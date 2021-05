Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ceb28629-d78b-497c-82bb-02e4f95de9ff","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Itt tudja ellenőrizni a matematika-írásbeli feladatainak megoldásait.","shortLead":"Itt tudja ellenőrizni a matematika-írásbeli feladatainak megoldásait.","id":"20210504_matekerettsegi_megoldasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceb28629-d78b-497c-82bb-02e4f95de9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b5b522-8b77-427b-9685-66ee02b33391","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_matekerettsegi_megoldasok","timestamp":"2021. május. 04. 13:15","title":"Megérkeztek a matekérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8de5e64-f1c0-43d1-8775-8211d043a67b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már lehet bérleteket is venni a napokban 125 éves színház következő évadára.","shortLead":"Már lehet bérleteket is venni a napokban 125 éves színház következő évadára.","id":"20210504_Dontott_a_nyitasrol_es_az_uj_bemutatokrol_a_Vigszinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8de5e64-f1c0-43d1-8775-8211d043a67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29700e4c-8b57-4026-aeb3-5b3cac14683d","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Dontott_a_nyitasrol_es_az_uj_bemutatokrol_a_Vigszinhaz","timestamp":"2021. május. 04. 11:42","title":"Döntött a nyitásról és az új bemutatókról a Vígszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe834eb-2143-4041-b344-21a4a1a692e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 52 éves szakályi férfi a helyszínen meghalt.","shortLead":"Az 52 éves szakályi férfi a helyszínen meghalt.","id":"20210503_munkagep_tolatas_regoly_halalos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfe834eb-2143-4041-b344-21a4a1a692e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e7860d-0e93-4d4d-b274-faba95d28ec7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_munkagep_tolatas_regoly_halalos_baleset","timestamp":"2021. május. 03. 19:04","title":"Tolató munkagép gázolt halálra egy embert Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába igyekszik erősödő nagyhatalomnak beállítani országát az orosz államfő, a számok egészen mást mutatnak. Az 1999-ben hatalomra jutott politikus országlása alatt Oroszország elmulasztotta talán az utolsó modernizálási lehetőséget is.","shortLead":"Hiába igyekszik erősödő nagyhatalomnak beállítani országát az orosz államfő, a számok egészen mást mutatnak...","id":"202116_putyin_oroszorszaga_leszallo_agban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b928ea-e19e-42d7-baa2-cf80f4780f31","keywords":null,"link":"/360/202116_putyin_oroszorszaga_leszallo_agban","timestamp":"2021. május. 03. 13:00","title":"Putyin Oroszországa leszálló ágban: több vodka, burjánzó korrupció, országló oligarchák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082bd101-50ae-4ccc-9f48-ead557e1500e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A valtonos Varga Lajos a Tiborcz István–Orbán Ráhel házaspár egyik kedvenc helyét, a Fröccsteraszt üzemeltető cégével szállt be az üzletbe.","shortLead":"A valtonos Varga Lajos a Tiborcz István–Orbán Ráhel házaspár egyik kedvenc helyét, a Fröccsteraszt üzemeltető cégével...","id":"202117_nebulomelo_biztonsagiak_diakmunkaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082bd101-50ae-4ccc-9f48-ead557e1500e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ebcb81-e813-40e2-9ef9-079904004f45","keywords":null,"link":"/360/202117_nebulomelo_biztonsagiak_diakmunkaban","timestamp":"2021. május. 03. 10:00","title":"Munkaerőt is kölcsönöz a kormánykedvenc biztonsági cég tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság alelnöke szerint túl kicsi a KESMA ahhoz, hogy fel tudjanak lépni ellene.","shortLead":"Az Európai Bizottság alelnöke szerint túl kicsi a KESMA ahhoz, hogy fel tudjanak lépni ellene.","id":"20210503_jourova_kesma_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bf2acc-dac3-4863-b4fa-4d1df5fa244b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210503_jourova_kesma_","timestamp":"2021. május. 03. 17:36","title":"Vera Jourová: Nem találunk fogást a KESMA-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hétfő este záruló héten összesen 105 ember halt meg koronavírus-fertőzésben.","shortLead":"A hétfő este záruló héten összesen 105 ember halt meg koronavírus-fertőzésben.","id":"20210504_Koronavirus_vakcina_NagyBritannia_Boris_Johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ed21a6-6fcd-4fc9-87d6-e3d4e2db9bcd","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_Koronavirus_vakcina_NagyBritannia_Boris_Johnson","timestamp":"2021. május. 04. 05:43","title":"Több mint 50 millió koronavírus ellen vakcinát adtak már be Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551a46cb-f2ed-44f2-b3c3-2b3d10eb2fea","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ceglédi Zoltánt különleges viszony fűzi a petíciókhoz, de nem mondhatnánk, hogy szerelmet vall a műfajnak. Összeállításában az ellenzéki pártok és a civilek legjobb próbálkozásai is helyet kaptak. De hogyan nyerhet Orbán Viktor 100 százalékkal az előválasztás után? ","shortLead":"Ceglédi Zoltánt különleges viszony fűzi a petíciókhoz, de nem mondhatnánk, hogy szerelmet vall a műfajnak...","id":"20210503_Duma_Aktual_Peticiok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=551a46cb-f2ed-44f2-b3c3-2b3d10eb2fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a989c17-f3ec-491e-b0c3-a7489746899c","keywords":null,"link":"/360/20210503_Duma_Aktual_Peticiok","timestamp":"2021. május. 03. 19:00","title":"A Duma Aktuál petíciót indít a petíciók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]