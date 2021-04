Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6e1c31db-d66d-4391-89e4-c9262e43f1d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott a japán cég első olyan elektromos autójának koncepciója, amit Európában is árusítanak majd.","shortLead":"Bemutatkozott a japán cég első olyan elektromos autójának koncepciója, amit Európában is árusítanak majd.","id":"20210420_Nagyon_nem_szokvanyos_lesz_az_elso_elektromos_Toyota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e1c31db-d66d-4391-89e4-c9262e43f1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29e17fd-ea64-4819-bcfd-9d21097f200e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_Nagyon_nem_szokvanyos_lesz_az_elso_elektromos_Toyota","timestamp":"2021. április. 20. 11:59","title":"Itt a Toyota bZ4X – kódfejtőknek való a márka első elektromos modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4815d10-d2b2-4df9-a17e-37f431333623","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Adott némi támpontot a Volkswagen, mire számíthatunk a városi autó friss verziójától.","shortLead":"Adott némi támpontot a Volkswagen, mire számíthatunk a városi autó friss verziójától.","id":"20210419_Itt_egy_kis_elozetes_a_megujult_Volkswagen_Polorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4815d10-d2b2-4df9-a17e-37f431333623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efa9029-f997-4720-9c29-1ef55a076f52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_Itt_egy_kis_elozetes_a_megujult_Volkswagen_Polorol","timestamp":"2021. április. 19. 14:59","title":"Itt egy kis előzetes a megújult Volkswagen Polóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba242b2-a5d3-4bae-8aa3-9e8794e8a488","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány hatásairól kérdezte a Policy Solutions az embereket: a járványtól szinte mindenki fél, de az politikai oldaltól függ, mennyire tartjuk elégségesnek az ellene hozott intézkedéseket.","shortLead":"A koronavírus-járvány hatásairól kérdezte a Policy Solutions az embereket: a járványtól szinte mindenki fél, de...","id":"20210421_koronavirus_felmeres_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba242b2-a5d3-4bae-8aa3-9e8794e8a488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04344b7-81e9-4539-a630-8e422abe458d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_koronavirus_felmeres_magyarorszag","timestamp":"2021. április. 21. 11:05","title":"Magyar kutatás a koronavírusról: a válaszadók tizede elvesztette a munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fae2a57-ca24-43d1-a278-94dfb318cecb","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Az összes, azonos szakra felvételiző e-mail-címét elküldte a Színház- és Filmművészeti Egyetem a jelentkezőknek, majd kétszer is hibás információk körbeküldése miatt kényszerültek magyarázkodásra.","shortLead":"Az összes, azonos szakra felvételiző e-mail-címét elküldte a Színház- és Filmművészeti Egyetem a jelentkezőknek, majd...","id":"20210420_Az_SZFE_alapveto_hibakkal_nyilvanos_cimzettlistara_kuldte_ki_a_felveteli_infokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fae2a57-ca24-43d1-a278-94dfb318cecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a442fb-d115-4738-98c2-b159e25ec4a0","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Az_SZFE_alapveto_hibakkal_nyilvanos_cimzettlistara_kuldte_ki_a_felveteli_infokat","timestamp":"2021. április. 20. 14:56","title":"Az SZFE alapvető hibákkal, nyilvános címzettlistára küldte ki a felvételi infókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f004e3da-76d2-46f5-96a2-390a040601b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Na, de ha elforgatjuk a képernyőt, úgy már talán látszik a hatalmas növekedés. Hadházi László levezeti, mekkora igény van valójában a magyar krumplikutatásra Üzbegisztánban. Magyar narancs, chilei cseresznye és az átlőtt lábú kolorádóbogár. ","shortLead":"Na, de ha elforgatjuk a képernyőt, úgy már talán látszik a hatalmas növekedés. Hadházi László levezeti, mekkora igény...","id":"20210419_Duma_Aktual_Uzbeg_krumplikutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f004e3da-76d2-46f5-96a2-390a040601b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9b8248-a196-4014-aed7-e0b609889c40","keywords":null,"link":"/360/20210419_Duma_Aktual_Uzbeg_krumplikutato","timestamp":"2021. április. 19. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ki se fér a monitorra, úgy kilőtt az üzbég krumplifogyasztás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026155a0-d9b0-4e9f-876a-95effa0c5778","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkalmazott korábban mindkét oltását megkapta.","shortLead":"Az alkalmazott korábban mindkét oltását megkapta.","id":"20210420_Hatar_Ausztralia_UjZeland_koronavirus_repteri_dolgozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=026155a0-d9b0-4e9f-876a-95effa0c5778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf68957a-7e70-44ee-9058-14e310f71e36","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Hatar_Ausztralia_UjZeland_koronavirus_repteri_dolgozo","timestamp":"2021. április. 20. 15:23","title":"Szabaddá tették a repülést Ausztrália és Új-Zéland között, másnap koronavírusos lett egy reptéri dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789793d-8a0d-4869-b368-7c9f07d7253e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem közleményében leszögezte, helyzetükön nem változtat, hogy módosíthatják az intézményt korábban elüldöző törvényt. ","shortLead":"Az egyetem közleményében leszögezte, helyzetükön nem változtat, hogy módosíthatják az intézményt korábban elüldöző...","id":"20210420_CEU_torvenymodositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3789793d-8a0d-4869-b368-7c9f07d7253e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee98e3c9-063a-4146-82a1-9fc439f3a821","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_CEU_torvenymodositas","timestamp":"2021. április. 20. 18:15","title":"CEU: Nem tesszük ki magunkat újra egyetlen ember és rezsimje politikai szeszélyeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decfc790-faaa-4bcf-b4ad-39e2ad1dc6e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgált TV-paprika-magok közel felénél találtak problémákat, több termék visszahívását, más esetekben fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményeztek.\r

\r

","shortLead":"A vizsgált TV-paprika-magok közel felénél találtak problémákat, több termék visszahívását, más esetekben...","id":"20210421_nebih_paprikavetomag_teszt_kiskert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=decfc790-faaa-4bcf-b4ad-39e2ad1dc6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a08687-3023-48af-9c5b-0872e16cc1ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_nebih_paprikavetomag_teszt_kiskert","timestamp":"2021. április. 21. 08:50","title":"Problémás csírázóképesség, kevés mag – letesztelte a Nébih a paprikavetőmagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]