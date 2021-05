Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cae37681-7179-4120-8a9f-ab2a863a75c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a fogyatékkal élőkre is gondol: olyan új kisegítő funkciókat jelentett be okosórája számára, amelyek lehetővé teszik, hogy bárki használhassa viselhető eszközét.","shortLead":"Az Apple a fogyatékkal élőkre is gondol: olyan új kisegítő funkciókat jelentett be okosórája számára, amelyek lehetővé...","id":"20210525_apple_assistive_touch_funkcio_apple_watch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae37681-7179-4120-8a9f-ab2a863a75c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb30fcbf-9b09-4748-8ce1-2ced4a293d4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_apple_assistive_touch_funkcio_apple_watch","timestamp":"2021. május. 25. 16:03","title":"Akadálymentesített okosórát fejlesztett az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Júniusban várható kamatemelés, kérdés, a Monetáris Tanács májusi indoklásában megerősíti-e Virág Barnabás alelnök korábbi kemény üzenetét.","shortLead":"Júniusban várható kamatemelés, kérdés, a Monetáris Tanács májusi indoklásában megerősíti-e Virág Barnabás alelnök...","id":"20210525_Meg_nem_emelt_alapkamatot_a_jegybank_de_lassuk_hogyan_magyarazzak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394f4369-790c-4787-80d7-36aac3941ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Meg_nem_emelt_alapkamatot_a_jegybank_de_lassuk_hogyan_magyarazzak","timestamp":"2021. május. 25. 14:09","title":"Még nem emelt alapkamatot a jegybank, de lássuk, hogyan magyarázzák!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01224131-bf88-47a4-97be-09b3d9208438","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemcsak a természetben, de egy jó párkapcsolatban is szabadnak érezheti magát az ember – hangsúlyozta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi vendége, Belső Nóra pszichiáter. Az est során szó esett arról, milyen változásokat hozott a szabadság terén a Covid–19, mi köze a természetnek a szabadsághoz, és mit számít, ha valaki tisztában van a saját értékeivel.","shortLead":"Nemcsak a természetben, de egy jó párkapcsolatban is szabadnak érezheti magát az ember – hangsúlyozta a HVG Extra...","id":"20210526_Belso_Nora_A_legnagyobb_szabadsag_sajat_magunknak_megfelelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01224131-bf88-47a4-97be-09b3d9208438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28e833a-fb05-4075-848e-9726e7c67888","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210526_Belso_Nora_A_legnagyobb_szabadsag_sajat_magunknak_megfelelni","timestamp":"2021. május. 26. 13:30","title":"Belső Nóra: A legnagyobb szabadság saját magunknak megfelelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fea3e8-1b74-4e5a-8df8-61ec6f2e855a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A törvénytervezetet még fideszes településvezetők is bírálták.","shortLead":"A törvénytervezetet még fideszes településvezetők is bírálták.","id":"20210526_Fovaros_vilagoroksegi_resz_kormany_lakastorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15fea3e8-1b74-4e5a-8df8-61ec6f2e855a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a14e72a-31e6-4dbd-8335-878d0269424a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_Fovaros_vilagoroksegi_resz_kormany_lakastorveny","timestamp":"2021. május. 26. 08:47","title":"ATV: Csak a főváros világörökségi részénél támogatja a kormány a lakástörvény módosítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az EU szankciókkal, Oroszország látszólag közönyösen válaszolt arra, hogy a fehérorosz hatóságok egy állítólagos bombafenyegetés miatt minszki leszállásra kényszerítették a Ryanair Vilniusba tartó gépét, és letartóztatták a repülőn tartózkodó ellenzéki újságírót, Raman Prataszevicset.","shortLead":"Az EU szankciókkal, Oroszország látszólag közönyösen válaszolt arra, hogy a fehérorosz hatóságok egy állítólagos...","id":"20210526_Legi_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d09eed-eac4-47d2-8ebc-7c1b28714de7","keywords":null,"link":"/360/20210526_Legi_tamadas","timestamp":"2021. május. 26. 11:00","title":"Bármilyen áron levadássza ellenségeit Lukasenka, amíg Putyin engedi neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a1f473-5506-4ea0-a8d6-253b6c314b6e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzati bérlakásokat érintő lakástörvény-módosítás parlamenti tárgyalásával egy időben szólaltak fel lakhatási szervezetek képviselői. A változtatást semmilyen formában nem tartják elfogadhatónak. ","shortLead":"Az önkormányzati bérlakásokat érintő lakástörvény-módosítás parlamenti tárgyalásával egy időben szólaltak fel lakhatási...","id":"20210526_A_Parlamentet_se_veszi_meg_senki__civilek_tovabbra_is_elfogadhatatlannak_tartjak_az_uj_lakastorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4a1f473-5506-4ea0-a8d6-253b6c314b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19f3709-d138-4802-b104-3c5f8eecd9de","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_A_Parlamentet_se_veszi_meg_senki__civilek_tovabbra_is_elfogadhatatlannak_tartjak_az_uj_lakastorvenyt","timestamp":"2021. május. 26. 11:52","title":"„A Parlamentet se veszi meg senki” – civilek továbbra is elfogadhatatlannak tartják az új lakástörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c160f1fd-d21f-47cb-86cb-11d4a997b130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feszültek a rabok és a kint lévő hozzátartozóik is a vírushelyzet miatt – derül ki a Magyar Helsinki Bizottság által készített felmérésből. A jogvédő szervezet a rabok és hozzátartozóik közötti kapcsolattartás alakulását vizsgálta.","shortLead":"Feszültek a rabok és a kint lévő hozzátartozóik is a vírushelyzet miatt – derül ki a Magyar Helsinki Bizottság által...","id":"20210526_A_rabokat_es_a_hozzatartozoikat_is_megviselte_a_virushelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c160f1fd-d21f-47cb-86cb-11d4a997b130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30174141-b4ee-4b89-83bc-843fb99cda6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_A_rabokat_es_a_hozzatartozoikat_is_megviselte_a_virushelyzet","timestamp":"2021. május. 26. 10:43","title":"A rabokat és a hozzátartozóikat is megviselte a járványhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Komoly válaszlépésekről döntöttek az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben: a fehérorosz gépek nem repülhetnek az EU-ba, az európai légitársaságokat pedig arra kérik, ne használják a fehérorosz légteret. További szankciók is várhatók.","shortLead":"Komoly válaszlépésekről döntöttek az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben: a fehérorosz gépek nem repülhetnek...","id":"20210524_EUcsucs_kitiltjak_a_belorusz_gepeket_repulesi_tilalom_Feheroroszorszag_folott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2992805a-7343-4969-9478-2c0e7d00732d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210524_EUcsucs_kitiltjak_a_belorusz_gepeket_repulesi_tilalom_Feheroroszorszag_folott","timestamp":"2021. május. 24. 23:40","title":"EU-csúcs: kitiltják a belorusz gépeket az unióból, repülési tilalom Fehéroroszország fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]