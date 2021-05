Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"48b4e9c5-9275-4b90-85b9-3bc553707f38","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A kormány dicséretét sulykoló kommunikációs gépezet egyértelműen a „baráti” beszállítókat és médiafelületeket részesíti előnyben.","shortLead":"A kormány dicséretét sulykoló kommunikációs gépezet egyértelműen a „baráti” beszállítókat és médiafelületeket részesíti...","id":"202119__propaganda__rogan_kaszal_es_tejel__koltsegvetes_2022__kihangositva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48b4e9c5-9275-4b90-85b9-3bc553707f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d491da67-a267-44a5-98b5-960a4bde4d28","keywords":null,"link":"/360/202119__propaganda__rogan_kaszal_es_tejel__koltsegvetes_2022__kihangositva","timestamp":"2021. május. 17. 11:00","title":"Több száz milliárdot vernek el Rogánék propagandára a ciklus végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A legutóbbi adatok szerint a járvány következtében több mint 800 gyermek veszítette el egyik vagy mindkét szülőjét Magyarországon.","shortLead":"A legutóbbi adatok szerint a járvány következtében több mint 800 gyermek veszítette el egyik vagy mindkét szülőjét...","id":"20210517_fidesz_kdnp_alapitvany_arvak_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15451e5b-c333-4b34-a86b-c94ca8d997c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_fidesz_kdnp_alapitvany_arvak_koronavirus","timestamp":"2021. május. 17. 10:51","title":"A fővárosi Fidesz–KDNP 1,2 millió forintot ad a koronavírus miatt árván maradt gyerekeket segítő alapítványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d2a2e5-07b8-48ee-ada3-83166be78b77","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az építkezésen váratlanul Elon Musk is megjelent.","shortLead":"Az építkezésen váratlanul Elon Musk is megjelent.","id":"20210518_tesla_gyar_europa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07d2a2e5-07b8-48ee-ada3-83166be78b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041bdd45-3f72-4fe3-aa8c-d49687233559","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_tesla_gyar_europa","timestamp":"2021. május. 18. 13:45","title":"Hónapokat késik az első európai Tesla-gyár beindítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88fb5712-8188-43cc-a8cf-4d0912072f43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mexikói győzelem született Floridában.","shortLead":"Mexikói győzelem született Floridában.","id":"20210517_Meg_vannak_szepsegversenyek_es_van_egy_uj_Miss_Universe_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88fb5712-8188-43cc-a8cf-4d0912072f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786892d8-b226-42a4-8665-8e5a229858e2","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Meg_vannak_szepsegversenyek_es_van_egy_uj_Miss_Universe_is","timestamp":"2021. május. 17. 10:04","title":"Még vannak szépségversenyek, és van egy új Miss Universe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új szabadidő-autó kiviteltől függően mintegy 400-600 kilométert képes megtenni egy töltéssel.","shortLead":"Az új szabadidő-autó kiviteltől függően mintegy 400-600 kilométert képes megtenni egy töltéssel.","id":"20210518_feny_derult_a_bmw_ix_villanyauto_hazai_araira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff0be1d-224a-4f12-9fec-cac5de184415","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_feny_derult_a_bmw_ix_villanyauto_hazai_araira","timestamp":"2021. május. 18. 06:41","title":"Fény derült a BMW iX villanyautó hazai áraira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d25c0219-f0a4-40d2-9030-650c2a04951b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A New York-i székhelyű Avvir startup lézeres technológiával dolgozik az éppen készülő létesítmények állapotának folyamatos monitorozásán. ","shortLead":"A New York-i székhelyű Avvir startup lézeres technológiával dolgozik az éppen készülő létesítmények állapotának...","id":"202119_epitesi_hibak_letapogatasa_atlatnak_afalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d25c0219-f0a4-40d2-9030-650c2a04951b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00c0d93-7d6a-4cc2-b24c-a0e0a28b1300","keywords":null,"link":"/360/202119_epitesi_hibak_letapogatasa_atlatnak_afalon","timestamp":"2021. május. 18. 15:30","title":"Még építkezés közben kiszúrja a rejtett hibákat egy új megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e36ee5-ec01-4317-9039-57cb3d559d9d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonkét embert mentettek ki egy félúton elakadt hullámvasútról egy arizonai vidámparkban.



","shortLead":"Huszonkét embert mentettek ki egy félúton elakadt hullámvasútról egy arizonai vidámparkban.



","id":"20210517_Vidamparkozok_remalma_22_embert_kellett_kimenteni_egy_elakadt_hullamvasutrol_Arizonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0e36ee5-ec01-4317-9039-57cb3d559d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38993c7e-a799-44bc-98c3-83fd8e890dfb","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Vidamparkozok_remalma_22_embert_kellett_kimenteni_egy_elakadt_hullamvasutrol_Arizonaban","timestamp":"2021. május. 17. 09:15","title":"Vidámparkozók rémálma: 22 embert kellett kimenteni egy elakadt hullámvasútról Arizonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de243214-d374-4c68-ad93-f0dea62bff65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Solar Orbiter űrszonda úgynevezett koronakidobódásokat rögzített. A jelenséget még februárban vették fel, de a videó csak most érkezett meg.","shortLead":"A Solar Orbiter űrszonda úgynevezett koronakidobódásokat rögzített. A jelenséget még februárban vették fel, de a videó...","id":"20210518_nap_koronakidobodas_esa_solar_orbiter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de243214-d374-4c68-ad93-f0dea62bff65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7c5cdd-5de8-4970-9a65-fa4874cfc0f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_nap_koronakidobodas_esa_solar_orbiter","timestamp":"2021. május. 18. 12:16","title":"Különleges felvétel érkezett a Napról, hatalmas kitöréseket látni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]