[{"available":true,"c_guid":"7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ahogy arra számítani lehetett, a tavaly bevezetett új magyar menekültügyi eljárási szabályok sem felelnek meg az uniós jognak az Európai Bizottság szerint. Ezért kötelezettségszegési eljárást indítottak Magyarországgal szemben, a kormánynak két hónap áll rendelkezésre álláspontjának elfogadtatására, ellenkező esetben az Európai Bírósághoz fordul a testület.","shortLead":"Ahogy arra számítani lehetett, a tavaly bevezetett új magyar menekültügyi eljárási szabályok sem felelnek meg az uniós...","id":"20210218_Europai_Bizottsag_az_uj_menekultugyi_eljaras_is_serti_az_unios_jogot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee646dc-c0b1-4913-821f-83169802e167","keywords":null,"link":"/eurologus/20210218_Europai_Bizottsag_az_uj_menekultugyi_eljaras_is_serti_az_unios_jogot","timestamp":"2021. február. 18. 14:00","title":"Európai Bizottság: Az új magyar menekültügyi eljárás is sérti az uniós jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aff58c-057b-4e7e-bca9-ee38bc8eee4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Liam Thorp nem értette, hogyan sorolhatták előrébb, ha fiatal és egészséges. Aztán kiderült, hol a hiba: a rendszer valamiért 28 ezres testtömegindex-szel számolt.","shortLead":"Liam Thorp nem értette, hogyan sorolhatták előrébb, ha fiatal és egészséges. Aztán kiderült, hol a hiba: a rendszer...","id":"20210218_liam_thorp_vakcina_koronavirus_ujsagiro_testmagassag_testtomegindex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3aff58c-057b-4e7e-bca9-ee38bc8eee4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962748ac-503e-4b9a-bf3c-a77f41fb3683","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_liam_thorp_vakcina_koronavirus_ujsagiro_testmagassag_testtomegindex","timestamp":"2021. február. 18. 18:23","title":"Egy hiba miatt 6,2 centisnek hitték az angol újságírót, rögtön be akarták oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézmény próbálja jelentéktelennek mutatni a távolmaradó hallgatók számát, de az egykori docens szerint a valóság mást mutat.","shortLead":"Az intézmény próbálja jelentéktelennek mutatni a távolmaradó hallgatók számát, de az egykori docens szerint a valóság...","id":"20210217_2018ban_ot_SZFEhallgato_passzivalta_a_felevet_iden_86","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82163b8-07d3-4a17-953a-dc85871fbd79","keywords":null,"link":"/kultura/20210217_2018ban_ot_SZFEhallgato_passzivalta_a_felevet_iden_86","timestamp":"2021. február. 17. 20:18","title":"2018-ban öt SZFE-hallgató passziválta a félévét, idén 86","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63260293-d5b8-4878-8b17-e85d7f4e1bd1","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Kongresszusi aranyéremmel ismerik el Eugene Goodman őrmester érdemeit azért a helytállásáért, amellyel megakadályozta az ostoromlók betörését a kongresszus épületének üléstermébe, és így az ott tartózkodó szenátorok életét megmentette.","shortLead":"Kongresszusi aranyéremmel ismerik el Eugene Goodman őrmester érdemeit azért a helytállásáért, amellyel megakadályozta...","id":"20210218_Ujabb_kituntetest_kap_a_Capitolium_hose","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63260293-d5b8-4878-8b17-e85d7f4e1bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eda2662-97a1-4793-acde-7313d37f726a","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Ujabb_kituntetest_kap_a_Capitolium_hose","timestamp":"2021. február. 18. 10:15","title":"Újabb kitüntetést kap a Capitolium hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1114d0e-6de8-431f-af8a-5ad03972a091","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Indul az űrhajós-válogatás. Aki 50 év alatti, természettudományos diplomája és kiváló angolja van, akár már elkezdhet gondolkodni a jelentkezésen.","shortLead":"Indul az űrhajós-válogatás. Aki 50 év alatti, természettudományos diplomája és kiváló angolja van, akár már elkezdhet...","id":"20210217_urhajosvalogatas_europaiurugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1114d0e-6de8-431f-af8a-5ad03972a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846ca138-c698-40db-9fb6-c4aace9dbe02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_urhajosvalogatas_europaiurugynokseg","timestamp":"2021. február. 17. 17:32","title":"Elrepülne a Holdra? Közzétették, milyen embereket vár az Európai Űrügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták Pest megyei szervezete perindítványt nyújtott be, amelyet befogadott a Fővárosi Törvényszék. Az ügy előzménye, hogy a Pest megyei szervezetet éppen a kongresszus előtt oszlatták fel.","shortLead":"A szocialisták Pest megyei szervezete perindítványt nyújtott be, amelyet befogadott a Fővárosi Törvényszék. Az ügy...","id":"20210219_mszp_kongresszus_perinditvany_kunhalmi_agnes_toth_bertalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c58797-49ba-43d2-a56e-90b8fed607d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_mszp_kongresszus_perinditvany_kunhalmi_agnes_toth_bertalan","timestamp":"2021. február. 19. 09:36","title":"Elképzelhető, hogy meg kell ismételni az MSZP tisztújító kongresszusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6f176c-228b-4e3d-aca4-b2256f9af5c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóllehet az Európai Bíróság még júniusban erre kötelezte Magyarországot, a mai napig nem módosították a törvényt.","shortLead":"Jóllehet az Európai Bíróság még júniusban erre kötelezte Magyarországot, a mai napig nem módosították a törvényt.","id":"20210217_Megelegelte_a_varakozast_Brusszel_ujabb_eljarast_indithat_a_civiltorveny_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f6f176c-228b-4e3d-aca4-b2256f9af5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040be2aa-14c2-4512-b97e-524df1a8ad5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Megelegelte_a_varakozast_Brusszel_ujabb_eljarast_indithat_a_civiltorveny_miatt","timestamp":"2021. február. 17. 18:02","title":"Megelégelte a várakozást Brüsszel, újabb eljárást indíthat a civiltörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa499e7-43ae-4b9c-b23e-423674085294","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Súlyos betegséggel küzdött. 39 éves volt.","shortLead":"Súlyos betegséggel küzdött. 39 éves volt.","id":"20210218_Elhunyt_Hegedus_Marta_fotos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fa499e7-43ae-4b9c-b23e-423674085294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e71d6f-e23b-4143-98f9-37eb4bc7bb3b","keywords":null,"link":"/kultura/20210218_Elhunyt_Hegedus_Marta_fotos","timestamp":"2021. február. 18. 10:58","title":"Elhunyt Hegedűs Márta fotóriporter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]