[{"available":true,"c_guid":"6918c3f5-7c97-407d-9a91-12aaa43cc6e0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Ismét dübörög a kormány otthonteremtési programjával is doppingolt építőipar. Az alapanyagok nem várt mértékű drágulása miatt azonban a szakma képviselői már a vészharangot kongatják.","shortLead":"Ismét dübörög a kormány otthonteremtési programjával is doppingolt építőipar. Az alapanyagok nem várt mértékű drágulása...","id":"202121__epitoipar__szaguldo_arak__lanctartozasok__veszelyes_felporgetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6918c3f5-7c97-407d-9a91-12aaa43cc6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f0c648-b4dc-4397-8cf6-6beb70d98a8b","keywords":null,"link":"/360/202121__epitoipar__szaguldo_arak__lanctartozasok__veszelyes_felporgetes","timestamp":"2021. május. 31. 15:00","title":"Világpiaci folyamatok vághatnak alá a hazai építőipar feltámasztásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46a1e1f-18ab-4e10-8c2e-61f828a426c5","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Több ütemben, környezetvédelmi hatástanulmány nélkül újulhat meg a szebb napokat látott lepencei strand. Az állami milliárdokkal megtámogatott beruházó szerint nincs is ilyesmire szükség.","shortLead":"Több ütemben, környezetvédelmi hatástanulmány nélkül újulhat meg a szebb napokat látott lepencei strand. Az állami...","id":"202121__lepencei_strand__kornyezetvedelem__dunakanyarfejlesztes__elpancsolt_milliardok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f46a1e1f-18ab-4e10-8c2e-61f828a426c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d14809e-46cc-4330-ba80-91242c0e234c","keywords":null,"link":"/360/202121__lepencei_strand__kornyezetvedelem__dunakanyarfejlesztes__elpancsolt_milliardok","timestamp":"2021. május. 31. 11:00","title":"A NER nyitja újra a Dunakanyar emblematikus fürdőhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5335fa2-929a-4aca-9f8b-e6ab6b7652c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dorogi férfi egy autót rongált meg, korábbi ügye miatt halmazati büntetést kapott.","shortLead":"A dorogi férfi egy autót rongált meg, korábbi ügye miatt halmazati büntetést kapott.","id":"20210531_16_centis_kes_autogumi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5335fa2-929a-4aca-9f8b-e6ab6b7652c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff39a0c4-6280-4dce-ae52-dd76d3f67896","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_16_centis_kes_autogumi","timestamp":"2021. május. 31. 10:49","title":"16 centis pengéjű késsel szúrta ki egy autó kerekeit, eljárás indult ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5dd41cd-3e21-40c5-926e-7439b90db34f","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"David Barnea személyében új vezető került a Moszad izraeli titkosszolgálat élére, akinek legfőbb feladata az Iránnal és a libanoni Hezbollah síita mozgalommal szembeni kémjátszma lesz. Az új kémfőnök alatt kevesebb lehet a hírverés és a célzott likvidálás. ","shortLead":"David Barnea személyében új vezető került a Moszad izraeli titkosszolgálat élére, akinek legfőbb feladata az Iránnal és...","id":"20210601_Az_uj_Moszadfonok_a_marketing_es_Iran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5dd41cd-3e21-40c5-926e-7439b90db34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66c6d30-6344-41b4-b3bd-af56e3d4584c","keywords":null,"link":"/360/20210601_Az_uj_Moszadfonok_a_marketing_es_Iran","timestamp":"2021. június. 01. 13:00","title":"Beveszi a kirakatból a Moszadot az izraeli titkosszolgálat új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8a89c1-6395-4329-be01-39564d82abbd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt nem akarják beengedni az orosz drukkereket.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt nem akarják beengedni az orosz drukkereket.","id":"20210601_dania_oroszorszag_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa8a89c1-6395-4329-be01-39564d82abbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfde809-79c1-4cc8-b1a4-464f11bd343c","keywords":null,"link":"/sport/20210601_dania_oroszorszag_eb","timestamp":"2021. június. 01. 21:17","title":"Dánia nem enged be orosz szurkolókat az Eb-meccsekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52dd6c8-e746-4d13-8ecf-2f2a66b79426","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Ivan Krasztev és Stephen Holmes könyve másképp mutatja meg Orbán Viktor Magyarországát, mint a megszokott nyugati értelmezések, és másképp, mint a Fidesz udvari szerzői. Arra keresi a választ, hogyan jutottunk a Nyugat utánzásától odáig, hogy mára azt állítjuk, mi vagyunk a követendő példa.","shortLead":"Ivan Krasztev és Stephen Holmes könyve másképp mutatja meg Orbán Viktor Magyarországát, mint a megszokott nyugati...","id":"20210531_ivan_krasztev_stephen_holmes_konyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f52dd6c8-e746-4d13-8ecf-2f2a66b79426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b373d490-608b-4e7b-a356-c3861388722a","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_ivan_krasztev_stephen_holmes_konyv","timestamp":"2021. május. 31. 15:32","title":"Magyarország addig utánozta rosszul a liberális demokráciát, hogy végül ellene fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint kétszeresére nőtt a koronavírus perui áldozatainak száma, miután újraszámolták a halálozási adatokat.","shortLead":"Több mint kétszeresére nőtt a koronavírus perui áldozatainak száma, miután újraszámolták a halálozási adatokat.","id":"20210601_peru_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e705ed45-db81-4a11-927b-bafc07ea9934","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_peru_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. június. 01. 10:17","title":"Átszámolták a perui járványadatokat, így a magyar halálozás már csak a második legrosszabb a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88623624-ee4e-4f61-b764-872d14a373ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google már sok mindent megosztott az érkező Android 12-ről, ez nem jelenti azt, hogy a rendszerben nem lesznek meglepetések. Egy fórumozó már rá is bukkant egyre.","shortLead":"Bár a Google már sok mindent megosztott az érkező Android 12-ről, ez nem jelenti azt, hogy a rendszerben nem lesznek...","id":"20210531_android_12_game_mode_jatekos_mod_uzemmod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88623624-ee4e-4f61-b764-872d14a373ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cdbeef-3837-4bbe-a382-74f11f0edea6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_android_12_game_mode_jatekos_mod_uzemmod","timestamp":"2021. május. 31. 11:33","title":"Meglepetés-üzemmódot fedeztek fel az Android 12-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]