[{"available":true,"c_guid":"8978acec-9fec-4cff-8dc3-ad593be5edd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyet a terrorellenes ügyészség kezdte el vizsgálni.","shortLead":"Az ügyet a terrorellenes ügyészség kezdte el vizsgálni.","id":"20210423_keseles_franciaorszag_rendorno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8978acec-9fec-4cff-8dc3-ad593be5edd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142efe39-b6a2-4ea6-a783-bdbce3850962","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_keseles_franciaorszag_rendorno","timestamp":"2021. április. 23. 17:34","title":"Halálra késeltek egy francia rendőrnőt, a támadót lelőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27302b2-31c7-4c4f-af78-fc97cf3b8733","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több indiai város kórházai hely- és oxigénhiánnyal küzdenek, Újdelhiben az egészségügyi intézmények több mint kétharmadában már egyáltalán nincsen szabad ágy.","shortLead":"Több indiai város kórházai hely- és oxigénhiánnyal küzdenek, Újdelhiben az egészségügyi intézmények több mint...","id":"20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_india_egeszsegugy_oxigen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a27302b2-31c7-4c4f-af78-fc97cf3b8733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a6d2e2-171b-4143-aa9e-6e3ae8524e34","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_india_egeszsegugy_oxigen","timestamp":"2021. április. 22. 10:25","title":"Óriási a baj Indiában, egyetlen nap alatt 314 ezer fertőzöttet jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhol akár 40 milliméter eső is eshet rövid idő alatt.","shortLead":"Néhol akár 40 milliméter eső is eshet rövid idő alatt.","id":"20210422_zivatar_felhoszakadas_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2171892e-b2b0-46bf-95c2-e69326edcaab","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_zivatar_felhoszakadas_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes","timestamp":"2021. április. 22. 05:39","title":"Zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztetnek országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Pénteken egyeztet egymással az amerikai és az indonéz védelmi miniszter.","shortLead":"Pénteken egyeztet egymással az amerikai és az indonéz védelmi miniszter.","id":"20210423_Pentagon_segitseg_indonez_tengeralattjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8a696a-32a9-48a7-8e16-b677b7d798af","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_Pentagon_segitseg_indonez_tengeralattjaro","timestamp":"2021. április. 23. 06:15","title":"A Pentagon felajánlotta a segítségét az elsüllyedt indonéz tengeralattjáró felkutatásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szkeptikus Társaság szerint ők tették a legtöbbet a tudomány és a józan ész társadalmi elfogadottsága ellen.","shortLead":"A Szkeptikus Társaság szerint ők tették a legtöbbet a tudomány és a józan ész társadalmi elfogadottsága ellen.","id":"20210423_godeny_gyorgy_orvosok_a_tisztanlatasert_laposfold_szkeptikus_tarsasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb45b63-ae1f-45b6-ac8b-8350601fb6d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_godeny_gyorgy_orvosok_a_tisztanlatasert_laposfold_szkeptikus_tarsasag","timestamp":"2021. április. 23. 21:00","title":"Gődényhez és társaihoz került az első Laposföld-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d22dcb-bc5a-475e-b03a-c9d50c3ea620","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az uniós bíróság viszont a kínai cégnek adott igazat, mondván: a logók ugyan hasonlítanak, de azért meg lehet őket különböztetni.","shortLead":"Az uniós bíróság viszont a kínai cégnek adott igazat, mondván: a logók ugyan hasonlítanak, de azért meg lehet őket...","id":"20210422_chanel_huawei_logo_vedjegy_birosag_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53d22dcb-bc5a-475e-b03a-c9d50c3ea620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd96042-df5e-4607-862e-52efcad46586","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_chanel_huawei_logo_vedjegy_birosag_per","timestamp":"2021. április. 22. 09:33","title":"A Chanel bíróságon támadta meg a Huawei logóját, mert az szerintük túlságosan hasonlít az övékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ceebcb4-fe07-40dc-a0c5-1aaabf406a4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tavaly nyáron a gárdonyi szabadstrandot kordonoztatta körbe Tóth István polgármester, most térdig érő betonfal épült a part mellé.","shortLead":"Tavaly nyáron a gárdonyi szabadstrandot kordonoztatta körbe Tóth István polgármester, most térdig érő betonfal épült...","id":"20210422_Betonfal_Gardony_agardi_szabadstrand","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ceebcb4-fe07-40dc-a0c5-1aaabf406a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75142a2b-73b1-4153-bace-03430200ea63","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210422_Betonfal_Gardony_agardi_szabadstrand","timestamp":"2021. április. 22. 10:10","title":"Betonfalat emeltek közvetlenül a partra az agárdi szabadstrandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44db14c-a239-40c2-8ad7-04fb98e7e4b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó új szabadidőautója kizárólag hibrid hajtáslánccal készül és az elődjénél tágasabb utastérrel rendelkezik. ","shortLead":"A japán gyártó új szabadidőautója kizárólag hibrid hajtáslánccal készül és az elődjénél tágasabb utastérrel...","id":"20210423_itt_a_teljesen_uj_es_teljesen_hibrid_honda_hrv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a44db14c-a239-40c2-8ad7-04fb98e7e4b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8343a42c-af55-44af-8ea1-38244df6e146","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_itt_a_teljesen_uj_es_teljesen_hibrid_honda_hrv","timestamp":"2021. április. 23. 07:59","title":"Itt a teljesen új és teljesen hibrid Honda HR-V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]