[{"available":true,"c_guid":"c5a2c000-7f91-4f41-865a-424756d52973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel tárgyalt az intézmény budapesti kampuszáról és a Diákvárosról, elmondásuk szerint teljesen eredménytelenül. ","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere Palkovics László innovációs és...","id":"20210517_Fudan_fovaros_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5a2c000-7f91-4f41-865a-424756d52973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4ed0c2-9f6f-4e05-88f5-f8bc39474574","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_Fudan_fovaros_kormany","timestamp":"2021. május. 17. 13:45","title":"Konzultációt indít a főváros a Fudan Egyetem ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47047dd-543f-49c6-b486-2e5660f50109","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cégen belül már tesztelik a lehetőséget, amellyel a számítógépről is készíthető egy bejegyzés az oldalra. Ilyen funkcióval még nem rendelkezik az Instagram.","shortLead":"A cégen belül már tesztelik a lehetőséget, amellyel a számítógépről is készíthető egy bejegyzés az oldalra. Ilyen...","id":"20210517_instagram_posztolas_asztali_geprol_kepfeltoltes_szamitogep_hogyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d47047dd-543f-49c6-b486-2e5660f50109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9cb9589-c381-46ad-a77d-c8c8348081a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_instagram_posztolas_asztali_geprol_kepfeltoltes_szamitogep_hogyan","timestamp":"2021. május. 17. 10:33","title":"Nagyon rég várt funkció érkezhet hamarosan az Instagramhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7384db20-21b4-4ec0-b464-70f562f5e9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A listavezető európai országban 31-szer magasabb az új elektromos autók részesedése, mint nálunk.","shortLead":"A listavezető európai országban 31-szer magasabb az új elektromos autók részesedése, mint nálunk.","id":"20210517_toplista_magyarorszag_sereghajto_europaban_villanyauto_fronton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7384db20-21b4-4ec0-b464-70f562f5e9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8a10ba-a08d-4131-bf4c-2703e461b084","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_toplista_magyarorszag_sereghajto_europaban_villanyauto_fronton","timestamp":"2021. május. 17. 06:41","title":"Villanyautós toplista: Magyarország az európai mezőny utolsó harmadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes szerint Magyarország kétoldalú megállapodásokra törekszik a vakcinák elfogadásáról.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes szerint Magyarország kétoldalú megállapodásokra törekszik a vakcinák elfogadásáról.","id":"20210518_semjen_zsolt_vedettsegi_igazolvany_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921e0e73-73ba-48e0-8d61-b53be180ca9c","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_semjen_zsolt_vedettsegi_igazolvany_vakcina","timestamp":"2021. május. 18. 11:22","title":"Semjén: Ha egy ország nem fogadja el a magyar oltásokat, Magyarország sem ismeri el az ottaniakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b91f081-e63c-4cfd-b298-a08b89dd033a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A többi visegrádi országban is jóval nagyobb arányban dolgoztak rendszeresen otthonról a foglalkoztatottak, mint Magyarországon.","shortLead":"A többi visegrádi országban is jóval nagyobb arányban dolgoztak rendszeresen otthonról a foglalkoztatottak, mint...","id":"20210517_Magyarorszag_a_jarvany_alatt_is_unios_sereghajto_volt_az_otthonrol_dolgozok_aranyaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b91f081-e63c-4cfd-b298-a08b89dd033a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c31eef-d838-4031-be6e-2508e0bd681a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_Magyarorszag_a_jarvany_alatt_is_unios_sereghajto_volt_az_otthonrol_dolgozok_aranyaban","timestamp":"2021. május. 17. 17:49","title":"Hiába a járvány, alig dolgozhattak otthonról a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0409ff26-a2ed-4fad-a170-875f48b905c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos világ egyik meghatározó alakja, a HTC korábbi dizájnere is az Apple kötelékében folytatja. Nem új telefont tervez, a zenei termékeknél fog közreműködni.","shortLead":"Az androidos világ egyik meghatározó alakja, a HTC korábbi dizájnere is az Apple kötelékében folytatja. Nem új telefont...","id":"20210517_apple_beats_fejhallgato_htc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0409ff26-a2ed-4fad-a170-875f48b905c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d08e86b-fe0d-4ac5-8b5f-6da15c36fab5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_apple_beats_fejhallgato_htc","timestamp":"2021. május. 17. 13:10","title":"Az Apple újabb nagyágyút igazolt, fontos feladat vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1824f1ac-8719-456c-aec9-ec9f55ddedef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten zajlik a World Information Display Society által rendezett Display Week 2021 kiállítás. Itt mutatja be a Samsung Display új generációs kijelző-technológiáit.","shortLead":"A héten zajlik a World Information Display Society által rendezett Display Week 2021 kiállítás. Itt mutatja be...","id":"20210518_samsung_display_week_kiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1824f1ac-8719-456c-aec9-ec9f55ddedef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4779ca6d-45a2-42e4-a8ae-235341741b21","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_samsung_display_week_kiallitas","timestamp":"2021. május. 18. 09:03","title":"A Samsung előállt a tervekkel: ilyenek lesznek a képernyők a jövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fia hét, a lánya kilenc éves volt.","shortLead":"A fia hét, a lánya kilenc éves volt.","id":"20210516_Hangok_parancsolatara_olte_meg_ket_kisgyereket_egy_amerikai_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd95b0a-e36f-4e6c-971e-445a63debcc8","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Hangok_parancsolatara_olte_meg_ket_kisgyereket_egy_amerikai_no","timestamp":"2021. május. 16. 13:04","title":"\"Hangok parancsolatára\" ölte meg két kisgyerekét egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]