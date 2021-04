Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6ad4536f-4047-434d-9b6b-332b55cd5eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 66 éves férfinak a bordája is eltörött. Fia nem tagadta a rendőröknek, hogy rendszeresen bántalmazta.","shortLead":"A 66 éves férfinak a bordája is eltörött. Fia nem tagadta a rendőröknek, hogy rendszeresen bántalmazta.","id":"20210422_Rendszeresen_megverte_meglopta_edesapjat_Erd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ad4536f-4047-434d-9b6b-332b55cd5eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378ad4d4-bdbe-4969-ae92-2a808f61b5fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_Rendszeresen_megverte_meglopta_edesapjat_Erd","timestamp":"2021. április. 22. 08:14","title":"Rendszeresen megverte és ki is rabolta idős édesapját egy férfi Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7908ddd7-4099-45a0-9c43-10d11fa31e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy háziorvosoknak kiküldött körlevél alapján nagyon szeretnék, ha Sinopharmmal oltanák az embereket.","shortLead":"Egy háziorvosoknak kiküldött körlevél alapján nagyon szeretnék, ha Sinopharmmal oltanák az embereket.","id":"20210420_sinopharm_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7908ddd7-4099-45a0-9c43-10d11fa31e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe136a00-d120-4570-8d0d-830b03fc8893","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_sinopharm_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 20. 21:11","title":"Telex: Díjazást ígér a kormány az orvosoknak, ha kínai vakcinával oltanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0567e6-7896-4ccc-a4fd-00ec43c3fb7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit monarchia rekorder uralkodójának kalandokban, megpróbáltatásokban és örömökben is gazdag élete volt eddig. A 95. születésnapja alkalmából fellapozzuk II. Erzsébet királynő életének fotóalbumát. ","shortLead":"A brit monarchia rekorder uralkodójának kalandokban, megpróbáltatásokban és örömökben is gazdag élete volt eddig. A 95...","id":"20210421_Erzsebet_kiralyno_szuletesnapja_kepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c0567e6-7896-4ccc-a4fd-00ec43c3fb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c9e981-9c98-4880-8d08-20e739feb49a","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Erzsebet_kiralyno_szuletesnapja_kepek","timestamp":"2021. április. 21. 17:15","title":"II. Erzsébet királynő 95 évének mérföldkövei képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3e8841-6a91-4d35-8bb5-041e13b18c33","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Sportosra hangolt szabadidőautó-formatervvel, erős elektromos motorokkal, 600 kilométert meghaladó hatótávval és tágas utastérrel támad az első teljesen hangtalan Ford Mustang. Jövünk a részletekkel és rengeteg fotóval.","shortLead":"Sportosra hangolt szabadidőautó-formatervvel, erős elektromos motorokkal, 600 kilométert meghaladó hatótávval és tágas...","id":"20210421_magyarorszagon_az_elektromos_ford_mustang_mache_kiprobaltuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e3e8841-6a91-4d35-8bb5-041e13b18c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efee8d45-cc1f-4d72-ba5b-13b08c13bcaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_magyarorszagon_az_elektromos_ford_mustang_mache_kiprobaltuk","timestamp":"2021. április. 21. 06:41","title":"V8 helyett villany: Magyarországon az elektromos Ford Mustang Mach-E, kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3865d7f6-25c5-43ba-8305-5696c7c68a35","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bőrrák azonnali, automatikus és fájdalommentes diagnosztizálására optikai módszert fejlesztettek ki izraeli kutatók – közölte a Tel Aviv-i Egyetem (TAU).","shortLead":"A bőrrák azonnali, automatikus és fájdalommentes diagnosztizálására optikai módszert fejlesztettek ki izraeli kutatók –...","id":"20210422_borrak_diagnosztizalasa_azonnal_optikai_modszer_tau","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3865d7f6-25c5-43ba-8305-5696c7c68a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d9f716-b3a4-446f-aa99-9aee9c073a02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_borrak_diagnosztizalasa_azonnal_optikai_modszer_tau","timestamp":"2021. április. 22. 09:03","title":"Csak rámutatnak az anyajegyre ezzel a kütyüvel, és megmondja, bőrrákról van-e szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezt javasolják.","shortLead":"Ezt javasolják.","id":"20210421_osztalek_4ig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8646aa-bad7-4ef6-8927-47b6b5d12aad","keywords":null,"link":"/kkv/20210421_osztalek_4ig","timestamp":"2021. április. 21. 21:45","title":"Több mint kétmilliárd forintos osztalékot fizethet a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388c1e79-23b3-4030-b1ce-60d8bdd34606","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több felvétel is a hatóság rendelkezésére áll, hogy a rendbontókat azonosítsa.","shortLead":"Több felvétel is a hatóság rendelkezésére áll, hogy a rendbontókat azonosítsa.","id":"20210422_Roman_fougyeszseg_uzvolgyi_temeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=388c1e79-23b3-4030-b1ce-60d8bdd34606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10d76ff-1167-4edb-9a01-f60a392d46d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_Roman_fougyeszseg_uzvolgyi_temeto","timestamp":"2021. április. 22. 14:40","title":"Már a román főügyészség vizsgálja az úzvölgyi temető elfoglalásának ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bb04dd-0034-40f9-9e86-258a240d3d42","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Aki kétes forrásból származó programokat, illetve operációs rendszert használ, többféle veszélynek is kiteszi magát.","shortLead":"Aki kétes forrásból származó programokat, illetve operációs rendszert használ, többféle veszélynek is kiteszi magát.","id":"20210326_Negy_fontos_kerdes_a_jogtiszta_szoftverhasznalatrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3bb04dd-0034-40f9-9e86-258a240d3d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060cbdf1-aba6-47ff-b3d4-29637f38a911","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210326_Negy_fontos_kerdes_a_jogtiszta_szoftverhasznalatrol","timestamp":"2021. április. 22. 15:30","title":"Négy fontos kérdés a jogtiszta szoftverhasználatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]