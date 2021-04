Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2060832a-ffc2-4d16-8b04-9b8da4d1eb53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész két évvel ezelőtt okozott balesetet. Személyesen bocsánatot kérni csak az egyik sérülttől tudott, a másik elutasította, hogy találkozzanak. ","shortLead":"A zenész két évvel ezelőtt okozott balesetet. Személyesen bocsánatot kérni csak az egyik sérülttől tudott, a másik...","id":"20210428_lovasi_andras_autobaleset_perujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2060832a-ffc2-4d16-8b04-9b8da4d1eb53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c21556-fc77-41a2-af35-d7885987f533","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_lovasi_andras_autobaleset_perujitas","timestamp":"2021. április. 28. 10:24","title":"Lovasi András: Máig vannak rémálmaim a balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79d57d8-2fca-430b-9cff-74155c24530d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harmadszorra is anyuka lett Angele, a huszadik életévében járó elefántanyuka: szombat hajnalban egy életerős kiselefántot hozott a világra.","shortLead":"Harmadszorra is anyuka lett Angele, a huszadik életévében járó elefántanyuka: szombat hajnalban egy életerős...","id":"20210428_Kiselefant_szuletett_a_fovarosi_allatkertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d79d57d8-2fca-430b-9cff-74155c24530d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9698f015-2490-41a8-b4a1-b5c36178804e","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Kiselefant_szuletett_a_fovarosi_allatkertben","timestamp":"2021. április. 28. 12:25","title":"Kiselefánt született a fővárosi állatkertben, videó is készült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c62f45-58a0-49fd-8cca-1b24a9ec3833","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tokiói orvosi egyetem kórházában márciusban 14 Covid-pozitív beteg közül 10 fertőződött meg az E484K néven ismert koronavírus-mutációval. Ez a szakemberek szerint sokkal ellenállóbb lehet a védőoltásokkal szemben a \"hagyományos\" vírushoz képest.","shortLead":"A tokiói orvosi egyetem kórházában márciusban 14 Covid-pozitív beteg közül 10 fertőződött meg az E484K néven ismert...","id":"20210427_koronavirus_jarvany_e484k_mutacio_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29c62f45-58a0-49fd-8cca-1b24a9ec3833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38dba08d-b33e-40fd-a330-6a24d8e61972","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_koronavirus_jarvany_e484k_mutacio_vedooltas","timestamp":"2021. április. 27. 08:33","title":"Az oltásoknak is jobban ellenálló koronavírus-mutáció terjed Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95106cac-dfc0-485c-b3dc-b055543ad30e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy van rá kereslet.","shortLead":"Kiderült, hogy van rá kereslet.","id":"20210427_Meggyujtana_otthon_egy_irodaszagu_gyertyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95106cac-dfc0-485c-b3dc-b055543ad30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d865ef64-b7fe-4835-aca0-929fcf70c47e","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Meggyujtana_otthon_egy_irodaszagu_gyertyat","timestamp":"2021. április. 27. 10:32","title":"Meggyújtana otthon egy irodaszagú gyertyát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soros vendégelőadást tartott a Fudanon 2009-ben, Barack Obama pedig egyszer részt vett egy diákfórumon, ahova a sanghaji egyetemről is érkeztek hallgatók – mutatta be a Magyar Nemzet.","shortLead":"Soros vendégelőadást tartott a Fudanon 2009-ben, Barack Obama pedig egyszer részt vett egy diákfórumon, ahova...","id":"20210427_Magyar_Nemzet_Soros_Obama_Fudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2de32fc-b4bc-438a-b62e-7d8ddb926102","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_Magyar_Nemzet_Soros_Obama_Fudan","timestamp":"2021. április. 27. 08:55","title":"A Magyar Nemzet leleplezte, Soros György 12 éve elment a Fudan Egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0406249-0e44-4097-9c4d-fa694535cccc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Virtuálisan elkészült a Polo R változata, amely kemény utcai ragadozó lehetne.","shortLead":"Virtuálisan elkészült a Polo R változata, amely kemény utcai ragadozó lehetne.","id":"20210427_Alig_par_napos_a_Volkwagen_Polo_de_egy_magyar_dizajner_maris_tovabbfejlesztette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0406249-0e44-4097-9c4d-fa694535cccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac65ed9-d427-424f-b3a3-79007bcb5c21","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_Alig_par_napos_a_Volkwagen_Polo_de_egy_magyar_dizajner_maris_tovabbfejlesztette","timestamp":"2021. április. 27. 15:38","title":"Alig pár napos a Volkswagen Polo, de egy magyar dizájner máris továbbfejlesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5baa778-425e-4f3e-ae95-dbd82dc35ab0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a foglalkoztatottság, de még így sem érte el a tavaly év végi szintet.","shortLead":"Nagyot nőtt a foglalkoztatottság, de még így sem érte el a tavaly év végi szintet.","id":"20210428_munka_foglalkoztatottsag_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5baa778-425e-4f3e-ae95-dbd82dc35ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e65dbd-1a7d-4c7b-b753-35412d8f4a33","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_munka_foglalkoztatottsag_ksh","timestamp":"2021. április. 28. 09:40","title":"66 ezren tértek vissza a munkába márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Szeizmológiai Társaság (SSA) idei éves találkozóján a Zürichi Műszaki Egyetem munkatársa, Savas Ceylan számolt be az InSight földi csapatának, a The Marsquake Service-nek a marsrengések észlelése során végzett munkájáról, a bolygó szeizmológiai katalógusának készítéséről.","shortLead":"Az Amerikai Szeizmológiai Társaság (SSA) idei éves találkozóján a Zürichi Műszaki Egyetem munkatársa, Savas Ceylan...","id":"20210427_mars_marsrenges_szeizmometer_insight","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfe8b0a-e7db-4ffd-bf47-4ff8ec6c0999","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_mars_marsrenges_szeizmometer_insight","timestamp":"2021. április. 27. 14:03","title":"Majdnem minden nap reng a Mars, de nem úgy, ahogy gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]