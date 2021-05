Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatás szerint szinte fej fej mellett áll Ungár Péter és Czeglédy Csaba, előbbi mégis valamivel esélyesebb az előválasztáson.","shortLead":"A kutatás szerint szinte fej fej mellett áll Ungár Péter és Czeglédy Csaba, előbbi mégis valamivel esélyesebb...","id":"20210511_szombathely_elovalasztas_zavech_ungar_czegledy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54034363-d011-4829-aac0-5f485df7baa8","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_szombathely_elovalasztas_zavech_ungar_czegledy","timestamp":"2021. május. 11. 14:30","title":"Ha Ungár nyeri a szombathelyi előválasztást, Hendét is legyőzheti a Závech Research szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8db5f3-e865-4528-a910-987f04fe984d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Hogyan lett a liberalizmus önnön üdvözült sikereinek áldozata? Ezt firtatja új, A fény kialszik című könyvében két híres politikatudós, akik Orbán Viktor hatalmi rendszerét is részletesen elemzik.","shortLead":"Hogyan lett a liberalizmus önnön üdvözült sikereinek áldozata? Ezt firtatja új, A fény kialszik című könyvében két...","id":"202118__antiliberalis_lazadas__serelmi_politika__migracio__utanzok_kora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a8db5f3-e865-4528-a910-987f04fe984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9fcb79-6aa0-405d-988b-fdd0259e37d5","keywords":null,"link":"/360/202118__antiliberalis_lazadas__serelmi_politika__migracio__utanzok_kora","timestamp":"2021. május. 10. 19:00","title":"\"A fény kialszik\": Kevés esélye maradt a liberalizmusnak a Frankenstein-koalíció ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton","category":"360","description":"Veszélybe került a nyájimmunitást jelentő átoltottság gyors elérése. Miközben vakcinából darabra már van elég, egyre nehezebb „oltakozni” vágyót találni, mert sokaknak nem jó akármelyik oltás, hanem választani szeretnének.\r

\r

","shortLead":"Veszélybe került a nyájimmunitást jelentő átoltottság gyors elérése. Miközben vakcinából darabra már van elég, egyre...","id":"20210512_Millio_oltasos_kerdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f7785e-3c24-40fc-bd1e-75c3fc224efa","keywords":null,"link":"/360/20210512_Millio_oltasos_kerdes","timestamp":"2021. május. 12. 15:00","title":"Háziorvosok a frontvonalban: \"Egyre frusztráltabbak az emberek, és ez nálunk csapódik le\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c45c89d-368c-4853-88b3-bb0dd8a7851f","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210512_Marabu_Feknyuz_Kinai_kapcsolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c45c89d-368c-4853-88b3-bb0dd8a7851f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8985a7d9-a84b-41d1-a689-cb6fedd31563","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210512_Marabu_Feknyuz_Kinai_kapcsolat","timestamp":"2021. május. 12. 09:35","title":"Marabu Féknyúz: Kínai kapcsolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lesz búcsú Csíksomlyón, milliárdos profit a panellakásban, rakétapárbaj Izraelben. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lesz búcsú Csíksomlyón, milliárdos profit a panellakásban, rakétapárbaj Izraelben. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20210511_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60375d4f-1a67-47c3-a32a-b7870b18c739","keywords":null,"link":"/360/20210511_Radar360","timestamp":"2021. május. 11. 08:00","title":"Radar360: Karikó Katalinék hasítanak, a \"közelség halála\" fenyeget ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938363a0-2404-42ba-b90b-da7c8f08f215","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a Szilágyi Erzsébet fasor egyik buszmegállójában ütött meg és rugdosott egy ellenőrt.","shortLead":"A férfi a Szilágyi Erzsébet fasor egyik buszmegállójában ütött meg és rugdosott egy ellenőrt.","id":"20210512_Rendorseg_keresi_ferfi_bantalmazas_jegyellenor_II_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=938363a0-2404-42ba-b90b-da7c8f08f215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcf4b69-76cb-49dd-a2cc-7ed6084640f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Rendorseg_keresi_ferfi_bantalmazas_jegyellenor_II_kerulet","timestamp":"2021. május. 12. 18:22","title":"A rendőrség keresi a férfit, aki bántalmazott egy jegyellenőrt a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen kérik a Facebookot, vesse el a gyerekeknek szánt Instagram ötletét. Korábban politikusok írtak emiatt a cégnek, most 44 amerikai főállamügyész.","shortLead":"Egyre többen kérik a Facebookot, vesse el a gyerekeknek szánt Instagram ötletét. Korábban politikusok írtak emiatt...","id":"20210512_facebook_instagram_kids_kepmegoszto_app_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb862279-4c2f-47a5-9d0c-c5bb6b45db54","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_facebook_instagram_kids_kepmegoszto_app_alkalmazas","timestamp":"2021. május. 12. 12:03","title":"44 főügyész kéri a Facebooktól: hagyja békén a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84506c1c-69aa-49f7-8a32-aafbbf260434","c_author":"HVG","category":"360","description":"A 40 éves Annalena Baerbock már gyerekként környezetvédő tüntetésekre járt, de a nagypolitika véletlenül szippantotta be. Ilyen fiatal kancellárjelölt még nem volt Németországban, ráadásul most messze a legnépszerűbb is.","shortLead":"A 40 éves Annalena Baerbock már gyerekként környezetvédő tüntetésekre járt, de a nagypolitika véletlenül szippantotta...","id":"202118_annalena_baerbock_fiatal_zold_kancellarjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84506c1c-69aa-49f7-8a32-aafbbf260434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793eecd6-15a4-436f-bfee-b9e6d677a256","keywords":null,"link":"/360/202118_annalena_baerbock_fiatal_zold_kancellarjelolt","timestamp":"2021. május. 11. 17:00","title":"Nagy ugrás: volt trambulinversenyző lett a német Zöldek első kancellárjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]