[{"available":true,"c_guid":"e5d7d6dd-5f8c-4b4b-aa10-4f704fdf30cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka szerdán meghívta Joe Bident és Vlagyimir Putyint is, amikor a parlamentben beszélt.","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka szerdán meghívta Joe Bident és Vlagyimir Putyint is, amikor a parlamentben beszélt.","id":"20210526_lukasenka_prataszevics_gepelterites_belarusz_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5d7d6dd-5f8c-4b4b-aa10-4f704fdf30cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daac4bb8-a785-4351-a392-244b8c9de635","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_lukasenka_prataszevics_gepelterites_belarusz_parlament","timestamp":"2021. május. 26. 17:54","title":"Lukasenka megmagyarázta a gépeltérítést és „jeges” háborúra figyelmeztette a Nyugatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Raman Prataszevics szülei közben arra kérték Európai Uniót és az Egyesült Államokat, hogy segítsenek kiszabadítani a fiukat.","shortLead":"Raman Prataszevics szülei közben arra kérték Európai Uniót és az Egyesült Államokat, hogy segítsenek kiszabadítani...","id":"20210527_bombafenyegetes_feheroroszorszag_aljakszandr_lukaseka_raman_prataszevics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bbec44-24ee-4e2e-87ff-d3e30fb72161","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_bombafenyegetes_feheroroszorszag_aljakszandr_lukaseka_raman_prataszevics","timestamp":"2021. május. 27. 18:51","title":"Fehérorosz gépeltérítés: előbb szóltak a pilótáknak a bombafenyegetésről, mint ahogy e-mail jött róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01224131-bf88-47a4-97be-09b3d9208438","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemcsak a természetben, de egy jó párkapcsolatban is szabadnak érezheti magát az ember – hangsúlyozta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi vendége, Belső Nóra pszichiáter. Az est során szó esett arról, milyen változásokat hozott a szabadság terén a Covid–19, mi köze a természetnek a szabadsághoz, és mit számít, ha valaki tisztában van a saját értékeivel.","shortLead":"Nemcsak a természetben, de egy jó párkapcsolatban is szabadnak érezheti magát az ember – hangsúlyozta a HVG Extra...","id":"20210526_Belso_Nora_A_legnagyobb_szabadsag_sajat_magunknak_megfelelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01224131-bf88-47a4-97be-09b3d9208438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28e833a-fb05-4075-848e-9726e7c67888","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210526_Belso_Nora_A_legnagyobb_szabadsag_sajat_magunknak_megfelelni","timestamp":"2021. május. 26. 13:30","title":"Belső Nóra: A legnagyobb szabadság saját magunknak megfelelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d36c58-c60c-49e9-9242-4a51d8828050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BBC-nek nyilatkozott egy, neve elhallgatását kérő szoftvermérnök, ami dolgozott az ujgurok érzelmeit leolvasó kínai rendszeren.","shortLead":"A BBC-nek nyilatkozott egy, neve elhallgatását kérő szoftvermérnök, ami dolgozott az ujgurok érzelmeit leolvasó kínai...","id":"20210526_ujgurok_kina_elnyomas_diktatura_mesterseseg_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79d36c58-c60c-49e9-9242-4a51d8828050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c24d3a-e96c-4fda-b869-9335ce059a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_ujgurok_kina_elnyomas_diktatura_mesterseseg_intelligencia","timestamp":"2021. május. 26. 14:03","title":"Kamera elé kényszerítik a kínai hatóságok az ujgurokat, hogy megtudják, mit gondolnak a rezsimről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Massimiliano Allegri, vagy Simone Inzaghi lehet az utódja.","shortLead":"Massimiliano Allegri, vagy Simone Inzaghi lehet az utódja.","id":"20210526_antonio_conte_internazionale_tavozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1b612e-e4da-4b90-b8f0-45ae4752e07e","keywords":null,"link":"/sport/20210526_antonio_conte_internazionale_tavozas","timestamp":"2021. május. 26. 20:39","title":"Távozik Antonio Conte az Intertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f842ab0f-209a-4bfe-93c1-b969a4e7a283","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi az amerikai kormány korábbi döntését a bíróságon megtámadva érte el, hogy ne tekintsenek a vállalatra a kínai hadsereg által befolyásolt cégként.","shortLead":"A Xiaomi az amerikai kormány korábbi döntését a bíróságon megtámadva érte el, hogy ne tekintsenek a vállalatra a kínai...","id":"20210526_xiaomi_egyesult_allamok_kina_gazdasagi_haboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f842ab0f-209a-4bfe-93c1-b969a4e7a283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301d76c5-222c-4667-b590-fc57876a1a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_xiaomi_egyesult_allamok_kina_gazdasagi_haboru","timestamp":"2021. május. 26. 15:03","title":"Győzött a Xiaomi, visszavonulót fújt az amerikai kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Kis profilváltás, nagy profit. A járványban gyakori, hogy korábban mással foglalkozó, ám a tűzhöz közeli cégek hirtelen gigászi állami megbízásokat kapnak egészségügyi eszközök beszerzésére.","shortLead":"Kis profilváltás, nagy profit. A járványban gyakori, hogy korábban mással foglalkozó, ám a tűzhöz közeli cégek hirtelen...","id":"202121_kinek_akontojara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb544a2-4b6e-4e2b-b029-d51caac947a8","keywords":null,"link":"/360/202121_kinek_akontojara","timestamp":"2021. május. 27. 10:00","title":"Kamu számlák, valódi tízmilliárdok, kormánybarát haszonlesők – a lélegeztetőgép-biznisz háttere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban Joe Biden adott utasítást a hírszerzésnek, hogy vizsgálják ki, hogy a vírus egy kínai laboratóriumból került-e ki.

","shortLead":"Korábban Joe Biden adott utasítást a hírszerzésnek, hogy vizsgálják ki, hogy a vírus egy kínai laboratóriumból került-e...","id":"20210527_Facebook_tiltas_koronavirus_mesterseges_eredet_bejegyzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a747fa-c5df-4d0d-8479-e12f4e6d9ae2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_Facebook_tiltas_koronavirus_mesterseges_eredet_bejegyzes","timestamp":"2021. május. 27. 20:33","title":"A Facebook nem tiltja le többé a koronavírus mesterséges eredetéről szóló bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]