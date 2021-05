Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d6db2193-3aa7-43d1-a2cb-e1f9b67a5cc3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha kevésnek érezzük a lágyhibrid kivitelt, a plugin hibrid pedig egyszerűen túl drága, akkor a Ford Kuga arany középutas új öntöltő hibridjét lényegében nekünk találták ki.","shortLead":"Ha kevésnek érezzük a lágyhibrid kivitelt, a plugin hibrid pedig egyszerűen túl drága, akkor a Ford Kuga arany...","id":"20210520_nem_kell_a_konnektor_teszten_a_normal_hibrid_uj_ford_kuga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6db2193-3aa7-43d1-a2cb-e1f9b67a5cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a472960-e797-4805-b434-7f84e242ee67","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_nem_kell_a_konnektor_teszten_a_normal_hibrid_uj_ford_kuga","timestamp":"2021. május. 20. 06:41","title":"Nem kell a konnektor: teszten a normál hibrid új Ford Kuga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef3da13-e6cd-4c1a-9f71-2eb50d85c30f","c_author":"Kis János","category":"itthon","description":"A negyedik köztársaságnak csak azután lesz végleges alkotmánya, hogy a Fidesz sorozatos vereségek után szétmállik – írja Kis János. Hogy ez a pillanat ne vesszen a messzi jövőbe, az szerinte az ellenzék önmérsékletén múlik.","shortLead":"A negyedik köztársaságnak csak azután lesz végleges alkotmánya, hogy a Fidesz sorozatos vereségek után szétmállik –...","id":"20210521_Kis_Janos_feles_torveny_alkotmany_alaptorveny_Orban_ellenzek_2022_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ef3da13-e6cd-4c1a-9f71-2eb50d85c30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eb3185-ec2b-4e0f-9542-55614469b476","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_Kis_Janos_feles_torveny_alkotmany_alaptorveny_Orban_ellenzek_2022_valasztas","timestamp":"2021. május. 21. 11:15","title":"Kis János: Új alkotmányt csinálni feles törvénnyel nem lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatoknak kifejlesztendő vakcinák kapcsán bukkant fel a téma.","shortLead":"Az állatoknak kifejlesztendő vakcinák kapcsán bukkant fel a téma.","id":"20210521_kariko_orban_disznosajt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e5ced4-9a31-4e58-acf1-36a28bf10195","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_kariko_orban_disznosajt","timestamp":"2021. május. 21. 07:04","title":"Karikó az Orbánnal való találkozóról: Én említettem a disznósajtot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e8305a-79f8-46a7-b19a-8a1851058bfd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség és a WHO által jóváhagyott vakcinákat fogadják el az országban.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség és a WHO által jóváhagyott vakcinákat fogadják el az országban.","id":"20210521_Spanyolorszag_utazas__Sinopharm_Szputnyikk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e8305a-79f8-46a7-b19a-8a1851058bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189c51e2-7faa-4507-9a00-93a0ba08469d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_Spanyolorszag_utazas__Sinopharm_Szputnyikk","timestamp":"2021. május. 21. 14:01","title":"Június 7-étől Sinopharmmal is lehet Spanyolországba utazni, Szputnyikkal egyelőre nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d579e602-928a-45cb-848f-136575e3ad27","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A spánielnek fontos feladata van, és erre különleges gonddal kiképezték. ","shortLead":"A spánielnek fontos feladata van, és erre különleges gonddal kiképezték. ","id":"20210520_Teljes_allast_kapott_egy_kutya_egy_whiskygyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d579e602-928a-45cb-848f-136575e3ad27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd697a2-aa4e-4367-9bc5-ba248d9b6634","keywords":null,"link":"/elet/20210520_Teljes_allast_kapott_egy_kutya_egy_whiskygyarban","timestamp":"2021. május. 20. 12:48","title":"Teljes állást kapott egy kutya egy whiskygyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák kancellár körüli botrány következménye lehet az is, hogy az emberek elkezdenek nem hinni a demokráciában, nyilatkozta Sabine Matejka a Der Standardnak.","shortLead":"Az osztrák kancellár körüli botrány következménye lehet az is, hogy az emberek elkezdenek nem hinni a demokráciában...","id":"20210521_Az_Osztrak_Biroi_Egyesulet_vezetoje_Barhol_megtortenhet_az_ami_a_magyar_es_lengyel_birosagokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bae8ff-3814-45bc-a40c-309634088372","keywords":null,"link":"/360/20210521_Az_Osztrak_Biroi_Egyesulet_vezetoje_Barhol_megtortenhet_az_ami_a_magyar_es_lengyel_birosagokkal","timestamp":"2021. május. 21. 07:30","title":"Az Osztrák Bírói Egyesület vezetője: Bárhol megtörténhet az, ami a magyar és lengyel bíróságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac90854-85ea-4721-8b3f-87069756340f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök közölte a kormány oltási statisztikáját.","shortLead":"A miniszterelnök közölte a kormány oltási statisztikáját.","id":"20210519_orban_oltas_kormanytagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ac90854-85ea-4721-8b3f-87069756340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f417ed-6a58-4190-af04-b4460d74549e","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_orban_oltas_kormanytagok","timestamp":"2021. május. 19. 19:38","title":"Orbán: A kormánytagok több mint felét kínai vakcinával oltották be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hosszú hétvégébe belezavar egy újabb frontrendszer.","shortLead":"A hosszú hétvégébe belezavar egy újabb frontrendszer.","id":"20210521_idojaras_hidegfront","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565d66a7-745b-43f8-815f-0662ea62490d","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_idojaras_hidegfront","timestamp":"2021. május. 21. 05:17","title":"Végre kisüt a nap pénteken, de már közeledik az újabb hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]