[{"available":true,"c_guid":"40b4821f-661c-4c29-9e76-c8b21e0b9696","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fonyódnál, viharjelzés mellett fordult a vízbe egy kajakos.","shortLead":"Fonyódnál, viharjelzés mellett fordult a vízbe egy kajakos.","id":"20210523_Kajakost_mentettek_ki_a_vizbol_a_balatoni_vizi_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40b4821f-661c-4c29-9e76-c8b21e0b9696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ffe2d5-d92b-49e9-97bf-53211339f4c8","keywords":null,"link":"/elet/20210523_Kajakost_mentettek_ki_a_vizbol_a_balatoni_vizi_rendorok","timestamp":"2021. május. 23. 08:53","title":"Kajakost mentettek ki a vízből a balatoni vízirendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa134dc-b794-46d0-8f70-a22f0fbd2251","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Mire kettőt pislogunk, a Netflix kihoz egy újabb olyan filmet, amelyet pár éve még hónapokig hirdettek volna óriásplakátokon, és mire még kettőt, már le is nyomta a következő ugyanilyen. Megnéztünk öt újdonságot.","shortLead":"Mire kettőt pislogunk, a Netflix kihoz egy újabb olyan filmet, amelyet pár éve még hónapokig hirdettek volna...","id":"20210522_mit_nezzunk_a_netflixen_filmek_kritika_no_az_ablakban_cherry_oxigen_a_potyautas_kiserto_mult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aa134dc-b794-46d0-8f70-a22f0fbd2251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a18667-6a09-4456-9fa8-e37cc2ce0729","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_mit_nezzunk_a_netflixen_filmek_kritika_no_az_ablakban_cherry_oxigen_a_potyautas_kiserto_mult","timestamp":"2021. május. 22. 20:00","title":"Tudta? Megjelent egy csomó világsztár új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás hatására gyakoribbá válhatnak a teleket túlélő, majd tavasszal új erőre kapó \"zombitüzek\" a bolygó legészakibb területein, ahol az éghajlat gyorsabban melegszik, mint bárhol máshol a világban.","shortLead":"A klímaváltozás hatására gyakoribbá válhatnak a teleket túlélő, majd tavasszal új erőre kapó \"zombitüzek\" a bolygó...","id":"20210522_zombituzek_eszaki_felteke_tajga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f326aa-3bf0-46b6-8716-c44b4560e6ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_zombituzek_eszaki_felteke_tajga","timestamp":"2021. május. 22. 20:03","title":"Egyre gyakoribbá válhatnak a \"zombitüzek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270ae10d-fdb6-4639-bf62-4daaf01e0462","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szeptemberben nyit a Hungexpo, a második félévi naptár nagyjából betelt, lesz például Vadászati Világkiállítás.","shortLead":"Szeptemberben nyit a Hungexpo, a második félévi naptár nagyjából betelt, lesz például Vadászati Világkiállítás.","id":"20210524_Erintesmentes_beleptetes_lesz_a_70_milliard_forintos_Vadaszati_Vilagkiallitason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270ae10d-fdb6-4639-bf62-4daaf01e0462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408ced05-d48f-4821-a88b-762c1c06ee15","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210524_Erintesmentes_beleptetes_lesz_a_70_milliard_forintos_Vadaszati_Vilagkiallitason","timestamp":"2021. május. 24. 08:24","title":"Érintésmentes beléptetés lesz a 70 milliárd forintos Vadászati Világkiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1238a691-d1ad-4211-b154-70579b1ace6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Meghozta a kedvet a járványügyi korlátozások enyhítése a növekvő beoltottság és a javuló járványadatok.\r

