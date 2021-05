Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"01ccd6c4-acf2-4050-9c97-8febaad09304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutatás szerint a Párbeszéd politikusa az ellenzéki előválasztáson és kormánypárti ellenfelével szemben is nyerne 2022-ben.","shortLead":"A közvélemény-kutatás szerint a Párbeszéd politikusa az ellenzéki előválasztáson és kormánypárti ellenfelével szemben...","id":"20210503_Republikon_Mellar_Tamas_Pecs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01ccd6c4-acf2-4050-9c97-8febaad09304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5e5507-b936-4670-ba13-400b4c105932","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Republikon_Mellar_Tamas_Pecs","timestamp":"2021. május. 03. 11:11","title":"Republikon: Mellár Tamás a legnépszerűbb jelölt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e9af5e1-1ae9-4499-9cde-fc4633469a94","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hónapok óta nyomoz a német államügyészség, mert erős a gyanú, hogy az uniópártok több képviselője nem véletlenül szavazott az Európa Tanácsban többször is az emberi jogok ellen, amikor az azerbajdzsáni jogsértésekről volt szó. A Süddeutsche Zeitung azonban úgy tudja, hogy a CDU-CSU több politikusa mellett további személyek is a hatóságok látókörébe kerültek.","shortLead":"Hónapok óta nyomoz a német államügyészség, mert erős a gyanú, hogy az uniópártok több képviselője nem véletlenül...","id":"20210503_Suddeutsche_Zeitung_Nemet_kormanypartoknak_is_mentek_azeri_kenopenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e9af5e1-1ae9-4499-9cde-fc4633469a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477ef9be-ab83-4403-bc08-ab25d8d0fea2","keywords":null,"link":"/360/20210503_Suddeutsche_Zeitung_Nemet_kormanypartoknak_is_mentek_azeri_kenopenzek","timestamp":"2021. május. 03. 08:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Német kormánypárti politikusoknak is mentek azeri kenőpénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pandémia világszerte a transzplantációs műtétek számának csökkenését okozta, idehaza különösen jelentős a visszaesés.","shortLead":"A pandémia világszerte a transzplantációs műtétek számának csökkenését okozta, idehaza különösen jelentős a visszaesés.","id":"202117_szervatultetesek_egyre_kevesebb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6ca84e-08cc-40fc-90f1-21dc27f46b5d","keywords":null,"link":"/360/202117_szervatultetesek_egyre_kevesebb","timestamp":"2021. május. 03. 11:00","title":"A Covid miatt kevesebb esélyt kapnak, akik szervátültetésre várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május 3-ig már több mint 4,2 millió ilyen igazolványt gyártottak le.","shortLead":"Május 3-ig már több mint 4,2 millió ilyen igazolványt gyártottak le.","id":"20210504_vedettsegi_igazolvany_koncert_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e7808f-fb31-4fe5-abdd-d6017d4c0544","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_vedettsegi_igazolvany_koncert_fesztival","timestamp":"2021. május. 04. 15:40","title":"Augusztusig fesztiválokhoz és koncertekhez is szükség lehet a védettségi igazolványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b5f2b4-bd19-4fa6-8580-f4799686cd13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítójának és feleségének Twitter-csatornái egyszerre jelent meg a közlemény, melyben tudatják, hogy elválnak útjaik.","shortLead":"A Microsoft társalapítójának és feleségének Twitter-csatornái egyszerre jelent meg a közlemény, melyben tudatják...","id":"20210503_bill_gates_valasa_melinda_gates","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71b5f2b4-bd19-4fa6-8580-f4799686cd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cd0c50-7100-484b-b998-24335a5185d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_bill_gates_valasa_melinda_gates","timestamp":"2021. május. 03. 22:41","title":"27 év után elválik Bill és Melinda Gates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16852ec3-035e-45be-8a22-9f977eca8788","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Kijelentkezés: két év után búcsúzom a Szeretettel-rovattól, illetve három év után a Cardiff Universitytől. Így szerettem meg az ecetes-sós chipset, vettem fel a brit akcentust, de nem értettem meg soha a rögbit.","shortLead":"Kijelentkezés: két év után búcsúzom a Szeretettel-rovattól, illetve három év után a Cardiff Universitytől...","id":"20210504_Szeretettel_NagyBritanniabol_Mit_adtak_nekunk_a_cardiffiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16852ec3-035e-45be-8a22-9f977eca8788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c630e8f6-37bc-4d59-b862-b377484b32a1","keywords":null,"link":"/360/20210504_Szeretettel_NagyBritanniabol_Mit_adtak_nekunk_a_cardiffiak","timestamp":"2021. május. 04. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Mit adtak nekünk a cardiffiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772f6cf-4276-4d1b-9569-12e8187df692","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közbeszerzés előkészítése zajlik, addig is lehet közlekedni a Flórián téri felüljárón – írta a fővárosi önkormányzat.","shortLead":"A közbeszerzés előkészítése zajlik, addig is lehet közlekedni a Flórián téri felüljárón – írta a fővárosi önkormányzat.","id":"20210503_Florian_teri_feluljaro_felujitas_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2772f6cf-4276-4d1b-9569-12e8187df692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c852c66f-5642-45eb-841f-2579ce8dc72d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210503_Florian_teri_feluljaro_felujitas_budapest","timestamp":"2021. május. 03. 06:51","title":"Betondarabok esnek le a Flórián téri felüljáróról, de nincs pénz a felújításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705ee05e-bdf4-4e8e-af88-26723f1b4703","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem erősítették meg, hogy biztosan medvétől származik a lábnyom, de addig is óvatosságra intik az arra túrázókat.","shortLead":"Még nem erősítették meg, hogy biztosan medvétől származik a lábnyom, de addig is óvatosságra intik az arra túrázókat.","id":"20210503_Medvelabnyomot_talalhattak_Diosjenon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=705ee05e-bdf4-4e8e-af88-26723f1b4703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6362d6-8732-4a5a-a2b8-693a75b85732","keywords":null,"link":"/elet/20210503_Medvelabnyomot_talalhattak_Diosjenon","timestamp":"2021. május. 03. 13:14","title":"Medve nyomára bukkanhattak Diósjenőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]