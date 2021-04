Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"47ecac71-2a7b-444b-ac89-e5acfd68e9c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 24.hu azt is írja, hogy a Hajléktalan Egészségügyi Centrum ügyével foglalkozó munkacsoport azon dolgozik, hogy a főváros csereingatlant adjon az államnak a néhány éve felújított épületért cserébe.\r

\r

","shortLead":"A 24.hu azt is írja, hogy a Hajléktalan Egészségügyi Centrum ügyével foglalkozó munkacsoport azon dolgozik...","id":"20210429_Hajlektalankorhaz_Szabolcs_utca_munkacsoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47ecac71-2a7b-444b-ac89-e5acfd68e9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2f10a1-11c7-4073-ae68-8e1863dad6cb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210429_Hajlektalankorhaz_Szabolcs_utca_munkacsoport","timestamp":"2021. április. 29. 17:01","title":"Úgy néz ki, mégis maradhat a helyén a hajléktalankórház a Szabolcs utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af663bd6-efd7-4526-8937-219b0f1e17c8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy év alatt 54 százalékkal nőtt az Apple bevétele – derül ki a szerda este közzétett pénzügyi jelentésből. Ez különösen annál a cégnél számít nagy dolognak, amelynél már egy éve is a világ egyik legnagyobb bevételt elkönyvelő vállalatáról beszélhettünk.","shortLead":"Egy év alatt 54 százalékkal nőtt az Apple bevétele – derül ki a szerda este közzétett pénzügyi jelentésből...","id":"20210428_apple_2021_q1_jelentes_iphone_eladasok_ipad_mac_szolgaltatasok_bevetel_profit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af663bd6-efd7-4526-8937-219b0f1e17c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd26b7c-ed23-4c0d-b4da-1844d8bcb63b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_apple_2021_q1_jelentes_iphone_eladasok_ipad_mac_szolgaltatasok_bevetel_profit","timestamp":"2021. április. 28. 23:30","title":"Bedurrantak az Apple rakétái, úgy tűnik, mindenki iPhone-t akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövőre már 3 milliárd adagot terveznek legyártani. Az ehhez szükséges fejlesztéseket idén elkezdik, így már 2021-ben több adag vakcinát lesznek képesek leszállítani, mint korábban előrejelezték. A vakcina újabb formulái ráadásul tovább is eltarthatók lesznek.\r

","shortLead":"Jövőre már 3 milliárd adagot terveznek legyártani. Az ehhez szükséges fejlesztéseket idén elkezdik, így már 2021-ben...","id":"20210429_koronavirus_oltoanyag_moderna_kapacitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364ad762-3405-4378-b27d-3bc187236903","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_koronavirus_oltoanyag_moderna_kapacitas","timestamp":"2021. április. 29. 14:43","title":"Jelentősen növeli oltóanyaggyártó kapacitását a Moderna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok.","shortLead":"A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok.","id":"20210430_halalos_baleset_gazolas_quad_zalaszentgrot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468bcc87-8c8f-430a-8107-24a891a0ed9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_halalos_baleset_gazolas_quad_zalaszentgrot","timestamp":"2021. április. 30. 12:49","title":"Halálra gázolt egy idős nőt egy quados Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5613bc2a-72ad-4e78-b955-70a76a20e0a2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Elsősorban saját politikai túléléséről szól L. Simon múzeum-összevonási biztosi kinevezése, de felsejlik mögötte a Fidesz választási vereség utáni átmentési kísérlete is.\r

\r

","shortLead":"Elsősorban saját politikai túléléséről szól L. Simon múzeum-összevonási biztosi kinevezése, de felsejlik mögötte...","id":"20210427_Visszater_o","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5613bc2a-72ad-4e78-b955-70a76a20e0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c432042b-030d-4f62-af07-4920dcfd7175","keywords":null,"link":"/360/20210427_Visszater_o","timestamp":"2021. április. 28. 17:00","title":"L. Simon László gigamúzeumot épít – Kiszervezik a Seuso-kincset is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csinos üzleti lehetőség bontakozik ki még abból is, ha Mészáros Lőrinc nagyvonalúan adományoz. Ennek menedzselésébe vágott bele Várkonyi Andrea, aki immár vállaltan a milliárdos menyasszonya.","shortLead":"Csinos üzleti lehetőség bontakozik ki még abból is, ha Mészáros Lőrinc nagyvonalúan adományoz. Ennek menedzselésébe...","id":"202117__meszaros_es_varkonyi__kozpenzek_es_maganzsebek__mediaterv_fonoki_aldassal__jotekony_homaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245b6151-880b-416e-a366-0b95f0488f50","keywords":null,"link":"/360/202117__meszaros_es_varkonyi__kozpenzek_es_maganzsebek__mediaterv_fonoki_aldassal__jotekony_homaly","timestamp":"2021. április. 29. 06:30","title":"Várkonyi Andreának a magával jótékonykodó Mészáros Lőrincet kell jó színben feltüntetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86eca2d3-665b-4465-ad50-c73b3ac9c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt szerint a kormány kiszúrja a nyugdíjasok szemét az átlagosan havi 900 forintos emeléssel.","shortLead":"A párt szerint a kormány kiszúrja a nyugdíjasok szemét az átlagosan havi 900 forintos emeléssel.","id":"20210428_DK_fel_kilo_csirkemell_Orban_Viktor_nyugdijemeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86eca2d3-665b-4465-ad50-c73b3ac9c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba878e9a-7864-4509-9aed-8670faeba318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_DK_fel_kilo_csirkemell_Orban_Viktor_nyugdijemeles","timestamp":"2021. április. 28. 16:39","title":"A DK fél kiló csirkemellet vitt Orbánnak, hogy érzékeltesse a nyugdíjemelés mértékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b40a595-c9a3-43d3-accb-85fc781020bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bejelentette első felfedezéseit az összes gerinces állatfaj genomját feltáró projekt, a biológia jelenleg zajló legambiciózusabb vállalkozása.","shortLead":"Bejelentette első felfedezéseit az összes gerinces állatfaj genomját feltáró projekt, a biológia jelenleg zajló...","id":"20210429_genom_kutatas_allat_kromoszoma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b40a595-c9a3-43d3-accb-85fc781020bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8fb642-f3ef-45fb-844f-e821c2b474b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_genom_kutatas_allat_kromoszoma","timestamp":"2021. április. 29. 20:03","title":"Ismeretlen kromoszómákat is találtak a világ egyik legnagyobb genomfeltáró projektjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]