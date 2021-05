Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d1f99db7-b4a8-4c9f-9942-2b0756cf54cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem épp olyan földönkívüli érkezik a bolygónkra, mint amilyenre bárki is számított: az Űrpiknik című filmben egy Zalatnay Ciniért rajongó, fura űrlény okoz bonyodalmakat. Megjelent az előzetes.","shortLead":"Nem épp olyan földönkívüli érkezik a bolygónkra, mint amilyenre bárki is számított: az Űrpiknik című filmben...","id":"20210518_urpiknik_elozetes_badits_akos_Nem_olni_hanem_Zalatnay_Saroltaert_jonnek_az_urlenyek_a_Foldre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1f99db7-b4a8-4c9f-9942-2b0756cf54cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee62f32-bf7f-4cff-9106-f3bbc8216c29","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_urpiknik_elozetes_badits_akos_Nem_olni_hanem_Zalatnay_Saroltaert_jonnek_az_urlenyek_a_Foldre","timestamp":"2021. május. 18. 11:35","title":"Nem ölni, hanem Zalatnay Saroltáért jönnek az űrlények a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104512a4-ea19-424e-9dc1-a3c1314d65f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter szerint Tóth Endre antikorrupciós elkötelezettségéhez nem fér kétség.","shortLead":"Jakab Péter szerint Tóth Endre antikorrupciós elkötelezettségéhez nem fér kétség.","id":"20210517_jakab_peter_jobbik_toth_endre_momentum_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=104512a4-ea19-424e-9dc1-a3c1314d65f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b54ca0-fff3-4bf2-b9a5-3808210f560d","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_jakab_peter_jobbik_toth_endre_momentum_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 17. 13:23","title":"Momentumos jelöltet támogat a Jobbik Dél-Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962b45ae-35cf-4d4b-83c5-16f5a358eeab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bensőséges esküvő volt, alig húsz vendéggel.","shortLead":"Bensőséges esküvő volt, alig húsz vendéggel.","id":"20210518_Ferjhez_ment_Ariana_Grande","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=962b45ae-35cf-4d4b-83c5-16f5a358eeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d3ee32-750c-4020-80ff-653d8d9669f6","keywords":null,"link":"/elet/20210518_Ferjhez_ment_Ariana_Grande","timestamp":"2021. május. 18. 08:52","title":"Férjhez ment Ariana Grande","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79958dd4-7cde-4a0f-97e0-4ccbcdabde18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május eleje óta egy tizenhét méter hosszú acélbálna látható a bécsi MuseumsQuartier udvarán. Az öttonnás tengeri óriás arra hívja fel a figyelmet, hogy az emberiségnek ma kell cselekednie, ha meg akarja őrizni a Földet a következő nemzedékeknek.","shortLead":"Május eleje óta egy tizenhét méter hosszú acélbálna látható a bécsi MuseumsQuartier udvarán. Az öttonnás tengeri óriás...","id":"20210517_Ottonnas_acelbalna_vetodott_partra_Becsben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79958dd4-7cde-4a0f-97e0-4ccbcdabde18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17473698-7ab4-4669-8633-ed7d81abe199","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Ottonnas_acelbalna_vetodott_partra_Becsben","timestamp":"2021. május. 17. 14:59","title":"Öttonnás acélbálna vetődött partra Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37eec2cc-eed3-4f27-88c4-6e89b91d8be3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még 2020-ban ítélte neki oda a közmédia az Év Embere díjat, de csak most tudta átvenni a szolnoki születésű kutatóbiológus.","shortLead":"Még 2020-ban ítélte neki oda a közmédia az Év Embere díjat, de csak most tudta átvenni a szolnoki születésű...","id":"20210518_Kariko_Katalin_kozmedia_ev_embere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37eec2cc-eed3-4f27-88c4-6e89b91d8be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e525f018-8d94-4ce4-9d0e-0dff27a4a5bd","keywords":null,"link":"/elet/20210518_Kariko_Katalin_kozmedia_ev_embere","timestamp":"2021. május. 18. 19:28","title":"Karikó Katalin díjat vett át, majd pózolt a TV Macival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minél erőteljesebben melegszik a bolygó, annál nagyobb szükség lesz új haszonnövények telepítésére egy új tanulmány szerint.","shortLead":"Minél erőteljesebben melegszik a bolygó, annál nagyobb szükség lesz új haszonnövények telepítésére egy új tanulmány...","id":"20210517_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_haszonnoveny_mezogazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e395dfe-2507-4e68-9297-be2a219eb561","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_haszonnoveny_mezogazdasag","timestamp":"2021. május. 17. 20:03","title":"Ha tényleg beüt a klímaváltozás, újra kell gondolni a mezőgazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott egy kiskorú lány meztelen képeit szerezte meg és küldte el zsarolásként a sértett iskolatársainak.","shortLead":"A vádlott egy kiskorú lány meztelen képeit szerezte meg és küldte el zsarolásként a sértett iskolatársainak.","id":"20210518_gyermekpornografia_vademeles_pecsi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8625c4-0fa9-43f5-bc63-12b9c204c1eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_gyermekpornografia_vademeles_pecsi_ferfi","timestamp":"2021. május. 18. 10:15","title":"Meztelen képeket csalt ki egy lánytól egy pécsi férfi, majd azokkal zsarolta áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba03f58d-c40c-4824-a630-681c706d327a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyár közepétől újraindul az elektromos autók vásárlását segítő pályázat, amit összevonva a nagycsaládos kedvezménnyel már komoly megtakarítást lehet összehozni.","shortLead":"Nyár közepétől újraindul az elektromos autók vásárlását segítő pályázat, amit összevonva a nagycsaládos kedvezménnyel...","id":"20210517_elektromos_auto_palyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba03f58d-c40c-4824-a630-681c706d327a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42da1599-73ce-451a-9d8b-27f2d2766218","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_elektromos_auto_palyazat","timestamp":"2021. május. 17. 14:17","title":"Újra lesz támogatás elektromos autó vásárlására, több feltételen könnyítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]