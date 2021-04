Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: adunk öt kulcsszót, ezeknek fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Karafiáth Orsolyának most ezekből kellett ihletet merítenie: ihaj-csuhaj, tartható, hatalomkoncentráció, póráz, luft.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: adunk öt...","id":"20210425_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f21e60b-797c-4c71-88db-01fda6c1ba1a","keywords":null,"link":"/360/20210425_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. április. 25. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya azon töpreng, hozzámenne-e a gázoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenség igen ritka, és az eddigi adatok alapján inkább a fiatalabb, 30 alatti korosztályt érinti.","shortLead":"A jelenség igen ritka, és az eddigi adatok alapján inkább a fiatalabb, 30 alatti korosztályt érinti.","id":"20210426_pfizer_biontech_vakcina_izrael_vizsgalat_szivizomgyulladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9f1ad7-e708-4d3c-af5f-7a4febee1123","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_pfizer_biontech_vakcina_izrael_vizsgalat_szivizomgyulladas","timestamp":"2021. április. 26. 10:37","title":"Szívizomgyulladásos esetek miatt kivizsgálják a Pfizer vakcináját Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2208c05a-be44-4402-ad9f-fdae8eacc622","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Megdöbbentően megengedő a most megjelent kormányrendelet a színházak nyitásáról, amely arról is rendelkezik, hogy a munkatársak védettségi igazolvány nélkül is dolgozhatnak.","shortLead":"Megdöbbentően megengedő a most megjelent kormányrendelet a színházak nyitásáról, amely arról is rendelkezik...","id":"20210426_Meg_maszk_sem_kell_majd_a_szinhazakba_a_szineszekrol_megfeledkezett_a_rendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2208c05a-be44-4402-ad9f-fdae8eacc622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e8484e-1590-47a0-89f4-cce874bf7600","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Meg_maszk_sem_kell_majd_a_szinhazakba_a_szineszekrol_megfeledkezett_a_rendelet","timestamp":"2021. április. 26. 15:18","title":"Még maszk sem kell majd a színházakba, a színészekről pedig megfeledkezett a rendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7424e231-73f6-4d77-b97a-188403976bca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a lakosság széles köre betartotta a járványügyi intézkedéseket, a teraszokon kialakult tömegjelenetekről beküldött újságírói kérdések közül azonban egyet sem válaszoltak meg. ","shortLead":"Az operatív törzs szerint a lakosság széles köre betartotta a járványügyi intézkedéseket, a teraszokon kialakult...","id":"20210426_operativ_torzs_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7424e231-73f6-4d77-b97a-188403976bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80e9fe1-1bd0-440b-9b9f-cbdc301676a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_operativ_torzs_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2021. április. 26. 13:07","title":"Müller Cecília nagyon örült, hogy az emberek felszabadultak voltak a teraszokon a hétvégén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Persze befektetést is igényel, de sokat spórolhatnának a magyarok a korszerűbb, jóval kisebb energiaigényű háztartási gépekkel.","shortLead":" Persze befektetést is igényel, de sokat spórolhatnának a magyarok a korszerűbb, jóval kisebb energiaigényű háztartási...","id":"20210424_Rengeteg_nyugdijas_gep_van_a_magyar_haztartasokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8e50ed-2764-4630-9d56-875887ea12d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_Rengeteg_nyugdijas_gep_van_a_magyar_haztartasokban","timestamp":"2021. április. 24. 18:10","title":"Rengeteg nyugdíjas gép van a magyar háztartásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A 2500 mlliárdos vissza nem térítendő támogatásból a legtöbb pénzt az egészségügyre fordítaná Magyarország, Gulyás Gergely szerint ezt is monta Orbán Viktor Ursula von Leyennek, amikor együtt vacsorázott az Európai Bizottság elnökével. De arról is beszélt neki, hogy kellene egy Kína-stratégia, Oroszországgal pedig együtt kell működni.","shortLead":"A 2500 mlliárdos vissza nem térítendő támogatásból a legtöbb pénzt az egészségügyre fordítaná Magyarország, Gulyás...","id":"20210425_A_kormany_igeri_hogy_azt_a_rengeteg_penzt_amit_az_EU_ad_foleg_az_egeszsegugyre_forditjak_majd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9081757-56e3-4f6d-9be9-ab8a216a064a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_A_kormany_igeri_hogy_azt_a_rengeteg_penzt_amit_az_EU_ad_foleg_az_egeszsegugyre_forditjak_majd","timestamp":"2021. április. 25. 08:20","title":"A kormány ígéri, hogy azt a rengeteg pénzt, amit az EU ad, főleg az egészségügyre fordítják majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e2d558-9094-47b3-8ded-202dccd46cf1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok és a NATO helyi lépéseket hajt végre a csapatai Afganisztánból történő kivonásának folyamata keretében. A távozás dátumát május 1-én jelentik be.","shortLead":"Az Egyesült Államok és a NATO helyi lépéseket hajt végre a csapatai Afganisztánból történő kivonásának folyamata...","id":"20210425_Megkezdodott_az_amerikai_es_NATOkatonak_kivonasanak_folyamata_Afganisztanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7e2d558-9094-47b3-8ded-202dccd46cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e37208f-8bef-404f-ab83-53a67e96188e","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Megkezdodott_az_amerikai_es_NATOkatonak_kivonasanak_folyamata_Afganisztanban","timestamp":"2021. április. 25. 21:46","title":"Megkezdődött az amerikai és NATO-katonák kivonásának folyamata Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3d3196-1026-4992-80c3-45b04c1acf97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy nem célszerű különböző gyógyszerekkel kezelni a koronavírus miatt a szaglásukat elveszítőket.","shortLead":"Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy nem célszerű különböző gyógyszerekkel kezelni a koronavírus miatt...","id":"20210424_Egyszeru_es_mellekhatasoktol_mentes_treninget_javasolnak_orvosok_a_szaglasukat_elvesztoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e3d3196-1026-4992-80c3-45b04c1acf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d29348-33f4-4e96-b097-9b81dd43e92d","keywords":null,"link":"/elet/20210424_Egyszeru_es_mellekhatasoktol_mentes_treninget_javasolnak_orvosok_a_szaglasukat_elvesztoknek","timestamp":"2021. április. 24. 20:15","title":"Egyszerű és mellékhatásoktól mentes tréninget javasolnak orvosok a szaglásukat elvesztőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]