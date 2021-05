Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"819ddcf0-d8d3-408a-8361-a11c6d4168bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az információs forradalom és a környezetvédelmi törekvések az építőanyagokkal és az épületekkel szembeni igényeket is átalakítják.","shortLead":"Az információs forradalom és a környezetvédelmi törekvések az építőanyagokkal és az épületekkel szembeni igényeket is...","id":"20210514_fal_innovacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=819ddcf0-d8d3-408a-8361-a11c6d4168bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a666c9c7-b52c-47cb-b31a-72cd769023ec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210514_fal_innovacio","timestamp":"2021. május. 14. 10:30","title":"A jövő téglája: gondolkozik, energiát tárol, és robot rakta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c027eca-7000-45f0-a54e-aaf0631619ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár már márciusban hatályba lépett az a törvénymódosítás, amely erősen megnehezíti, hogy egyedülálló szülők is gyereket fogadhassanak örökbe, a pontos feltételeket még nem hozta nyilvánosságra az illetékes minisztérium.","shortLead":"Bár már márciusban hatályba lépett az a törvénymódosítás, amely erősen megnehezíti, hogy egyedülálló szülők is gyereket...","id":"20210514_Mi_lesz_a_sziv_szerint_szulokkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c027eca-7000-45f0-a54e-aaf0631619ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188c7a74-1559-40eb-9336-b95301008bca","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Mi_lesz_a_sziv_szerint_szulokkel","timestamp":"2021. május. 14. 12:45","title":"Mi lesz a szív szerinti szülőkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa2e993-fec1-41a8-ad38-367d1afe4e87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az eucharisztikus kongresszus zárómiséjét fogja a pápa pontifikálni.","shortLead":"Az eucharisztikus kongresszus zárómiséjét fogja a pápa pontifikálni.","id":"20210513_ferenc_papa_hosok_tere_mise","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fa2e993-fec1-41a8-ad38-367d1afe4e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cded0d0-b4ea-48be-a7c2-5b6631d28a12","keywords":null,"link":"/elet/20210513_ferenc_papa_hosok_tere_mise","timestamp":"2021. május. 13. 13:11","title":"Ferenc pápa a Hősök terén fog misézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9891daa3-b40d-43d5-a7d2-116c3ed6206e","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Ha a sokféle tünetet produkáló, nem kevés fájdalommal és kellemetlenséggel járó prosztatagyulladás kezeletlen marad, hosszú távon – amellett, hogy tartós vizelési panaszokhoz vezet –, akár a nemzőképességre is hátrányos hatással lehet. Ám a férfiak, amíg tehetik, mégsem járnak szűrővizsgálatra – állítja Dr. Benyó Mátyás, urológus, andrológus szakorvos. Interjú. ","shortLead":"Ha a sokféle tünetet produkáló, nem kevés fájdalommal és kellemetlenséggel járó prosztatagyulladás kezeletlen marad...","id":"proxelan_20190502_prosztata_gyulladas_interju_urologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9891daa3-b40d-43d5-a7d2-116c3ed6206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd8ff83-c5b1-45b4-83ed-ab6b1bd34c78","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190502_prosztata_gyulladas_interju_urologus","timestamp":"2021. május. 14. 07:30","title":"\"A prosztatavizsgálat egy abszolút elviselhető dolog\" - Interjú Benyó Mátyás urológussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"54dbf0dc-61ff-424f-99cc-37b485d605f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ leggyorsabb sorozatgyártású autója az SSC Tuatara felborult a kamionnal, amely szállította.","shortLead":"A világ leggyorsabb sorozatgyártású autója az SSC Tuatara felborult a kamionnal, amely szállította.","id":"20210513_Balszerencses_a_vilag_leggyorsabb_autoja_mar_szallitas_kozben_osszetortek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54dbf0dc-61ff-424f-99cc-37b485d605f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365f4846-bd21-47c5-93c6-64429245f4ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Balszerencses_a_vilag_leggyorsabb_autoja_mar_szallitas_kozben_osszetortek","timestamp":"2021. május. 13. 08:11","title":"Balszerencsés a világ leggyorsabb autója, már szállítás közben összetörték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6ee84d-9359-4f4d-85eb-1d05bd296e35","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója az önkormányzattal egyetértésben eláll az ambulancia tervétől.","shortLead":"A Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója az önkormányzattal egyetértésben eláll az ambulancia tervétől.","id":"20210513_Megsem_lesz_drogambulancia_a_jozsefvarosi_Teleki_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f6ee84d-9359-4f4d-85eb-1d05bd296e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5238e7e-9586-4425-8d0b-fd0eb2a6b40c","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_Megsem_lesz_drogambulancia_a_jozsefvarosi_Teleki_teren","timestamp":"2021. május. 13. 21:53","title":"Mégsem lesz drogambulancia a józsefvárosi Teleki téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e50c930-e867-46b5-8b04-24fb79c72563","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyarok legyőzték az izraeli csapatot.","shortLead":"A magyarok legyőzték az izraeli csapatot.","id":"20210514_noi_roplabda_valogatott_izrael_europa_bajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e50c930-e867-46b5-8b04-24fb79c72563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfaf1bf-e7c9-4451-a930-455842a7afa0","keywords":null,"link":"/sport/20210514_noi_roplabda_valogatott_izrael_europa_bajnoksag","timestamp":"2021. május. 14. 20:52","title":"Kijutott az Európa-bajnokságra a női röpiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d858e60a-008e-47d9-b247-c041e5691ca4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A chipgyártó Intel kísérleti laboratóriuma egy új eljárást mutatott be, ami a korábbiaknál is sokkal hihetőbbé teszi a számítógépes játékok világát.","shortLead":"A chipgyártó Intel kísérleti laboratóriuma egy új eljárást mutatott be, ami a korábbiaknál is sokkal hihetőbbé teszi...","id":"20210514_gta_v_intel_labs_jatekmenet_szamitogepes_grafika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d858e60a-008e-47d9-b247-c041e5691ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7819d391-7ced-4ea8-b7bc-00b02cdcfdfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_gta_v_intel_labs_jatekmenet_szamitogepes_grafika","timestamp":"2021. május. 14. 08:03","title":"Úgy átalakította a GTA V játékmenetét az Intel találmánya, hogy szinte igazinak tűnik az autós üldözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]