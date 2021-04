Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű nagy sebességgel haladt egy kanyarban, majd egy fának ütközött. A baleset éjszaka történt.","shortLead":"A jármű nagy sebességgel haladt egy kanyarban, majd egy fának ütközött. A baleset éjszaka történt.","id":"20210419_tesla_robotpilota_onvezeto_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119712a9-b3be-484c-a492-4779c634db92","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_tesla_robotpilota_onvezeto_auto","timestamp":"2021. április. 19. 05:05","title":"Meghalt két ember egy valószínűleg önvezető Teslában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe40e0f-a4e1-42e5-86ac-5bfe87001450","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt az Oktatási Hivatal is megerősítette. A Társaság a Szabadságjogokért szerint a kormány semmit nem vett figyelembe abból, ami az iskolák felelős újranyitásához szükséges lenne.","shortLead":"Ezt az Oktatási Hivatal is megerősítette. A Társaság a Szabadságjogokért szerint a kormány semmit nem vett figyelembe...","id":"20210418_Jogszeru_az_iskolai_hianyzas_igazolasa_a_jarvanyra_hivatkozva_a_TASZ_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afe40e0f-a4e1-42e5-86ac-5bfe87001450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79f74ef-c61d-48c2-bbaa-a00bd1b795cd","keywords":null,"link":"/elet/20210418_Jogszeru_az_iskolai_hianyzas_igazolasa_a_jarvanyra_hivatkozva_a_TASZ_szerint","timestamp":"2021. április. 18. 11:59","title":"Jogszerű az iskolai hiányzás igazolása a járványra hivatkozva a TASZ szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da074b9-294b-45bc-af08-53b7c56060fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs javuló járványügyi adatokról számolt be, a pedagógusok oltása befejeződött, a heti Moderna szállítmány megérkezett, a Pfizeré kedden fog befutni.","shortLead":"Az operatív törzs javuló járványügyi adatokról számolt be, a pedagógusok oltása befejeződött, a heti Moderna...","id":"20210419_Muller_oltas_immunvalasz_jarvanyugy_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5da074b9-294b-45bc-af08-53b7c56060fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8021985-31c8-4f98-b85f-72d8c21e8217","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_Muller_oltas_immunvalasz_jarvanyugy_adatok","timestamp":"2021. április. 19. 13:11","title":"Müller Cecília: Kicsit csökkent a nyomás az egészségügyön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ef6aff-75f0-4e6d-ae34-5a641dfbed1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új dal a járványhelyzetre reflektál.



