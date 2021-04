Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f213e832-fe17-4498-bc99-8a69b0bc3df5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az EMA az Olumiant alkalmazhatóságát vizsgálja a 10 évesnél idősebbeknél.","shortLead":"Az EMA az Olumiant alkalmazhatóságát vizsgálja a 10 évesnél idősebbeknél.","id":"20210429_Europai_Gyogyszerugynokseg_oxigen_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f213e832-fe17-4498-bc99-8a69b0bc3df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1077202-9b48-415c-872b-0b436dde0a57","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_Europai_Gyogyszerugynokseg_oxigen_koronavirus","timestamp":"2021. április. 29. 21:01","title":"Új lehetséges covid-gyógyszert vizsgál az Európai Gyógyszerügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus szerint a Fidesznek és az ellenzéknek a tábora kb. ugyanakkora, és nagyon kis dolgok dönthetnek. Az ideális ellenzéki miniszterelnökjelölt egy egybegyúrt Karácsony-Jakab lenne, az előválasztásról még nem tudni, hogy építeni fog, vagy rombolni.","shortLead":"A politológus szerint a Fidesznek és az ellenzéknek a tábora kb. ugyanakkora, és nagyon kis dolgok dönthetnek...","id":"20210428_torok_gabor_valasztas_2022","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c06a99-e478-47d5-9517-4b7b9509afc9","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_torok_gabor_valasztas_2022","timestamp":"2021. április. 28. 17:08","title":"Török Gábor: Orbánnak van stratégiája egy választási vereség utáni politizálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahol nagy a munkaerőhiány, vagy ahol erős segítség érkezik külföldi szakszervezetektől, ott van esélyük a magyar munkavállalói érdekképviseleteknek a sikerre.","shortLead":"Ahol nagy a munkaerőhiány, vagy ahol erős segítség érkezik külföldi szakszervezetektől, ott van esélyük a magyar...","id":"20210428_szakszervezet_erdekkepviselet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3011f2-7532-4a0f-a9a7-01f29e071f44","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_szakszervezet_erdekkepviselet","timestamp":"2021. április. 28. 13:49","title":"Hiába korlátozza a kormány a szakszervezeteket, néha így is erőt tudnak mutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51398359-6139-4379-8270-13de425cc091","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság hatótávja az ígéretek szerint eléri a 450 kilométert.","shortLead":"Az újdonság hatótávja az ígéretek szerint eléri a 450 kilométert.","id":"20210429_elkeszult_libanon_elso_sajat_autoja_egy_elektromos_sportkocsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51398359-6139-4379-8270-13de425cc091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f59378-1c55-4886-a6db-83a967a7c377","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_elkeszult_libanon_elso_sajat_autoja_egy_elektromos_sportkocsi","timestamp":"2021. április. 29. 09:21","title":"Elkészült Libanon első saját autója, egy elektromos sportkocsi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc54678-53a7-4ea7-8742-4e27c75b6e78","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az időskori demenciáról különös perspektívából beszél Florian Zeller rendező és forgatókönyvíró: Az apa című, kétszeresen Oscar-díjas filmben egy, a nyolcvanas éveiben járó férfi darabokra hulló memóriájával és zavart tudatával követjük mi, nézők is a történteket. A főszereplőt alakító Anthony Hopkins pedig nagy alakítással és némi humorérzékkel enged bepillantást az apa elméjébe. A film egyszerre dráma, pszichothriller és felállított diagnózis. ","shortLead":"Az időskori demenciáról különös perspektívából beszél Florian Zeller rendező és forgatókönyvíró: Az apa című...","id":"20210429_apa_film_anthony_hopkins_oscar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebc54678-53a7-4ea7-8742-4e27c75b6e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdc264d-0a67-43b8-af88-ddf7ea3db247","keywords":null,"link":"/elet/20210429_apa_film_anthony_hopkins_oscar","timestamp":"2021. április. 29. 20:00","title":"Lassan semmivé foszlik a külvilág – ezzel az alakítással érdemelte ki Anthony Hopkins az Oscar-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1b0edc-fd5a-4a15-b726-fa9e01842e07","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fogyasztóbarát lakáshitelek és személyi hitelek összehasonlító programja már korábban elindult, így már a fogyasztóbarát termékcsalád valamennyi tagja rendelkezik önálló kalkulátorral.","shortLead":"A fogyasztóbarát lakáshitelek és személyi hitelek összehasonlító programja már korábban elindult, így már...","id":"20210428_mnb_fogyasztobarat_otthonbiztositas_kalkuiator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b1b0edc-fd5a-4a15-b726-fa9e01842e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb19372-51b1-4977-bf6b-fca29b79d7c7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210428_mnb_fogyasztobarat_otthonbiztositas_kalkuiator","timestamp":"2021. április. 28. 12:45","title":"Mostantól könnyebb lesz jó döntést hozni, ha biztosítást kötnénk az otthonunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b112398-c7b9-4a42-8c0e-6378eb8315aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs realitása annak, hogy ne legyen negyedik hulláma a járványnak - mondta egy Facebookon közvetített beszélgetés során Jakab Ferenc virológus. Oroszi Beatrix epidemológus is így látja, szerinte \"szinte borítékolható\", hogy visszatér közénk a vírus, egyszerűen azért, mert hatmilliárd emberrel \"remek, fogékony embertömeget\" kapott. ","shortLead":"Nincs realitása annak, hogy ne legyen negyedik hulláma a járványnak - mondta egy Facebookon közvetített beszélgetés...","id":"20210429_A_magyar_jarvanyugyi_szakertok_szamitanak_negyedik_hullamra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b112398-c7b9-4a42-8c0e-6378eb8315aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bef83d-8519-4553-8737-3c56a1f3aa23","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_A_magyar_jarvanyugyi_szakertok_szamitanak_negyedik_hullamra","timestamp":"2021. április. 29. 20:41","title":"Oroszi Beatrix és Jakab Ferenc szerint a terasznyitás nem robbantja be a járványt országosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csütörtökön szavaz az Európai Parlament egy újabb, Oroszországot elítélő határozatról.","shortLead":"Csütörtökön szavaz az Európai Parlament egy újabb, Oroszországot elítélő határozatról.","id":"20210429_EP_szankciok_Oroszorszag_Navalnij_Ukrajna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77afaba-38c8-4599-b694-cbc2e4a5af7f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210429_EP_szankciok_Oroszorszag_Navalnij_Ukrajna","timestamp":"2021. április. 29. 09:06","title":"Az EP szankciókat sürget Oroszország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]