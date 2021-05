Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c0897645-2242-4623-aa0d-c53af9cfce55","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Online könyvbemutató eseményt szervezett a Schmidt Mária vezette XXI. Század Intézet G. Fodor Gábor nemrégiben megjelent Az Orbán-szabály című kötetének. Méltatott Stumpf István, Deutsch Tamás, Bayer Zsolt, és persze maga a szerző is értekezett. ","shortLead":"Online könyvbemutató eseményt szervezett a Schmidt Mária vezette XXI. Század Intézet G. Fodor Gábor nemrégiben...","id":"20210505_g_fodor_gabor_orban_viktor_konyvbemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0897645-2242-4623-aa0d-c53af9cfce55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb732c30-c655-4009-be63-78b50429b6b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_g_fodor_gabor_orban_viktor_konyvbemutato","timestamp":"2021. május. 05. 19:35","title":"Korszakalkotó politikusként és metafizikai gondolkodóként mutatja be Orbán Viktort G. Fodor Gábor könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a6822c-5d85-4646-8fe6-e701bf06281a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd társelnöke 2018-ban nyert a 10-es számú választókörzetben.","shortLead":"A Párbeszéd társelnöke 2018-ban nyert a 10-es számú választókörzetben.","id":"20210505_Szabo_Timeat_tamogatja_a_Jobbik_Obudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a6822c-5d85-4646-8fe6-e701bf06281a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf837ebe-37f0-4eed-8308-96485c9ea067","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_Szabo_Timeat_tamogatja_a_Jobbik_Obudan","timestamp":"2021. május. 05. 11:54","title":"Szabó Tímeát támogatja a Jobbik a III. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Győrben élő V. Gábor szerint “a baloldal mérhetetlen gyűlölködést folytat ellenük, jobboldali érzelmű emberek ellen\".","shortLead":"A Győrben élő V. Gábor szerint “a baloldal mérhetetlen gyűlölködést folytat ellenük, jobboldali érzelmű emberek ellen\".","id":"20210507_kalman_olga_fenyegetes_baloldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ae775c-dfeb-4e7e-81f6-b88132195272","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_kalman_olga_fenyegetes_baloldal","timestamp":"2021. május. 07. 08:15","title":"Kálmán Olga fenyegetője: „Minden elképzelést felülmúlóan gyűlölöm a baloldalt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b4646c-c76c-43fc-95f9-c999dad88224","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"1921-ben Coco Chanel forradalmasította mindazt, amit a nők illatáról gondoltak. A Chanel No. 5 száz évvel később is a világ első számú parfümje, de a hatalmas sikeréhez az illaton túl szükség volt arra a titokzatosságra is, amelyet a névadója képviselt. ","shortLead":"1921-ben Coco Chanel forradalmasította mindazt, amit a nők illatáról gondoltak. A Chanel No. 5 száz évvel később is...","id":"20210504_Chanel_No_5_100","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03b4646c-c76c-43fc-95f9-c999dad88224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b02e1a-84ec-4709-ba83-c5a82ec5923e","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Chanel_No_5_100","timestamp":"2021. május. 05. 20:00","title":"Száz éve szagoljuk, és még mindig nem untunk rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább 3 százalékkal fognak nőni 2022-ben a nyugdíjak, ám az olló tovább nyílik és nő a leszakadás az átlagkeresetektől.","shortLead":"Legalább 3 százalékkal fognak nőni 2022-ben a nyugdíjak, ám az olló tovább nyílik és nő a leszakadás...","id":"20210505_Kiderult_mennyivel_fognak_noni_jovore_a_nyugdijak_de_van_rossz_hir_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a530894e-e1c0-46f5-b5d2-620133f3fb37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_Kiderult_mennyivel_fognak_noni_jovore_a_nyugdijak_de_van_rossz_hir_is","timestamp":"2021. május. 05. 12:55","title":"Kiderült, mennyivel nőhetnek jövőre a nyugdíjak, de van rossz hír is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6128dea8-7672-4bdd-b997-8c410cf0e01b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vállalat Könyves Kálmán körúti székházában található közösségi terek kialakítása ezüstöt ért az A 'Design Award and Competition elnevezésű versenyen.","shortLead":"A vállalat Könyves Kálmán körúti székházában található közösségi terek kialakítása ezüstöt ért az A 'Design Award and...","id":"20210506_Nemzetkozi_dij_Magyar_Telekom_szekhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6128dea8-7672-4bdd-b997-8c410cf0e01b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94898a5-9886-475e-ba1e-a3547fb052b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210506_Nemzetkozi_dij_Magyar_Telekom_szekhaz","timestamp":"2021. május. 06. 16:07","title":"Rangos nemzetközi díjat nyert a Magyar Telekom székháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae35c30-9957-417e-a473-9d9fbc557bf1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A tavalyi év után mindannyian átértékeltük a szabadság fogalmát. Hogyan tudjuk megélni a szabadságot egy ilyen év után? Hogyan lehet ezzel a tapasztalattal gazdagodva jobban értékelni azt a szabadságot, ami a vírus előtt egykor a miénk volt, és hogyan tudjuk ezt tágítani? ","shortLead":"A tavalyi év után mindannyian átértékeltük a szabadság fogalmát. Hogyan tudjuk megélni a szabadságot egy ilyen év után...","id":"20210506_Kepzelje_el_hogy_egy_teljesen_szabad_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ae35c30-9957-417e-a473-9d9fbc557bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654ebeda-d4b3-4fe6-bc37-399b9a300eaa","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210506_Kepzelje_el_hogy_egy_teljesen_szabad_ember","timestamp":"2021. május. 06. 13:30","title":"Képzelje el, hogy egy teljesen szabad ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fenntartónak tizenöt napja van arra, hogy szerződést kössön az önkormányzattal. ","shortLead":"A fenntartónak tizenöt napja van arra, hogy szerződést kössön az önkormányzattal. ","id":"20210506_Molnar_Antal_Zeneiskola_Damjanich_utca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc1c593-ddef-4a87-9699-4afbac3d55f7","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Molnar_Antal_Zeneiskola_Damjanich_utca","timestamp":"2021. május. 06. 13:57","title":"Beköltözhet a Molnár Antal Zeneiskola a Damjanich utcai ingatlanba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]