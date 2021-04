Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egészen június első hetéig fog tartani az ellenőrzés.","shortLead":"Egészen június első hetéig fog tartani az ellenőrzés.","id":"20210422_who_ema_szputnyik_v_gyartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870fdebd-ee59-4720-bbd7-ddb92a7923ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_who_ema_szputnyik_v_gyartas","timestamp":"2021. április. 22. 20:21","title":"A WHO és az EMA május 10-től vizsgálja a Szputnyik V gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A Billie Jean King Kupát újra, bizonytalan időre elhalasztották.","shortLead":"A Billie Jean King Kupát újra, bizonytalan időre elhalasztották.","id":"20210422_magyar_teiszszovetseg_billie_jean_king_kupa_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ff3d22-0faa-4dde-b28b-df6290183d4c","keywords":null,"link":"/sport/20210422_magyar_teiszszovetseg_billie_jean_king_kupa_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 22. 12:05","title":"Elmarad a budapesti nemzetközi tenisztorna, a szövetség szerint nem lehet biztonságosan megrendezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e325097-fa1e-423c-9f64-87ec5296c856","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben felfrissített Seat Ibiza és VW Polo után hamarosan érkezik a cseh testvérmodell új generációja is.","shortLead":"A nemrégiben felfrissített Seat Ibiza és VW Polo után hamarosan érkezik a cseh testvérmodell új generációja is.","id":"20210423_kedvcsinalo_gyari_kepeken_a_teljesen_uj_skoda_fabia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e325097-fa1e-423c-9f64-87ec5296c856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572b2dbd-e362-4717-8135-ece8b96ee45a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_kedvcsinalo_gyari_kepeken_a_teljesen_uj_skoda_fabia","timestamp":"2021. április. 23. 10:12","title":"Kedvcsináló gyári képeken a teljesen új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Házasodik Mészáros Lőrinc, tömeges letartóztatások Oroszországban az Alekszej Navalnij melletti tüntetéseken. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Házasodik Mészáros Lőrinc, tömeges letartóztatások Oroszországban az Alekszej Navalnij melletti tüntetéseken. A hvg360...","id":"20210422_Radar360_Visszautasitott_vakcinak_es_uj_klimacelok_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924dc08c-9a46-4c9a-84a0-f7dca945bef6","keywords":null,"link":"/360/20210422_Radar360_Visszautasitott_vakcinak_es_uj_klimacelok_az_EUban","timestamp":"2021. április. 22. 07:50","title":"Radar360: Visszautasított vakcinák és új klímacélok az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4","c_author":"Cemix Hungary Kft.","category":"brandcontent","description":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk. Harminc éve jelen vannak a szektorban, mégis új cég- és brandnévvel jelentkeztek: Veit Tamással, a Cemix Hungary, Croatia, Romania Group ügyvezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk...","id":"20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85780b0e-614f-4c29-a2a9-be4649b46fad","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","timestamp":"2021. április. 23. 07:45","title":"Hogyan csökkenthető az építőipar ökológiai lábnyoma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388c1e79-23b3-4030-b1ce-60d8bdd34606","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több felvétel is a hatóság rendelkezésére áll, hogy a rendbontókat azonosítsa.","shortLead":"Több felvétel is a hatóság rendelkezésére áll, hogy a rendbontókat azonosítsa.","id":"20210422_Roman_fougyeszseg_uzvolgyi_temeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=388c1e79-23b3-4030-b1ce-60d8bdd34606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10d76ff-1167-4edb-9a01-f60a392d46d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_Roman_fougyeszseg_uzvolgyi_temeto","timestamp":"2021. április. 22. 14:40","title":"Már a román főügyészség vizsgálja az úzvölgyi temető elfoglalásának ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e858767-ee29-44cf-8b80-30fcdf06a0b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatti óvintézkedések megakasztották az influenzavírus németországi terjedését.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti óvintézkedések megakasztották az influenzavírus németországi terjedését.","id":"20210422_influenza_jarvany_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e858767-ee29-44cf-8b80-30fcdf06a0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1208738e-a1f6-44ff-8621-52489858c873","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_influenza_jarvany_nemetorszag","timestamp":"2021. április. 22. 13:03","title":"Évtizedek óta nem volt ilyen enyhe az influenzajárvány Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A demokrata képviselők nem örülnek a tervnek, szerintük nem ez a legfontosabb tennivaló egy járvány idején.","shortLead":"A demokrata képviselők nem örülnek a tervnek, szerintük nem ez a legfontosabb tennivaló egy járvány idején.","id":"20210421_donald_trump_park","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e615c7a2-680d-40e1-992a-2143cb7b32d6","keywords":null,"link":"/elet/20210421_donald_trump_park","timestamp":"2021. április. 21. 20:45","title":"A \"tisztelet jeleként\" Donald Trumpra változtatnák egy park nevét Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]