[{"available":true,"c_guid":"3be4b136-478a-4231-b31f-d085a468d9b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész anyák napja alkalmából írt az Instagramra. ","shortLead":"A színész anyák napja alkalmából írt az Instagramra. ","id":"20210510_John_Travolta_Kelly_Preston_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3be4b136-478a-4231-b31f-d085a468d9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcff2562-6e2b-419f-9cde-3205a8fe5e5e","keywords":null,"link":"/elet/20210510_John_Travolta_Kelly_Preston_fotok","timestamp":"2021. május. 10. 12:10","title":"Megható fotókkal emlékszik John Travolta feleségére, Kelly Prestonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a094b56-f2d3-41bf-abc8-000bd4f8137b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elindult a Mária 2.0 mozgalom. ","shortLead":"Elindult a Mária 2.0 mozgalom. ","id":"20210511_Szembemennek_a_Vatikannal_a_bajor_katolikusok_megaldjak_az_azonos_nemu_parokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a094b56-f2d3-41bf-abc8-000bd4f8137b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ad66bb-db8d-446d-9f68-39f37a2db326","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Szembemennek_a_Vatikannal_a_bajor_katolikusok_megaldjak_az_azonos_nemu_parokat","timestamp":"2021. május. 11. 10:16","title":"Szembemennek a Vatikánnal a bajor katolikus papok: megáldják az azonos nemű párokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f38b00d-00b8-4e80-9f90-9e615c505aa6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyetlen invazív faj kiemelésével az ökoszisztémából már pár év alatt is vissza lehet fordítani évszázados negatív folyamatokat. Erre a reménykeltő megállapításra jutottak ökológusok, akik az Indiai-óceán egy apró szigetcsoportjának élővilágát kutatták. ","shortLead":"Egyetlen invazív faj kiemelésével az ökoszisztémából már pár év alatt is vissza lehet fordítani évszázados negatív...","id":"202118_ongyogyito_termeszet_madartavlatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f38b00d-00b8-4e80-9f90-9e615c505aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41c4c3d-fd46-4908-894f-243bd5658332","keywords":null,"link":"/360/202118_ongyogyito_termeszet_madartavlatok","timestamp":"2021. május. 10. 14:00","title":"Néhány év alatt helyrepofozza magát a természet – ha hagyjuk neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86ac834-544d-4713-b6af-72b154f76c54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alig két esztendős luxusszedánnak máris felvarrták egy picit a ráncait.","shortLead":"Az alig két esztendős luxusszedánnak máris felvarrták egy picit a ráncait.","id":"20210511_meg_halkabb_lett_az_uj_bentley_flying_spur_utastere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b86ac834-544d-4713-b6af-72b154f76c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3715ed1b-5ab0-4463-b173-ea920890d3b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_meg_halkabb_lett_az_uj_bentley_flying_spur_utastere","timestamp":"2021. május. 11. 07:59","title":"Még halkabb lett az új Bentley Flying Spur utastere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84556aba-8cd7-4d99-866d-e51484427f20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kínai turista a száz méter magas hídon rekedt, miután az üvegpaneleket a szél kifújta az építményről.\r

","shortLead":"A kínai turista a száz méter magas hídon rekedt, miután az üvegpaneleket a szél kifújta az építményről.

","id":"20210510_Minden_turista_remalma_egy_ferfi_majdnem_lezuhant_amikor_megrongalta_a_szel_a_kinai_uveghidat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84556aba-8cd7-4d99-866d-e51484427f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6d57e4-3cb7-4d46-bb03-1c74cf5401ee","keywords":null,"link":"/elet/20210510_Minden_turista_remalma_egy_ferfi_majdnem_lezuhant_amikor_megrongalta_a_szel_a_kinai_uveghidat","timestamp":"2021. május. 10. 16:19","title":"Minden turista rémálma: egy férfi majdnem lezuhant, amikor megrongálta a szél a kínai üveghidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58a35d8-514a-4f3b-9818-af22a1b91324","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A versenyszámot valamikor ezen a héten tartják meg.","shortLead":"A versenyszámot valamikor ezen a héten tartják meg.","id":"20210510_duna_arena_uszo_europa_bajnoksag_hangszoro_meghibasodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d58a35d8-514a-4f3b-9818-af22a1b91324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5799d36-7fe8-47b4-88c7-e4f00d1ae02d","keywords":null,"link":"/sport/20210510_duna_arena_uszo_europa_bajnoksag_hangszoro_meghibasodas","timestamp":"2021. május. 10. 18:56","title":"Elromlottak a hangszórók, elhalasztottak egy versenyt a Duna Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8681f332-0dfe-4242-a2db-a8d231afc029","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között a fővárosi forgalomban is lehet majd velük találkozni a hónap közepén. ","shortLead":"Többek között a fővárosi forgalomban is lehet majd velük találkozni a hónap közepén. ","id":"20210510_Utcazenevel_es_meglepeteskoncerttel_unnepli_a_nyitast_a_Fesztivalzenekar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8681f332-0dfe-4242-a2db-a8d231afc029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632fd944-50ff-4887-8488-312470f589a3","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Utcazenevel_es_meglepeteskoncerttel_unnepli_a_nyitast_a_Fesztivalzenekar","timestamp":"2021. május. 10. 17:12","title":"Utcazenével és meglepetéskoncerttel ünnepli a nyitást a Fesztiválzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb2a332-b927-4df3-80b6-9c78d456f71d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerkezetek közül több tucatot elhárítottak a Vaskupola nevű légvédelmi rendszer ellenrakétái.","shortLead":"A szerkezetek közül több tucatot elhárítottak a Vaskupola nevű légvédelmi rendszer ellenrakétái.","id":"20210511_izrael_raketa_gazai_ovezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fb2a332-b927-4df3-80b6-9c78d456f71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69eb32e-138f-4639-b4cf-c9d16d6253a9","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_izrael_raketa_gazai_ovezet","timestamp":"2021. május. 11. 05:21","title":"Több mint 150 rakétát lőttek ki Izrael felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]