a töltőt új telefonja csomagjából. A Huawei is ezt teszi, de egészen más okból, mint amire az Apple hivatkozott.","shortLead":"Nem először történt, hogy trendet teremtett az Apple: egyre több gyártó hagyja ki a töltőt új telefonja csomagjából...","id":"20210418_huawei_telefonok_tolto_nelkul_toltochip_hianya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4a74b4c-2ee9-4664-b57f-0f334e60b9ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb492bc-2910-4ca1-93ea-cf97a8b53879","keywords":null,"link":"/tudomany/20210418_huawei_telefonok_tolto_nelkul_toltochip_hianya","timestamp":"2021. április. 18. 08:03","title":"A Huawei is kihagyja telefonja mellől a töltőt, de más okból, mint az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]