[{"available":true,"c_guid":"5e21117f-9054-4c3e-a15a-0dc58bf546ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rio Grandén eveztek át tutajokon az Egyesült Államokba. A határőröket meglepte, hogy nem beszélnek spanyolul a menekültek.","shortLead":"A Rio Grandén eveztek át tutajokon az Egyesült Államokba. A határőröket meglepte, hogy nem beszélnek spanyolul...","id":"20210527_romania_roma_egyesult_allamok_mexikoi_hatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e21117f-9054-4c3e-a15a-0dc58bf546ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca097ff1-0e59-4772-87ff-57cc1475e9df","keywords":null,"link":"/elet/20210527_romania_roma_egyesult_allamok_mexikoi_hatar","timestamp":"2021. május. 27. 14:05","title":"Romániai romák százai próbáltak bejutni az Egyesült Államokba a mexikói határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14fd155-f313-4887-89eb-c5a6cec98df1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc jegy- és csomagkiadó automata kijelzőjét törte be és egy mozgólépcsőnek is nekiesett az ismeretlen.","shortLead":"Nyolc jegy- és csomagkiadó automata kijelzőjét törte be és egy mozgólépcsőnek is nekiesett az ismeretlen.","id":"20210527_husklopfolo_automata_kelenfold_rongalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c14fd155-f313-4887-89eb-c5a6cec98df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51533d54-ee8f-49b0-aefe-d51c1f207443","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_husklopfolo_automata_kelenfold_rongalas","timestamp":"2021. május. 27. 10:52","title":"Húsklopfolóval vert szét automatákat Kelenföldön egy férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88071a82-b3bd-4b7a-ac30-17536d1caabc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tájékoztatón bejelentették, megjelent az indiai mutáns Magyarországon, két fertőzöttet azonosítottak. A törzs mindenkit arra buzdít, hogy oltassa be magát. ","shortLead":"A tájékoztatón bejelentették, megjelent az indiai mutáns Magyarországon, két fertőzöttet azonosítottak. A törzs...","id":"20210528_optorzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88071a82-b3bd-4b7a-ac30-17536d1caabc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d896ab2-7269-43eb-8092-bb7932317a02","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_optorzs","timestamp":"2021. május. 28. 14:19","title":"Operatív törzs: A regisztráltak 90 százalékát beoltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decbe301-3401-4d85-90e1-61cc9cae1dec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Munkáspárt volt vezetője az Orbán–Johnson-találkozót vezette fel ezzel a Twitteren. ","shortLead":"A Munkáspárt volt vezetője az Orbán–Johnson-találkozót vezette fel ezzel a Twitteren. ","id":"20210528_jeremy_corbyn_orban_viktor_boris_johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=decbe301-3401-4d85-90e1-61cc9cae1dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ae171c-58ee-4fc7-a57f-fa7aaf81e5a5","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_jeremy_corbyn_orban_viktor_boris_johnson","timestamp":"2021. május. 28. 13:00","title":"Corbyn Magyarország egykori elnökének nevezte Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61328fb1-da6b-4aff-a689-378713ce192a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen egyedi módon oldaná meg a kamera elhelyezését a Xiaomi egy, a napokban nyilvánosságra került szabadalom szerint. Nem elég, hogy a kijelző alá kerülne a kamera, még forogni is tudna ott.","shortLead":"Egészen egyedi módon oldaná meg a kamera elhelyezését a Xiaomi egy, a napokban nyilvánosságra került szabadalom...","id":"20210527_xiaomi_szabadalom_kijelzo_alatt_forgo_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61328fb1-da6b-4aff-a689-378713ce192a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2da16dd-d27c-4375-814f-c18573c5be6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_xiaomi_szabadalom_kijelzo_alatt_forgo_kamera","timestamp":"2021. május. 27. 14:03","title":"Már megint trükközik a kamerával a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén megtartják az EFOTT-ot, kiderült, kik lesznek a fő fellépők. Oltási igazolványra szükségük lesz a fesztiválozóknak.","shortLead":"Idén megtartják az EFOTT-ot, kiderült, kik lesznek a fő fellépők. Oltási igazolványra szükségük lesz a fesztiválozóknak.","id":"20210527_majka_halott_penz_vedettsegi_igazolvany_efott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15587b7-1f29-476d-9644-3b2ca3abb9fb","keywords":null,"link":"/kultura/20210527_majka_halott_penz_vedettsegi_igazolvany_efott","timestamp":"2021. május. 27. 10:31","title":"Majka és a Halott Pénz biztosan ott lesz az EFOTT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ingenuity a repülés utolsó szakaszában már nem tudott a navigációs kamerájára hagyatkozni.","shortLead":"Az Ingenuity a repülés utolsó szakaszában már nem tudott a navigációs kamerájára hagyatkozni.","id":"20210528_nasa_mars_ingenuity_marsi_helikopter_repules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0beb33f8-82b7-4ab8-b0aa-801c15ce1045","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_nasa_mars_ingenuity_marsi_helikopter_repules","timestamp":"2021. május. 28. 16:03","title":"Videó: rázósra sikerült a NASA marsi helikopterének hatodik repülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Német kutatók szerint az AstraZeneca, valamint a Johnson & Johnson védőoltásánál az jelentheti a problémát, hogy a tüskefehérjék összekadnak, majd széttörnek, emiatt, ha ritkán is, de vérrög alakulhat ki a szervezetben.","shortLead":"Német kutatók szerint az AstraZeneca, valamint a Johnson & Johnson védőoltásánál az jelentheti a problémát...","id":"20210527_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_mellekhatas_verrogkepzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5796ce37-5259-430e-af4e-2fe5a7442ff9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_mellekhatas_verrogkepzodes","timestamp":"2021. május. 27. 16:26","title":"Rájöttek a tudósok, hogyan kell átalakítani a koronavírus elleni védőoltást, hogy ne okozzon vérrögképződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]