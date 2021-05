Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b756295f-dde1-45cd-b673-63294dc20f45","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britanniában hétfőtől nyithatnak ki az éttermek, a kocsmák és a pubok. Eddig csak a teraszokra lehetett kiülni. ","shortLead":"Nagy-Britanniában hétfőtől nyithatnak ki az éttermek, a kocsmák és a pubok. Eddig csak a teraszokra lehetett kiülni. ","id":"20210516_A_brit_ettermek_tiz_szazaleka_tonkrement_a_koronavirusjarvany_kezdete_ota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b756295f-dde1-45cd-b673-63294dc20f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948557cb-d5ce-4eec-8ce4-03e7dd0a619f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_A_brit_ettermek_tiz_szazaleka_tonkrement_a_koronavirusjarvany_kezdete_ota","timestamp":"2021. május. 16. 14:24","title":"A brit éttermek tíz százaléka tönkrement a koronavírus-járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f617789-f89c-4213-b191-cd47f5a27c0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan órákat vártak a szakadó esőben, mire megkaphatták a koronavírus elleni védőoltást.","shortLead":"Sokan órákat vártak a szakadó esőben, mire megkaphatták a koronavírus elleni védőoltást.","id":"20210517_oltopontok_sorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f617789-f89c-4213-b191-cd47f5a27c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76459b4-30c9-4e5e-9daf-dcc20645d1b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_oltopontok_sorok","timestamp":"2021. május. 17. 16:09","title":"Több száz méteres sorok álltak több budapesti oltópontnál is hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sophos kiberbiztonsági cég 167 hamis androidos és iOS alkalmazást azonosított, melyeket a támadók arra használnak, hogy olyan emberektől lopjanak pénzt, akik azt hitték, hogy közben jól ismert és megbízható cégek pénzügyi, kereskedelmi, banki vagy kriptovalutás alkalmazását telepítettek. A támadók társkereső oldalakon keresztül célozták meg a felhasználókat.","shortLead":"A Sophos kiberbiztonsági cég 167 hamis androidos és iOS alkalmazást azonosított, melyeket a támadók arra használnak...","id":"20210518_sophos_penzlopo_alkalmazasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431318f8-5ebb-4944-a25a-881ea8125744","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_sophos_penzlopo_alkalmazasok","timestamp":"2021. május. 18. 12:03","title":"Találtak 167 telefonos alkalmazást, amelyekkel pénzt csaltak ki az emberekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benjamin Netanjahu miniszterelnök a biztonsági kabinet vasárnapi ülése után bejelentette, hogy Izrael tovább folytatja a Gázai övezetet uraló iszlamista szervezetek, elsősorban a Hamász elleni Falak őrzője nevű hadműveletet - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.



","shortLead":"Benjamin Netanjahu miniszterelnök a biztonsági kabinet vasárnapi ülése után bejelentette, hogy Izrael tovább folytatja...","id":"20210516_Netanjahu_Tovabb_folytatjuk_a_gazai_hadmuveletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e79ba1b-e134-4d95-81b1-043f460f9d26","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Netanjahu_Tovabb_folytatjuk_a_gazai_hadmuveletet","timestamp":"2021. május. 16. 20:25","title":"Netanjahu: Tovább folytatjuk a gázai hadműveletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f19ece-fa9a-43ce-a309-bab3e8893953","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legújabb filmklipben a magyar főváros legalább annyira főszereplő, mint Scarlett Johansson.","shortLead":"A legújabb filmklipben a magyar főváros legalább annyira főszereplő, mint Scarlett Johansson.","id":"20210518_Mekkora_reklam_lesz_Budapestnek_az_uj_Fekete_Ozvegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50f19ece-fa9a-43ce-a309-bab3e8893953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f530860-2c76-4c08-b22c-197b4d49f166","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Mekkora_reklam_lesz_Budapestnek_az_uj_Fekete_Ozvegy","timestamp":"2021. május. 18. 11:38","title":"Mekkora reklám lesz Budapestnek az új Fekete Özvegy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvált egy jól prosperáló cégétől Orbán Győző, aki a tranzakcióval tisztán 800 millió forinthoz juthatott.","shortLead":"Megvált egy jól prosperáló cégétől Orbán Győző, aki a tranzakcióval tisztán 800 millió forinthoz juthatott.","id":"20210517_orban_gyozo_nehez_ko_kft_eladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a3b28f-9fca-49f5-bab9-b94f95d3a51d","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_orban_gyozo_nehez_ko_kft_eladas","timestamp":"2021. május. 17. 08:25","title":"Eladta egyik cégét Orbán apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ac3e06-b530-4ee0-8c33-0673f575de40","c_author":"BI","category":"elet","description":"Budapest helyett Hollandiában vagy Németországban lehet az utódja.","shortLead":"Budapest helyett Hollandiában vagy Németországban lehet az utódja.","id":"20210517_Ez_eltunt_Volt_25_ev_A_vilag_egyetlen_zaszlomuzeuma_megszunt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34ac3e06-b530-4ee0-8c33-0673f575de40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac29d6-1121-471e-a6f8-4585ef63e09d","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Ez_eltunt_Volt_25_ev_A_vilag_egyetlen_zaszlomuzeuma_megszunt","timestamp":"2021. május. 17. 17:15","title":"„Ez eltűnt. Volt 25 éve. A világ egyetlen zászlómúzeuma megszűnt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az össznézőszám még így is döbbenetesen alacsony. 173-an ültek be az Oscar-díjas film premierjére, ezren az új magyar filmre.","shortLead":"Az össznézőszám még így is döbbenetesen alacsony. 173-an ültek be az Oscar-díjas film premierjére, ezren az új magyar...","id":"20210517_Tizenotszor_annyian_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon_mint_ket_hete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75d2c16-7024-4be0-b172-a7bfe9f3f8de","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Tizenotszor_annyian_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon_mint_ket_hete","timestamp":"2021. május. 17. 15:42","title":"Tizenötször annyian moziztak a hétvégén Magyarországon, mint két hete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]