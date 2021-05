Az új szabályok az ötmilliomodik oltás beadásának másnapjától lesznek érvényesek, de már ez alól is van kivétel.

Új szabályok lesznek érvényben, miután a hétvégén elérjük az 5 millió beoltottat – jelentette be Orbán Viktor péntek reggel. A részletekkel délután jelentkezett a kormány.hu, több ponton is kiegészítve a miniszterelnök bejelentését. Így például kiderült az is:

a Magyar Közlönyben hamarosan megjelenő rendelet – egy kivételével – az ötmilliomodik védőoltás beadásának másnapján lép hatályba.

A kivétel a gyűlésekre, így például a tüntetésekre vonatkozó korlátozásoké. Ezek június 14. után szűnnek meg. A gyűlésekről Orbán azt mondta, szabadtéri rendezvény 500 főig tartható, lehet tüntetni is. A részletekből kiderül, 500 fő alatti gyűlésre védettségi igazolvány nélkül is lehet menni, de csak maszkban. A kormany.hu úgy folytatja: 500-nál több résztvevő felett már kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő gyerek mehet. Azt is írják:

A spontán gyűlés tilos.

Vége a maszkviselésnek, de vannak kivételek

A kijárási tilalom és a kötelező maszkviselés végét is bejelentette Orbán, utóbbi alól azonban – ahogy az fentiekből is látszik – van kivétel. Települések belterületén nem lesz kötelező maszkot hordani, és a szabályozás külön kitér arra is, hogy ebben a kérdésben nincsen szava a 10 ezres lakosságúnál nagyobb települések polgármestereinek.

Minden olyan helyen viszont továbbra is kötelező a maszk használata, ahol oltással védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedésben és az üzletekben történő vásárláskor is.

Ugyanez vonatkozik a másfél méteres távolságtartásról szóló szabályra. Közterületen megszűnik, marad viszont zárt helyeken, például a bevásárlóközpontokban. A közterületen megszűnik az egyéni, és csapatsportolásra vonatkozó valamennyi korlátozás is. Az üzletekre vonatkozóan azt is írja a kormány honlapja:

A múlté az este 11 órás zárási kötelezettség is az üzletek, a vendéglátó üzletek és a szabadidős létesítmények esetében is.

Esküvő, temetés, céges buli

Számos részlet derült ki a magánrendezvényekre, családi eseményekre és lakodalmakra vonatkozó szabályokról is. Lakodalomban legfeljebb 200-an, családi, illetve magánrendezvényen 50-en lehetnek a vendégek. Ha ezeket vendéglátó üzletben tartják, akkor az ilyen üzletekre vonatkozó szabályok érvényesek rájuk. Koronavírus ellen oltással nem védett vendégek csak két esetben mehetnek: ha a rendezvényt egy erre teljes egészében kibérelt helyen szervezik meg, vagy ha lehetséges valami más módon elkülöníteni a résztvevőket a többi vendégtől. Az elkülönített részen nem kötelező a maszk viselése sem.

Ugyanez az érvényes szabályozás a szállodai rendezvényeknél is, azonban akinek nincsen védettségi igazolványa, az a szálláshelyet az esemény végén alapesetben köteles elhagyni.

A házasságkötés szertartása – mindegy, hogy egyházi vagy polgári –, illetve a temetés nem minősül rendezvénynek, így nem esik korlátozás alá, a lakodalom kivételével

– írja továbbá a kormány.hu. Ha a polgári házasságkötésre „külsős” helyen, azaz nem házasságkötő teremben, a polgármesteri hivatalban vagy vallási helyen kerül sor, akkor a lakodalomra vonatkozó rendelkezéseket kell figyelembe venni. Az egyházi szertartásokon a védelmi intézkedéseket az adott egyházak határozhatják meg.

Táncolni csak védettségi igazolvánnyal, versenyezni anélkül is lehet

A szabadban tartott, 500 résztvevősnél kisebb rendezvényeket bárki látogatja, de a zenés-táncos rendezvények kivételek: ezekre mindenkor csak védettségi igazolással lehet menni. Az ilyen rendezvények helyszínén – amennyiben nem forgatásról van szó – beoltatlan személy is foglalkoztatható, ha visel maszkot. Ez alól csak a beoltatlan fellépők mentesülnek.

Nem minősül zenés-táncos eseménynek az a kulturális esemény, amelyiken a nézők végig az előre megváltott helyükön ülnek.

Ha az 500 főnél több résztvevős szabadtéri rendezvény egy sportfesztivál, akkor ott versenyzőként védettségi igazolvány nélkül is lehet szerepelni, de csak akkor, ha a sportról szóló törvény szerinti sportolónak minősül az illető.